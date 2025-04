Czy w ogóle możemy obniżyć kortyzol bez leków? Zdecydowanie tak! Na początek warto przyjrzeć się swojemu życiu. Może zbyt mało śpimy, pijemy za dużo kawy, ćwiczymy ponad siły? Zobaczmy, co jest źródłem naszego codziennego stresu, a następnie zastanówmy się, nie tyle „czy”, ile „co” i „jak” możemy z tym zrobić. Jest to pierwszy krok ku temu, aby wprowadzić w nasze życie niezbędną profilaktykę.

Kortyzol — powszechnie znany jako hormon stresu — jest hormonem steroidowym, syntetyzowanym z cholesterolu w nadnerczach. Kortyzol wzrasta pod wpływem napięcia i niepokoju, dlatego jego poziom odzwierciedla nasze samopoczucie. Jego stężenie podlega też zmienności dobowej — jest najwyższe rano i w ciągu dnia się zmniejsza.

Kortyzol wpływa prawie na każdy układ narządów, dlatego bierze udział w różnych procesach organizmu, szczególnie:

Warto wspomnieć, że istnieją choroby, w przebiegu których dochodzi do zaburzeń hormonalnych i nadmiaru kortyzolu w organizmie. Są to m.in. zespół Cushinga i choroba Addisona.

Kortyzol jest ważny dla organizmu, jednak i w jego przypadku: co za dużo, to niezdrowo. Przedłużające się narażenie na działanie hormonu stresu może prowadzić do problemów ze zdrowiem. Walka z nimi to walka ze stresem.

Nadmiar kortyzolu może prowadzić do cukrzycy, depresji, zaburzeń lekowych, osłabienia odporności, osteoporozy oraz otyłości. Wbrew pozorom hormon ten nie jest naszym sprzymierzeńcem w walce z nadmiernymi kilogramami, gdyż prowadzi do przemieszczania się tkanki tłuszczowej np. w okolice brzucha, powodując groźną dla zdrowia otyłość brzuszną, zwaną też brzuchem stresowym.

To, co możemy robić, aby obniżyć swój poziom stresu, to ruszać się, słuchać muzyki, tańczyć, korzystać z masaży, i koniecznie śmiać się. Warto zaufać maksymie, że „śmiech to zdrowie” i korzystać z każdej okazji do śmiechu i radości, gdyż fantastycznie rozładowują nasz stres. Oto najskuteczniejsze potwierdzone naukowo metody na obniżenie kortyzolu.

Według badań aktywność fizyczna może obniżyć poziom kortyzolu o 20-30%. Specjaliści zalecają przynajmniej 30-minutowy trening o umiarkowanej intensywności 3-4 razy w tygodniu. Ćwiczenia polecane na redukcję poziomu hormonu stresu to m.in. szybki spacer, bieganie, pływanie, jazda na rowerze, nordic walking, rozciąganie oraz ćwiczenia siłowe.

Tworzenie sztuki, nawet jeśli mamy do tego dwie lewe ręce, jest doskonałym sposobem na obniżenie kortyzolu. W jednym z badań przeprowadzonym przez naukowców z Drexel University wykonywanie prac plastycznych obniżyło poziom kortyzolu u 75% badanych osób. Uczestnicy odczuwali też, że zajęcie było uspokajające i relaksujące, co miało swoje odzwierciedlenie w wynikach.

Wiadomo nie od dzisiaj, że dźwięki mogą mieć kojący wpływ na nerwy. Eksperyment opublikowany na łamach Frontiers in Psychology dowiódł na przykład, że słuchanie muzyki w czasie operacji chirurgicznej obniża poziom kortyzolu, a tym samym stres pacjentów oraz zapotrzebowanie na środki uspokajające. Za łagodzący stres wpływ muzyki odpowiadać mogą różne mechanizmy. Koncentrowanie się na dźwiękach odciąga uwagę od niepokojących myśli, działa odprężająco, a także poprawia nastrój.

Czytanie książek może obniżyć poziom stresu nawet o prawie 70%! Naukowcy z Uniewersytetu w Sussex zauważyli, że ta prosta czynność jest pod tym względem skuteczniejsza niż słuchanie muzyki, spacer czy wypicie filiżanki herbaty. Podczas czytania odciągamy myśli od przykrych zdarzeń i rozluźniamy ciało, a dzięki temu spada poziom kortyzolu. Oczywiście, aby ten efekt osiągnąć, do czytania trzeba wybrać coś, co sprawia nam przyjemność i nas nie denerwuje.

Według badań kofeina podnosi poziom kortyzolu (choć mniej u osób przyjmujących ją regularnie). Unikanie tego stymulantu u osób pijących napoje z kofeiną będzie obniżać hormony stresu. Koreańscy naukowcy w badaniu pod kierunkiem Mi-Joo Jin wskazli, że osoby spożywające więcej kofeiny mają tendencję do spożywania większej ilości alkoholu, niższych osiągnięć w nauce, do depresji, lęku, bezsenności i stresu. Nie warto z tym środkiem przesadzać.

Nieco inaczej sprawa ma się z alkoholem. Alkohol może działać odprężająco, ale nie wtedy, gdy jest spożywany regularnie i w znacznych ilościach. Wówczas podwyższa kortyzol w organizmie. Niestety odstawienie alkoholu przez osobę uzależnioną również początkowo podnosi kortyzol. Zdaniem ekspertów z Charleston Alcohol Research Center wynika to z tego, że jest to dla organizmu duży stres. Z czasem ten efekt będzie mniejszy.

Spokojne oddychanie przeponą również obniża kortyzol, a tym samym napięcie. Rozluźnij mięśnie, połóż ręce na przeponie (pod mostkiem) i powoli wciągaj powietrze nosem, a wydychaj ustami. Brzuch powinien się unosić. Dobrze jest powtarzać takie ćwiczenie kilka razy w ciągu dnia.

Dobrze zbilansowaną, zdrową dietę można zaliczyć do skutecznych sposobów na obniżenie kortyzolu. Oto kilka ważnych zasad:

Brak snu jest powiązany z bezsennością i większym niepokojem w ciągu dnia. Aby obniżyć kortyzol, należy zadbać o właściwy odpoczynek. Jeżeli masz problem z zasypianiem, skorzystaj z naszych porad: Jak zapobiec besenności?

Kortyzol skutecznie obniża również spacer po lesie, parku czy łące. Według badaczki tematu dr MaryCarol Hunter z University of Michigan aby skutecznie zmneijszyć poziom hormonu stresu, należy spędzić 20 do 30 minut siedząc lub spacerując w miejscu, które zapewnia poczucie bliskości natury.

Prosta zasada: kortyzol wzrasta, kiedy się denerwujemy, a spada, gdy się relaksujemy. Wielu z nas jednak nie potrafi odpoczywać. Nicnierobienie to bardzo dobry sposób na obniżenie hormonu stresu. Warto w takim czasie sięgnąć po różne techniki relaksacji: jak trening uważności, trening autogenny czy trening Jacobsona.

Nie od dziś wiadomo, że bliskie relacje oraz spotkania z przyjaciółmi doskonale niwelują stres i działają korzystnie na nastrój. Jeśli jest w pobliżu bliska ci osoba, po prostu przytul się do niej. Ten prosty gest powoduje uwolnienie endorfin (hormonów szczęścia) i zmniejszenie niepokoju. Badania dowodzą, że im dłużej się przytulamy, tym lepiej, ale już 20-sekundowy uścisk obniża kortyzol we krwi. Z badań wynika też, że osoby łatwo nawiązujące kontakty na ogół mniej się stresują. A jeśli jeszcze do tego dołączymy śmiech, to mamy najlepszą receptę na zdrowie.