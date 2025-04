3 z 10

Ból głowy

Ból głowy to jeden z najczęściej występujących objawów napięcia i stresu, mówi się nawet o stresowym bólu głowy lub napięciowym bólu głowy. Bóle głowy jako objaw stresu mogą pojawiać się sporadycznie, ale zdarzają się też często: do 14 dni w miesiącu, lub przewlekle: ponad 15 dni w miesiącu. Stresowy ból głowy to ból o małym lub średnim nasileniu, który zwykle ustępuje po przyjęciu środków przeciwbólowych. Jest on częstszy u kobiet, szczególnie w wieku 40-50 lat.