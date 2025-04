W walce ze stresem specjaliści polecają relaksację, odnalezienie pasji, dbanie o wysoką samoocenę, a także sprawdzanie, czy ma się poczucie kontroli nad sytuacją. To wszystko ważne kwestie w radzeniu sobie ze stresem. Jednak jedną z najważniejszych (a nieco mniej podkreślanych) jest wsparcie, które możemy otrzymać od partnera, przyjaciół, rodziny czy znajomych. Jak wykorzystać je w walce ze stresem?

Jak walczyć ze stresem? Dostrzegaj swoje wsparcie!

Badania psychologiczne dowodzą, że duży wpływ na nasze przeżywanie stresu jest to, czy dostrzegamy wsparcie, które otrzymujemy lub możemy otrzymać. To, że widzimy kto i jak nas wspiera, sprzyja naszemu zdrowiu. Nieważne jest ile osób nas wspiera, ważne, żebyśmy potrafili zauważyć, kto nam dobrze życzy w trudnej sytuacji. To doda nam sił do radzenia sobie i wiarę w powodzenie. Dbajmy zatem o dobre kontakty z innymi, pielęgnujmy związki i znajomości, rozmawiajmy wprost o swoich sprawach – właśnie to gwarantuje nam zdrowsze życie.

Jak poprosić o wsparcie?

Nie zawsze oczekujemy, żeby bliscy wspierali nas w taki sam sposób. Dlatego warto wiedzieć, jak zwrócić do nich tak, by mogli w pełni nam pomoc. Przykładem takiego rodzaju pomocy jest pożyczka, gdy potrzebujemy pilnie pieniędzy lub np. zrobienie zakupów, gdy jesteśmy chorzy. Gdy potrzebujemy takiego wsparcia – prośmy o nie wprost. Przed załatwieniem ważnej dla nas sprawy, pytajmy bliskich, czy mieli już kiedyś podobne doświadczenia, być może będziemy mogli z nich skorzystać. To wsparcie obniża nasz stres, bo możemy czerpać z wiedzy innych i szybciej docierać do ważnego celu. Z kolei naszą samoocenę, która odgrywa ważną rolę w radzeniu sobie ze stresem, wesprze czerpanie z kontaktów z innymi poczucia, że ludzie nas cenią i darzą szacunkiem.

Takim zupełnie zwyczajnym rodzajem wsparcia, jest to, że możemy z kimś po prostu podzielić się kłopotami. Nawet, jeśli nie rozwiążemy ich od razu, to już sama rozmowa nas odciąża. Dzięki temu, że coś mówimy głośno, to zyskujemy niezbędny dystans, który w rezultacie ułatwia nam rozwiązanie kłopotów.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.