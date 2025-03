Spis treści:

Rak sromu to rzadki ginekologiczny nowotwór złośliwy. Stanowi 4% złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych. Sromem (vulva) nazywana jest cała zewnętrzna część narządów płciowych u kobiet, obejmująca wargi sromowe mniejszej i większe, łechtaczkę, przedsionek pochwy, czyli wszystko to, co otacza wejście do dróg rodnych. Jeśli w tym obszarze rozwinie się nowotwór złośliwy, nazywany jest rakiem sromu.

Najczęściej nowotwór rozwija się u kobiet po 60. roku życia, a szczyt zachorowań występuje między 70. a 79. rokiem życia. Należy jednak dodać, że w ostatnich latach diagnozę słyszą częściej coraz młodsze kobiety.

Jak często występuje nowotwór sromu? W Polsce rozpoznaje się około 500 nowych przypadków rocznie, a połowa kończy się zgonem, co jest wynikiem późnego rozpoznania, bagatelizowania wczesnych objawów zarówno, przez lekarzy jak i chore kobiety.

Bezpośrednio rozwój raka sromu poprzedza zmiana przednowotworowa, jaką jest śródnabłonkowa neoplazja sromu. Jednym z ważniejszych czynników ryzyka są choroby infekcyjne a zwłaszcza zakażenie HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego, tym samym, który odpowiada za rozwój raka szyjki macicy. To również zakażenie wirusem opryszczki HSV (opryszczka narządów płciowych), a także zachorowanie na kiłę czy chlamydiozę.

Rak sromu może rozwinąć się na podłożu takich stanów jak: liszaj twardzinowy, choroba Bowena, choroba Pageta lub erytrooplazja Queyrata. W rozwoju choroby odgrywają rolę również czynniki genetyczne.

Rak sromu rośnie w sposób egzofityczny, co oznacza, że przypomina kalafiorowatą narośl. Można wyczuć nieruchomy, niebolesny guzek (chociaż może on pobolewać). Nowotwór może też występować w formie guzka, owrzodzenia lub nacieku. Na wczesnym etapie zauważalna jest zaczerwieniona, ciemniejsza lub biaława zmiana skórna, którą należy pokazać lekarzowi.

Rak sromu może początkowo rozwijać się bezobjawowo. Jeżeli powoduje symptomy, są to zazwyczaj:

Zmiana na skórze może występować w jednym miejscu lub w kilku w obrębie narządów płciowych. Jej wygląd zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jest choroba.

Przede wszystkim jednak trzeba zwrócić uwagę na objawy stanów przedrakowych, które często są bagatelizowane. Zaniepokoić powinny takie sygnały jak:

Objawy swędzenia i pieczenia mogą się pojawiać i ustępować, czas ich trwania bywa różny, a leczenie przeciwzapalne lub przeciwgrzybicze często jest nieskuteczne. Są to sygnały, które powinny wzbudzić czujność lekarza. Zmieniona podejrzana tkanka powinna być pobrana do badań histopatologicznych, aby ocenić, czy może przekształcić się w raka.

Czynniki ryzyka rozwoju raka sromu obejmują:

Około 90% nowotworów złośliwych sromu to raki płaskonabłonkowe, czyli wywodzące się z komórek nabłonka płaskiego. Komórki nabłonka tworzą powierzchnię skóry i pokrywają niektóre narządy. Rzadszymi postaciami raka sromu są rak gruczołu Bartholiniego oraz śródnabłonkowy rak Pageta (wywodzi się z komórek gruczołowych). Pozostałe choroby nowotworowe rozpoznawane w tym miejscu, należące do mniejszości, to czerniaki, mięsaki, chłoniaki oraz przerzuty innych nowotworów.

Według klasyfikacji opartej o zakażenie HPV płaskonabłonkowe raki sromu dzieli się na dwa rodzaje:

Rokowanie w przypadku raka sromu zależy od stopnia zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Gdy nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 90% chorych. Prognozy na wyleczenie przy wczesnym rozpoznaniu są więc dobre.

Stan węzłów chłonnych jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym całkowitego przeżycia u pacjentów z rakiem sromu. Gdy rak sromu powoduje przerzuty do układu chłonnego, to wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi już 50%. U pacjentek z przerzutami odległymi rokowanie jest złe.

Wszystko zależy zatem od tego, w jakim momencie zostanie postawiona diagnoza i wdrożone leczenie. Stąd tak ważne jest, aby nawet najmniejsze zmiany i niepokojące dolegliwości konsultować z lekarzem oraz wykonywać badania kontrolne.

Rak sromu i rak pochwy to terminy potocznie używane zamiennie, ale to dwa różne nowotwory złośliwe narządów rozrodczych kobiety, które rozwijają się w różnych miejscach. Rak pochwy rozwija się w błonie śluzowej tego narządu. Jego objawy to przede wszystkim: guzek w pochwie, zmiany w pochwie lub wokół niej, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, ból podczas stosunku, cuchnąca lub krwawa wydzielina z pochwy, a także uporczywe swędzenie pochwy.

Aby lekarz mógł postawić diagnozę raka sromu, niezbędne jest przeprowadzenie badania mikroskopowego. Wcześniej poprzez nakłucie cienką igłą przy znieczuleniu miejscowym pobierana jest tkanka ze zmienionych chorobowo miejsc do badania histopatologicznego.

Pomocne badania diagnostyczne w przypadku raka sromu to:

Stopień zaawansowania raka sromu pozwala określić przede wszystkim to, czy nowotwór rozprzestrzenił się poza srom. Wyróżnia się cztery główne stadia:

Stopień zaawansowania ma wpływ nie tylko na rokowania, ale też rodzaj leczenia.

Sposób leczenia raka sromu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Leczenie raka sromu obejmuje:

Szczegóły dotyczące operacji, radioterapii i chemioterapii są ustalane indywidualnie.

Podstawową formą profilaktyki raka sromu jest szczepienie przeciwko HPV. Kobiety w każdym wieku mogą zaszczepić się przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szacuje się, że nawet około 70% przypadków raka sromu ma związek z infekcją wywołaną tym patogenem. Szczepienia przeciw HPV są bezpieczne i mogą być refundowane (szczepionka HPV na NFZ).

Aktualnie nie istnieją badania przesiewowe w kierunku raka sromu. Do profilaktyki można zaliczyć regularne rutynowe badania u ginekologa (co roku), a w razie zauważenia podejrzanych zmian biopsję skóry.

W zapobieganiu ważną rolę odgrywają również kolposkopia oraz leczenie zmian przednowotworowych. Te wszystkie działania mogą sprawić, że uda się zahamować postęp nieprawidłowych zmian w komórkach, co mogłoby doprowadzić do zachorowania na raka sromu.