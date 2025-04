Zioła mogą wspierać terapię i leczenie dny moczanowej bardzo skutecznie. Włączenie ziół i innych naturalnych substancji do diety, pozwala poczuć się lepiej i przestać odczuwać objawy dny moczanowej. Sprawdź, jak zaplanować leczenie dny moczanowej ziołami i innymi naturalnymi substancjami, by przyniosło najlepszy efekt.

Zioła nie wyleczą całkiem dny moczanowej, ale mogą być dobrym uzupełnieniem diety w dnie moczanowej i klasycznego leczenia. Zioła i inne naturalne substancje spełniają przy dnie moczanowej następujące funkcje:

obniżają stan zapalny ,

, pozwalają pozbyć się nadmiaru kwasu moczowego z organizmu,

z organizmu, ułatwiają wypijanie zalecanej dziennej dawki płynów (w dnie moczanowej trzeba bardzo dużo pić),

(w dnie moczanowej trzeba bardzo dużo pić), działają przeciwbólowo,

ograniczają najczęstsze powikłania dny moczanowej np. uszkodzenia nerek i stawów.

Leczenie dny moczanowej ziołami potraktuj jedynie jako terapię wspierającą. Przede wszystkim stosuj się do zasad diety ubogopurynowej i przestrzegaj zaleceń lekarza. Zioła nie wyleczą cię z dny moczanowej, ale niektóre mogą naprawdę ulżyć w bólu.

Pokrzywa na dnę moczanową

Pokrzywa zwyczajna jest ziołem tradycyjnie stosowanym w leczeniu dny moczanowej ze względu na jej właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Napar z pokrzywy działa moczopędnie, pobudza więc do wydzielania kwasu moczowego (substancji, która występuje w dnie moczanowej w nadmiarze).

Pokrzywa może mieć też właściwości ochraniające nerki (narażone na uszkodzenia w dnie moczanowej), ale do tej pory udowodniono to jedynie w badaniach z wykorzystaniem zwierząt.

Żeby stosować pokrzywę na dnę moczanową:

Wsyp 1-2 łyżeczki suszonej pokrzywy do kubka.

do kubka. Zalej gorącą wodą.

Po ostudzeniu wypij.

Pij do 3 filiżanek dziennie.

fot. Pokrzywa/ Adobe Stock, 5ph

Kurkuma na dnę moczanową

Kurkuma to nieformalnie najzdrowsza przyprawa świata. Właściwości kurkumy są bardzo szerokie i imponujące, jednak najbardziej ceniona jest za działanie przeciwzapalne.

Okazuje się, że kurkuma działa też bezpośrednio na dnę moczanową. Wykazano, że kurkumina z kurkumy obniża stężenie kwasu moczowego u osób ze stłuszczoną wątrobą. To bardzo obiecujące wyniki badań.

Zastosowana dawka to 1g kurkuminy dziennie, stosowanej przez 8 tygodni. To dość dużo. Jeśli chcesz czerpać korzyści z kurkumy, po prostu włącz ją do codziennej diety, albo przygotuj specjalną miksturę łączącą kilka ziół i naturalnych substancji dobrych w dnie moczanowej. Na przykład napój z wody, kurkumy i soku z cytryny.

Sok z cytryny na dnę moczanową

Choć polecenie picia ciepłej wody z sokiem z cytryny na czczo, jest dla większości osób korzystne jedynie przez efekt placebo i nawadniające właściwości wody, dla tych z dną moczanową może być to wręcz naturalne lekarstwo.

Naukowcy są na tropie właściwości soku z cytryny, które czynią go remedium na dnę moczanową. W badaniu pilotażowym udało się im ustalić, że sok z cytryny obniża stężenie kwasu moczowego we krwi dzięki alkalizacji moczu. Jeszcze niewiele wiadomo na ten temat, ale wygląda na to, że mikstura na dnę moczanową złożona z wody, soku z cytryny i kurkumy może realnie działać!

fot. Napój z kurkumy i soku z cytryny/ Adobe Stock, teatian

Wiśnie (szczególnie sok z cierpkich wiśni) na dnę moczanową

Wiśnie w różnej formie, na czele z wszelkimi ekstraktami i sokami, obniżają ryzyko ataków dny moczanowej. Co ciekawe, działają tutaj wszystkie wiśnie: słodkie, cierpkie, czerwone, czarne... spożywane nie tylko w formie suplementów i ekstraktów (jak to zazwyczaj ma miejsce w badaniach), ale też po prostu dodane do diety.

Jeśli cierpisz na dnę moczanową, koniecznie zaopatrz się w:

mrożone wiśnie,

sok wiśniowy,

ekstrakt z wiśni.

suszone wiśnie.

Warto wykorzystać potencjał tych niedocenianych owoców.

fot. Sok z wiśni/ Adobe Stock, nolonely

Nasiona selera i seler na dnę moczanową

Seler w różnej formie jest tradycyjnie stosowany jako środek na dnę moczanową. Nie ma na to twardych dowodów w badaniach naukowych, ale dodatek selera do diety na pewno nie zaszkodzi. Seler działa prawdopodobnie dzięki poprawie wydzielania produktów przemiany materii z moczem, a do tego ma właściwości przeciwzapalne.

Jedz seler przy okazji w formie:

bulw - selera korzeniowego,

selera naciowego,

soku z selera naciowego,

ekstraktu z selera,

nasion selera.

Mniszek lekarski na dnę moczanową

Właściwości mniszka lekarskiego są najbardziej powiązane z pozytywnym wpływem na zdrowie wątroby i nerek. Herbatki z mniszka lekarskiego pomagają obniżać stężenie kwasu moczowego u osób w grupie ryzyka chorób nerek. Nie wiadomo jednak, czy mniszek lekarski pomaga bezpośrednio na dnę moczanową każdemu. Możesz za to pić herbatki z mniszka, by zwiększyć dzienną podaż płynów.

Imbir na dnę moczanową

Właściwości imbiru to nie tylko pomoc w przeziębieniach i właściwości ułatwiające odchudzanie. Imbir może też pomagać w dnie moczanowej i jest to potwierdzone naukowo.

Imbir pomaga uporać się z bólem powiązanym z dną moczanową.

powiązanym z dną moczanową. Imbir obniża stężenie kwasu moczowego we krwi.

we krwi. Miejscowe okłady z imbiru pomagają w nagłych atakach dny moczanowej.

Okłady z imbiru możesz robić poprzez mieszanie tartego imbiru, z niewielką ilością wody. Warto też pić napary i herbatki imbirowe w ciągu dnia.

Ostropest plamisty na dnę moczanową

Ostropest plamisty jest znany szczególnie ze swoich właściwości wspierających wątrobę. W kilku badaniach z udziałem zwierząt wykazano, że ostropest plamisty pomaga też zwalczać objawy dny moczanowej. Szczególnie zauważalne jest to u osób z chorobami nerek.

Hibiskus na dnę moczanową

Hibiskus to efektowny kwiat, który jest składnikiem wielu owocowych mieszanek herbat i naparów. Herbata z hibiskusa jest smaczna, a do tego poprawia stan pacjentów z dną moczanową. Dodawaj hibiskus do swojej ulubionej herbaty, albo pij go osobno, a pomożesz zwalczyć ból i zapobiegniesz nawrotom ataków dny moczanowej.

fot. Napar z hibiskusa/ Adobe Stock, Maria Medvedeva

