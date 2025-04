Imbir od wieków jest ceniony za swoje właściwości zdrowotne. Jest szeroko wykorzystywany w medycynie naturalnej. Ceni są go głównie za działanie rozgrzewające, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest pomocny w leczeniu przeziębień oraz odchudzaniu.

Spis treści:

Najważniejszą częścią rośliny jest korzeń imbiru, widlasto rozgałęzione i tworzące bulwiaste odcinki. Imbir nie występuje już w stanie dzikim, jest uprawiany w licznych krajach o klimacie tropikalnym. Bez problemu można go kupić również w Polsce. Jest dostępny w niemal w każdym warzywniaku, sklepie spożywczym czy supermarkecie.

Imbir swoje lecznicze właściwości oraz niezwykły aromat zawdzięcza olejkowi eterycznemu, którego głównymi składnikami są zingiberen, zingiberol, borneol, cytral, kamfen, limonen. Oprócz olejków możemy wyróżnić też składniki nielotne, takie jak: fenyloalkalony (gingerole oraz shogaole).

Oprócz tego imbir zawiera:

witaminę C,

witaminy z grupy B,

wapń,

fosfor,

magnez,

żelazo,

biało, błonnik i tłuszcz.

Imbir może nam pomóc w wielu problemach zdrowotnych, ponieważ wykazuje niezwykle różnorodne działania:

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne - redukuje stan zapalny, łagodzi ból i obniża temperaturę. Wszystko to sprawia, że imbir jest jednym z najlepszych domowych sposobów na przeziębienie, jak również zapaleniu stawów i kości.

- redukuje stan zapalny, łagodzi ból i obniża temperaturę. Wszystko to sprawia, że imbir jest jednym z najlepszych domowych sposobów na przeziębienie, jak również zapaleniu stawów i kości. Przeciwwymiotne - powszechnie stosuje się imbir w chorobie lokomocyjnej. Dostępny jest pod różnymi postaciami od kapsułek po cukierki imbirowe, które są szczególnie polecane dzieciom z chorobą. W tym przypadku warto zastąpić tradycyjne leki naturalnym imbirem.

Imbir jest również wykorzystywany w celu łagodzeniu wymiotów i nudności po zastosowaniu chemioterapii lub występujących po operacjach.

Przeciwzakrzepowe - jest stosowany w profilaktyce zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Rozgrzewające - wykorzystywane przy przeziębieniu i w stanach grypowych. Idealna jest wtedy pyszna herbata imbirowa z dodatkiem miodu, gdyż rozgrzewa i stymuluje odporność.

Obniżające poziom cholesterolu w krwi.

Przeciwobrzękowe - zawdzięcza olejkowi, który ma właściwości moczopędne.

Ułatwiające trawienie - imbir polecany jest również przy wzdęciach.

Przeciwwirusowe.

Obniżające ciśnienie krwi .

. Odchudzające - imbir zwiększa tempo przemiany materii, a więc przyspiesza spalanie tłuszczu i węglowodanów.

Ze względu na swoje działanie rozgrzewające, antybakteryjne i przeciwbólowe imbir jest zalecany w leczeniu przeziębienia i grypy. Jego stosowanie wspomaga walkę organizmu z chorobotwórczymi wirusami i bakteriami. Przyniesie ulgę w bólu gardła, kaszlu i gorączce. Pozwoli również wzmocnić oporność.

Jak stosować imbir na przeziębienie? Najprostszym sposobem jest herbata z imbirem. Pozwoli doskonale rozgrzać organizm w czasie walki z chorobą. Druga propozycja o większej zawartości dobroczynnego specyfiku to napar z imbiru, do którego można dodać również miód, goździki i cytrynę. Ten aromatyczny napój wspomoże szybszy powrót do zdrowia.

Nie każdy może korzystać z cennych właściwości imbiru. Przede wszystkim powinny go unikać osoby z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego (wrzodami żołądka, refluksem), a także:

chorzy na hemofilię,

osoby z wysokim ciśnieniem powinny stosować imbir z dużą ostrożnością,

kobiety w ciąży i karmiące również muszą zachować umiar w spożywaniu imbiru.

