Mam 35 lat i od prawie dwóch lat choruję na raka szyjki macicy pomimo tego, że w żartach myślę o sobie jak o hipochondryku. Regularnie więc wykonywałam USG i cytologię. Pomimo tego, gdy wykryto u mnie nowotwór, był on już w stadium zaawansowanym i z przerzutami do węzłów chłonnych. Gdyby nie to, że jestem uparta, pewnie nie byłoby mnie już na tym świecie...

– mówi Anna Płócienniczak-Babilon.