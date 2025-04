Choroba Hashimoto to autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Charakteryzuje się niedoczynnością tarczycy, wynikającą z atakowania tego gruczołu przez produkowane w organizmie przeciwciała przeciwtarczycowe. Rozregulowanie działania tarczycy może prowadzić do niepłodności, poronień, przedwczesnego porodu i może zagrażać zdrowiu dziecka.

Nieleczona lub nieuregulowana choroba Hashimoto może przyczynić się do trudności z zajściem w ciążę w związku z zaburzeniem owulacji. Może także powodować poronienia lub powstanie wad płodu. Jednak, jak podkreśla specjalista ginekologii dr n.med. Rafał Kuźlik z Kliniki Saskamed, w przypadku prawidłowego leczenia i uregulowania pracy gruczołu tarczowego ryzyko niepłodności, poronień czy wad wrodzonych płodu jest takie samo jak w zdrowej populacji kobiet.

Można śmiało powiedzieć, że kobieta cierpiąca na chorobę Hashimoto, prawidłowo leczona, ma takie same szanse na zajście w ciążę jak ta, która jest zdrowa – mówi dr n.med. Rafał Kuźlik z Kliniki Saskamed

Głównymi zagrożeniami wynikającymi z nieleczonej choroby Hashimoto mogą być:

Gruczoł tarczowy, czyli tarczyca, produkuje hormony mające wpływ na cały organizm kobiety, także na jej cykl menstruacyjny.

Zaburzona funkcja tarczycy może spowodować brak owulacji, w związku z czym nie będzie szans na zapłodnienie i taka kobieta będzie niepłodna. Jeżeli jednak pojawi się owulacja i dojdzie do ciąży, to niedoczynność tarczycy może przyczynić się do poronienia lub porodu przedwczesnego – wyjaśnia dr n.med. Rafał Kuźlik z Kliniki Saskamed

Jeżeli kobieta ma trudności z zajściem w ciążę lub w jej rodzinie występowały choroby tarczycy, powinna jak najwcześniej zrobić badania diagnostyczne. W celu sprawdzenia, czy tarczyca pracuje prawidłowo należy wykonać badania:

TSH,

fT4 (wolne T4),

przeciwciała przeciwtarczycowe aTG i aTPO (anty-TG i anty-TPO).

Badanie hormonów tarczycy jest zalecane również podczas ciąży. – W celu monitorowania procesu leczenia należy raz w miesiącu (w przypadku ciąży) sprawdzać poziom TSH i fT4 – mówi dr Rafał Kuźlik i dodaje, że podczas ciąży kobieta z chorobą Hashimoto powinna pamiętać o suplementacji jodem oraz regularnym przyjmowaniu zaleconych leków.

Kobieta z chorobą Hashimoto nie tylko w trakcie, ale i przed ciążą powinna regularnie przyjmować leki – syntetyczne hormony tarczycy (Euthyrox lub Letrox). Odpowiednio dawkowane preparaty pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu osoby z tym schorzeniem– mówi dr n.med. Rafał Kuźlik z Kliniki Saskamed

Ponieważ do produkcji metabolitów hormonów tarczycy niezbędny jest jod, każda kobieta przed ciążą i w jej trakcie powinna dostarczać w diecie ok. 200 mg tego pierwiastka. Bogatymi źródłami jodu w pożywieniu są: ryby morskie (dorsz, mintaj, makrela), owoce morza, algi, rośliny pochodzące z terenów o dużej zawartości tego pierwiastka w glebie. Jod może być również wchłaniany do organizmu z powietrza przez płuca w trakcie oddychania i przez skórę. Jest to możliwe głównie nad morzami i oceanami.

