Nasze babki i prababki w przypadku wielu dolegliwości stosowały zioła, często na zasadzie: "Jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi". Obecnie ziołolecznictwo jest dziedziną medycyny konwencjonalnej. To racjonalna fitoterapia.

Tutaj każda roślina poddawana jest szczegółowym badaniom, podczas których wyodrębnia się jej substancje czynne i stwierdza, na co pomaga. Określa się też dokładną dawkę leczniczą.

Nowoczesne leki roślinne powinny być jednym z podstawowych środków w leczeniu przeziębień i innych schorzeń, które nie wymagają interwencji lekarza. Są skuteczne, łatwo przyswajalne i można je bezpiecznie stosować przez długi czas. Ponadto po ich zażyciu rzadko występują skutki uboczne. Ziołowe leki mają jeszcze jedną ważną zaletę – są to preparaty standaryzowane. Co to oznacza? Każdy gram preparatu zawiera taką samą ilość substancji czynnej - wyjaśnia dr n. farm. Jerzy Jambor.

Domowe sposoby na 4 objawy przeziębienia

Kwiat rumianku to jedno z najbardziej wszechstronnych ziół. Wykorzystuje się je przy bardzo wielu dolegliwościach. Napary z rumianku można pić, a także stosować je do płukania i przemywania skóry. Rumianek zawiera wiele substancji czynnych, m.in. chamazulen i bisabolol, które mają silne działanie przeciwzapalne i odkażające. Zioło łagodzi ból i zapobiega wysuszaniu śluzówki.

Domowe napary: Gdy drapie cię w gardle, masz chrypę i czujesz ból, możesz zaparzyć rumianek, dodając inne zioła, które wzmocnią jego działanie. Bardzo skuteczna jest mieszanka z szałwią i korą dębu, które również posiadają właściwości antyseptyczne. Wymieszaj po 20 gramów liści szałwii, koszyczka rumianku, liści mięty pieprzowej, kwiatu nagietka i kory dębu. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody i zaparzaj 20 minut pod przykryciem. Płucz gardło ciepłym naparem kilka razy dziennie.

Mieszankę samego rumianku i szałwii możesz wykorzystać także do inhalacji: dwie łyżki zalej dwoma szklankami wrzątku i odstaw na kilka minut. Wdychaj gorącą parę kilka razy dziennie.

Tymianek to tradycyjny lek wykrztuśny. Zawiera on wiele różnych substancji czynnych, m.in. flawonoidy oraz tymol, który ma silne właściwości bakteriobójcze. Pomaga łagodzić męczący, suchy kaszel, nawet ten przy zapaleniu oskrzeli. Często łączy się go z podobnie działającym podbiałem. Olejek tymiankowy można stosować do inhalacji.

Domowe napary: Wymieszaj po 40 gramów ziela tymianku, kwiatu ślazu dzikiego i 20 gramów korzenia lukrecji. Łyżkę ziół zalej filiżanką gorącej wody i zaparzaj pod przykryciem przez 10 minut. Pij cztery razy dziennie między posiłkami.

Jeżówka purpurowa to jedno z najbardziej znanych ziół poprawiających odporność. Zawarte w niej substancje czynne (głównie polisacharydy) pobudzają wytwarzanie różnych komórek odpornościowych, m.in. makrofagów i granulocytów. Są skuteczne w walce z wirusami i bakteriami chorobotwórczymi. Niestety, zioło może uczulać, więc nie jest dla wszystkich.

Echinacea pomaga też zwalczać choroby układu oddechowego. Najskuteczniejszy jest wyciskany z niej sok. Uwaga - wszystkie preparaty z jeżówki można stosować najwyżej przez 8 tygodni.

Domowe napary: Napary z jeżówki nie poprawiają odporności. Nie da się z niej więc przygotować leku w domu. Sok i tabletki z naturalnych składników dostępne są w aptece.

Odporność organizmu wzmocni również dzika róża, która jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. To zasługa zawartych w niej flawonoidów, które zwiększają jej moc. Warto też wiedzieć, że naturalna witamina C jest lepiej przyswajalna niż jej syntetyczna odmiana.

Domowe napary: Zmieszaj po 25 gramów ziela wiązówki, kwiatu bzu czarnego, owocu dzikiej róży i ziela macierzanki. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody i pozostaw na 10 minut do naciągnięcia. Pij trzy razy dziennie.

Lipa drobnolistna ma właściwości rozgrzewające i napotne, dlatego jest niezastąpiona przy gorączce z dreszczami. Przyda się, jeśli po prostu przemarzłaś. Lipa zwiększa także wydzielanie potu, wraz z którym organizm usuwa toksyczne substancje, również te produkowane przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Domowe napary: Herbatę lipową najlepiej łączyć z sokiem malinowym lub suszonymi owocami malin, co wzmacnia jej skuteczność. Możesz też przygotować specjalną mieszankę z suszonych ziół: po 25 gramów kwiatostanu lipy, kwiatu czarnego bzu, rumianku i owocu maliny. Dwie łyżeczki mieszanki zalej szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 10 minut. Pij trzy-cztery razy dziennie ciepły napar.

Czarny bez ma silne działanie rozgrzewające, napotne, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Pomaga też odkrztusić zalegającą wydzielinę. Owoce czarnego bzu zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, antocyjany, kwasy organiczne i garbniki. Szczególne właściwości lecznicze wykazują kwiaty, które bogate są we flawonoidy, kwasy fenolowe oraz garbniki.

Domowe napary: 2 lub 3 łyżeczki kwiatów czarnego bzu zalej szklanką wrzątku, parz ok. 10 minut. Napar pij, gdy jest ciepły. Możesz też dosłodzić go miodem lub dodać cytrynę.

Szałwia to bardzo popularne zioło o szerokim spektrum działania. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Jest bogata w olejki eteryczne, garbniki, sapogeniny, witaminy z grupy B, witaminę PP, witaminę C i kwasy wielofenolowe.

Domowe napary: Szałwia jest szczególnie pomocna w przypadku bólu i stanu zapalnego gardła. Łyżkę suszonych liści zalej wrzątkiem, przykryj i odstaw na 15 minut. Następnie odcedź i wystudź. Pij kilka razy dziennie.

Kwiaty malwy zawierają duże ilości związków śluzowych, które powlekają błony śluzowe gardła i działają osłonowo. Malwa ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny. Jest stosowana w stanach zapalnych gardła oraz przy męczącym kaszlu jako środek przeciwkaszlowy, a także przy chrypce i nieżytach górnych dróg oddechowych.

Domowe napary: 1 łyżkę kwiatów zalej 1,5 szklanki gorącej wody i maceruj przez ok. 20-30 minut. Następnie przygotowaną mieszankę gotuj przez 3 minuty pod przykryciem. Odstaw na 15 minut i przecedź. Napar pij 3 razy po pół szklanki. Można go także stosować jako płukanki do jamy ustnej i gardła.

Doskonałym środkiem w walce z przeziębieniem jest też korzeń lukrecji. Zawiera on bowiem cenne składniki m.in. fitosterole, flawonoidy, cholinę, saponiny, izoflawony. Ma działanie wykrztuśne, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Uwaga - lukrecji nie powinny stosować kobiety w ciąży i matki karmiące.

Domowe napary: 3 łyżeczki startego korzenia lukrecji gotuj z 2 szklankami wody przez ok. 3 minuty. Odstaw na 30 minut, a następnie przecedź. Pij kilka razy dziennie.

Berberys zwyczajny

W lecznictwie wykorzystywane są liście, owoce, korzeń i kora z korzenia berberysu. Owoce zawierają kwasy organiczne, pektyny, cukry oraz witaminę C. Wykazują działanie przeciwgorączkowe.

Dziewanna wielokwiatowa

Dziewanna, dzięki zawartości saponin, karotenoidów i flawonoidów, wykazuje działanie wykrztuśne i przeciwwirusowe. Odwary i napary warto wykorzystywać do płukania jamy ustnej i gardła.

Goździki

Goździki, czyli pączki kwiatowe goździkowca wonnego, zawierają olejki lotne, garbniki, kariofylinę, eugeninę oraz związki śluzowe. To środek przeciwbakteryjny przy przeziębieniach, katarze oraz stanach zapalnych błony śluzowej gardła, jamy ustnej i nosa.

Krwawnik pospolity

Wykorzystywane jest ziele krwawnika i kwiat. Zawierają one seskwiterpeny, flawonoidy, achilleinę, betainę oraz mangan. Krwawnik pospolity wykazuje działanie przeciwzapalne i rozkurczające.

Wiązówka błotna

Wiązówka błotna to źródło glikozydów fenolowych, olejków eterycznych, garbników i flawonoidów. Działają one przeciwgorączkowo, napotnie, przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo.

Wierzba

Kora wierzby otrzymywana z wierzby purpurowej charakteryzuje się dużą zawartością glikozydów salicylowych, flawonoidów i garbników. Wyciągi z kory działają przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Mięta pieprzowa

Liście mięty pieprzowej, ziele, olejek i mentol zawierają garbniki, fenolokwasy, karotenoidy, sterole i flawonoidy. Wyciągi z liści mięty stosowane są w bólach gardła.

Lebiodka pospolita

Lebiodka pospolita zawiera katechiny, kwasy fenolowe oraz flawonoidy. Wyciągi z ziela lebiodki działają odkażająco i wykrztuśnie. Wykorzystuje się je także do inhalacji w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i jako środek do płukania jamy ustnej.

Źródło: Vita