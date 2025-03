Borelioza jest wielonarządową chorobą odkleszczową, wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi. Bakterię przenoszą głównie kleszcze z rodzaju Ixodes. Podstawowym leczeniem choroby jest podawanie antybiotyków, ale czasami objawy boreliozy utrzymują się pomimo antybiotykoterapii.

Przyczyną tego zjawiska może być obecność w organizmie form przetrwalnikowych bakterii, których nie likwidują leki. Dlatego wciąż poszukiwane są alternatywne środki leczenia lub wspomagania terapii. Naturalnym i obiecującym środkiem na boreliozę jest stewia – popularna roślina słodząca. Dowiedz się, czy stewia leczy boreliozę oraz jak ją stosować na tę infekcję.

Spis treści:

Nie ma dowodów na to, że stewia leczy boreliozę, ale istnieją dane na temat tego, że może być skuteczna w zwalczaniu bakterii Borrelia burgdorferi wywołujących tę chorobę.

Stewia to roślina z rodziny astrowatych stosowana jako naturalna substancja słodząca. Zawiera wiele związków o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, w tym rebaudiozyd A, stewiol, stewiozyd oraz tiaminę.

Wykorzystanie stewii w leczeniu boreliozy wzbudziło zainteresowanie świata naukowego. Główne badanie, które na ten temat powstało, opublikowane w 2015 roku w piśmie European Journal of Microbiology & Immunology, dowiodło, że ekstrakt z liści stewii likwiduje krętki Borrelia burgdorferi – bakterie odpowiedzialne za boreliozę. Preparat porównywano z popularnymi antybiotykami (doksycykliną, cefoperazonem, daptomycyną) stosowanymi w leczeniu boreliozy.

Stewia niszczyła nie tylko żywe bakterie, ale również ich formy przetrwalnikowe. Krętki Borrelia potrafią bowiem ukrywać się np. w formie biofilmu, co sprawia, że trudniej wyeliminować je antybiotykami. Po ustaniu niekorzystnych dla nich warunków, takich jak działanie leków, powracają do formy aktywnej, namnażają się i mogą wywołać infekcję.

Mimo wszystko badanie na temat stewii na boreliozę budzi zastrzeżenia. Nie było przeprowadzone z udziałem ludzi, lecz w warunkach laboratoryjnych. Mimo obiecujących wyników i entuzjazmu autorów pracy ukazały się też inne badania, które podważają jego wyniki. Naukowcy z Johns Hopkins University zauważyli, że ekstrakty ze stewii stosowane przeciwko bakteriom Borrelia zawierały alkohol i to ten związek mógł być odpowiedzialny za ich eliminację, a nie sama stewia. To oznacza, że nie ma wystarczających dowodów na to, że stawia jest skuteczna w leczeniu boreliozy. Nie jest polecane przyjmowanie stewii jako domowego środka na boreliozę.

Stosowanie stewii na boreliozę jest kontrowersyjną metodą leczenia, której skuteczność nie została potwierdzona. Osoby polecające ten środek stosują wyciąg z liści stewii w kapsułkach lub kroplach. Niektóre z tych preparatów są na bazie alkoholu. Nie ma oficjalnych informacji dotyczących dawkowania stewii na boreliozę i trudno powiedzieć, jaka ilość mogłaby przynieść korzyści. W razie zaobserwowania objawów infekcji należy się skonsultować z lekarzem i unikać stosowania domowych środków, których skuteczność nie jest poparta fachową wiedzą.

Przeczytaj też: Czy boreliozę można całkowicie wyleczyć?

Stewia jest bezpieczną substancją słodzącą dla ludzi. Nie powoduje istotnych skutków ubocznych, jednak jej stosowanie jako domowego środka na boreliozę może stanowić zagrożenie. Przede wszystkim może opóźniać właściwe leczenie boreliozy, a przez to doprowadzić do rozwoju groźnych powikłań, na przykład objawów neurologicznych (więcej: neuroborelioza). W związku z tym w razie zauważenia objawów boreliozy, np. rumienia wędrującego, trzeba skonsultować się z lekarzem. Najprawdopodobniej przepisze on antybiotyk lub w razie potrzeby skieruje na badania diagnostyczne.

W rzadkich przypadkach, zwłaszcza jeżeli jest jedzona w nadmiernych ilościach, stewia może powodować działania niepożądane. Są to głównie dolegliwości żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, biegunka, nudności). Zdarzają się reakcje uczuleniowe. Warto też wiedzieć, że stosowanie stewii może obniżać poziom cukru we krwi lub ciśnienia tętniczego, co może nasilać już obecne problemy zdrowotne.