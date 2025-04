Niedoczynność tarczycy u dzieci

Jakie funkcje spełnia tyroksyna (T4) i trijodotyronina (T3)?

decydują o szybkości przemiany materii,

regulują temperaturę ciała,

wpływają na układ pokarmowy i krwionośny,

decydują o wyglądzie skóry,

u dzieci odpowiedzialne są za procesy wzrostu i dojrzewania,

silnie wpływają na rozwój układu nerwowego.

Właśnie dlatego nawet niewielkie zmiany w poziomie ich wytwarzania mogą mieć dramatyczne efekty w organizmie dziecka.

Wrodzona niedoczynność tarczycy

Od wielu lat prowadzone są profilaktyczne, obowiązkowe programy wczesnego wykrywania wrodzonej niedoczynności tarczycy. Polegają one na pobraniu kropli krwi z nakłutej pięty noworodka, najlepiej między 3. a 5. dniem po urodzeniu.

Krwią nasącza się specjalną bibułę i oznacza się w niej TSH (tyreotropinę – hormon przysadki, którego stężenie we krwi bardzo ściśle jest związane z ilością hormonów produkowanych przez tarczycę – gdy ilość hormonów tarczycy wzrasta to TSH maleje).

Jeśli wynik badania jest nieprawidłowy, to występuje duże prawdopodobieństwo choroby tarczycy. W takiej sytuacji rodzice są powiadamiani i proszeni o zgłoszenie się do wyznaczonej poradni, w celu dalszej diagnostyki i ewentualnego potwierdzenia choroby. Nieprawidłowy wynik badania przesiewowego nie oznacza jednak, że dziecko jest na pewno chore.

Tylko w 25-50% zdarza się, że następne badania potwierdzają chorobę. Celem wykonywania badań przesiewowych jest jak najwcześniejsze wykrycie wrodzonej niedoczynności tarczycy i tym samym jak najwcześniejsze wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jedyną skuteczną metodą jest podawanie brakującego hormonu, czyli leczenie substytucyjne. Jeśli leczenie to zostanie rozpoczęte w ciągu pierwszych 4 tygodni życia malucha, to zabezpiecza to przed pojawieniem się poważnych konsekwencji niedoboru hormonów tarczycy jakim jest upośledzenie rozwoju umysłowego i fizycznego.

Żółtaczka a choroby tarczycy

U noworodków niedoczynność tarczycy może objawiać się przedłużającą się żółtaczką. Co jeszcze może być sygnałem o niedoczynności tarczycy u dziecka?

chłodna i sucha skóra,

duży język,

zachrypnięty głos,

brak apetytu,

trudności z oddaniem smółki,

zaparcia.

U starszych dzieci objawy coraz bardziej przypominają dolegliwości występujące u dorosłych. Hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, więc ich niedobór może powodować występowanie opóźnionego dojrzewania.

Może być także przyczyną:

niskiego wzrostu,

problemów w nauce,

nadmiernej senności,

ciągłego zmęczenia,

otyłości.

Leczenie niedoczynności tarczycy u dzieci i dorosłych należy stosować przez całe życie. Tylko tak uchronimy się przed groźnymi konsekwencjami niedoboru hormonów tarczycy.

