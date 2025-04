Latem, ciepłe kurtki i buty pozostają na dnie szafy ustępując miejsca sandałkom. W tym czasie, warto szczególnie zadbać o profilaktykę grzybicy stóp, by w pełni cieszyć się zaletami odkrytych butów.

fot. Fotolia



Stopy, które stanowią skomplikowany system kości, mięśni, wiązadeł i ścięgien, ze względu na swoją wyjątkową funkcję utrzymania w pionie całego organizmu, narażone są na różne dolegliwości. Odpowiednia pielęgnacja umożliwi zapobieganie infekcjom i wspomoże leczenie osłabionej kondycji skóry stóp, czyniąc ją piękną, zdrową i zadbaną.

Jak chronić się przed grzybicą stóp? 3 najważniejsze rady

Po pierwsze – higiena

Podstawowe zabiegi, czyli regularne mycie, skracanie paznokci, a także usuwanie zrogowaciałej skóry, która powstaje na stopach, uchroni ją przed pęknięciami, które mogą sprzyjać infekcjom. Możesz to zrobić za pomocą peelingu do stóp, tradycyjnego pumeksu lub elektronicznego pilnika do stóp - ważne, by robić to regularnie!

Po drugie – zdrowie

Podczas wakacyjnych wizyt na basenie czy korzystania z ogólnodostępnych łazienek, stopy narażone są na infekcje grzybiczne. Nieleczona, grzybica może doprowadzić do utraty paznokcia. Dlatego bądź ostrożna! Na basenie nie choć bez klapków (również pod prysznicem), mierząc buty używaj jednorazowych skarpetek i unikaj noszenia cudzych butów. A jeśli zauważysz u siebie objawy grzybicy? Jak najszybciej udaj się do dermatologa!

Po trzecie - pielęgnacja

Tylko regularne nawilżanie skóry, uchroni ją przed wysuszeniem i pękaniem. Przesuszona skóra stóp pęka, łuszczy się i traci estetyczny wygląd. Stosuj nawilżające maseczki do stóp, wybierz się na zabieg spa dla stóp i regularnie używaj kremów przeznaczonych do pielęgnacji stóp. Zyskasz nie tylko ładny wygląd stóp, ale też ich zdrowie!

Na podstawie materiałów prasowych marki Scholl