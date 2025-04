Pocenie się to naturalny proces służący regulacji temperatury organizmu. Nadmierne pocenie się mogą wywoływać stres, lęk, wysiłek fizyczny oraz naturalne zmiany hormonalne (jak menopauza). Jeśli budzisz się w nocy zlany potem, mimo odpowiedniego ubrania i temperatury w sypialni, nie powinieneś tego bagatelizować, ponieważ może być to sygnał groźnych chorób, np. nowotworu. Aż 1/3 pacjentów onkologicznych doświadcza nadmiernej potliwości. Z takim objawem zawsze warto zgłosić się do lekarza, szczególnie gdy towarzyszą mu inne dolegliwości.

Spis treści:

Nocne poty mogą powodować różne nowotwory, do najczęstszych należą:

białaczka,

chłoniak,

czerwienica prawdziwa,

guzy nadnerczy,

nowotwory neuroendokrynne, tzw. rakowiaki (rozwijają się głównie w trzustce, żołądku, jelicie),

rak kości,

rak wątroby,

rozsiany nowotwór (przerzuty).

Nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną pocenia się w nocy w przypadku rozwoju choroby nowotworowej. Jedną z możliwych przyczyn są zmiany w wydzielaniu hormonów spowodowane rozwijającym się guzem. Inną możliwą przyczyną jest uwalnianie pirogenów, czyli związków wywołujących gorączkę, a przez to też zwiększoną potliwość. Walka organizmu z komórkami nowotworowymi również może skutkować osłabieniem i poceniem się.

W przypadku choroby nowotworowej, na ogół oprócz pocenia się, występują inne objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza i wykonania badań diagnostycznych. Dopiero pogłębiona diagnostyka pozwoli ocenić, czy powodem nadpotliwości jest faktycznie nowotwór.

Alarmujące objawy to:

Potliwość przy nowotworze ma charakter wtórny i dotyczy na ogół całego ciała, a nie miejsc newralgicznych takich jak dłonie czy pachy, które pocą się raczej pod wpływem emocji. Chory budzi się w nocy zlany potem, często tak intensywnie, że konieczna jest zmiana piżamy i pościeli.

W związku z tym, że nocne pocenie się jest objawem niespecyficznym, konieczne jest wykonanie badań. Lekarz zleci z pewnością:

morfologię,

badanie glukozy,

hormony tarczycy,

CRP,

badania obrazowe, np. RTG klatki piersiowej lub gastroskopię.

Leczenie onkologiczne również może powodować pocenie się w nocy. Nocne poty mogą pojawić się w czasie chemioterapii lub terapii hormonalnej (stosowana w leczeniu raka piersi, raka narządów rodnych lub raka gruczołu krokowego), a także w wyniku przyjmowania morfiny lub innych leków.

Należy porozmawiać z lekarzem o tym objawie. Specjalista może zaproponować zmianę lub odstawienie leku powodującego pocenie się. Warto też zastosować inne, niefarmakologiczne metody:

zmniejszyć temperaturę w sypialni i wietrzyć pokój przed snem,

używać cienkiej kołdry,

unikać bardzo gorących napojów, pikantnych potraw i przypraw,

stosować naturalne poszewki i pokrycie materaca,

zakładać bawełnianą bieliznę, dobrze wchłaniającą wilgoć.

Pocenie się w nocy może, ale nie musi być objawem nowotworu. Do innych możliwych przyczyn należą:

menopauza i uderzenia gorąca,

przyjmowanie niektórych leków, np. leków sterydowych, przeciwdepresyjnych, przeciwzapalnych lub na nadciśnienie,

choroby tarczycy, zwłaszcza nadczynność tarczycy,

choroba refluksowa,

otyłość,

dusznica bolesna,

bezdech senny,

nerwica,

depresja,

reumatoidalne zapalenie stawów,

infekcje (np. przeziębienie, grypa, mononukleoza, HIV, gruźlica),

cukrzyca (nocny spadek cukru),

stosowanie ziół napotnych (lipa, kora wierzby, krwawnik), olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy,

nadużywanie alkoholu.

Nowotwór jest tylko jedną z wielu możliwych przyczyn, dlatego nie powinniśmy na zaś się niepokoić. Podstawowe badania i wizyta u lekarza pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.

