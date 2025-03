Diagnostyka boreliozy na NFZ. Jakie badania są zalecane i gdzie udać się po skierowanie?

Pełna diagnostyka boreliozy jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego wszelkie potrzebne badania można wykonać bezpłatnie. Wcześniej konieczne jest uzyskanie skierowania do poradni chorób zakaźnych. Należy pamiętać, że wyniki badań na boreliozę interpretuje lekarz wraz z oceną objawów, a same dodatnie wyniki testów nie wystarczą do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia. O diagnostykę boreliozy pytamy lek. Magdalenę Reszczyńską, specjalistkę medycyny rodzinnej, ekspertkę Centrum Medycznego ENEL-MED.