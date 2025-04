Chociaż zioła w przeciwieństwie do leków syntetycznych mają na ogół mniej działań niepożądanych, to jednak mogą być toksyczne i szkodliwe. Zawsze przed ich podaniem dziecku, szczególnie do 3. roku życia, zalecana jest konsultacja z pediatrą. Oto wybrane rośliny lecznicze, które mogą być bezpiecznie podawane dzieciom oraz takie, których lepiej unikać.

Większość popularnych ziół leczniczych można bezpiecznie stosować u dzieci, jednak zawsze warto wcześniej sprawdzić informacje na temat dawkowania i możliwych skutków ubocznych. Zastosowanie ziół u niemowląt i małych dzieci powinniśmy wcześniej konsultować z pediatrą.

Zioła, które mogą być bezpieczne stosowane u dzieci, to:

Przekonanie o tym, że wszystkie zioła są łagodne i nie szkodzą, jest oczywiście błędne. Rośliny, które są też głównym surowcem wielu leków, mogą działać toksycznie, powodować różnorodne działania uboczne i wchodzić w groźne interakcje z innymi ziołami i lekami. Dlatego stosując je u najmłodszych, trzeba zachować dużą ostrożność.

Zioła, których nie należy podawać dzieciom, to:

Zawsze przed zastosowaniem ziół należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi dawkowania. Nawet podawanie łagodnie działających środków roślinnych powinno uwzględniać takie informacje, jak waga dziecka, wiek, stan zdrowia i wrażliwość na poszczególne substancje. Nieprawidłowe stosowanie ziół u dzieci może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych: zatruć, zaburzeń działania leków, wchłaniania substancji odżywczych czy innych stanów potencjalnie zagrażających życiu dziecka. Szczególnie przy ich długotrwałym stosowaniu.

Aby zioła mogły być bezpiecznie stosowane u dzieci, trzymaj się ważnych zasad: