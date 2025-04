1. TSH nie jest hormonem tarczycy

TSH kojarzy ci się z tarczycą? Słusznie, choć samo TSH (tyreotropina) wydzielana jest przez przedni płat przysadki mózgowej. Funkcją TSH jest stymulowanie komórek gruczołu tarczycowego do wydzielania i wzrostu.

2. Wydzielanie TSH zmienia się w ciągu dnia

Bardzo ważne jest by badać TSH o poranku, na czczo. Do takich warunków pobrania krwi dopasowane są normy laboratoryjne. Wydzielanie TSH zmienia się w rytmie dobowym. Stężenie TSH jest najwyższe wieczorem oraz nocą, najniższe zaś w południe. Z tego powodu badanie wykonane w przerwie lunchowej da wyniki nieprzydatne diagnostycznie.

3. Wysokie TSH może świadczyć o niedoczynności tarczycy

Czy ty też masz skojarzenie niedoczynność-mało hormonów, nadczynność – dużo hormonów? Ta zasada nie sprawdza się w przypadku TSH. Im więcej TSH, tym mniej hormonów tarczycy. Wysoki wynik TSH świadczy o niskiej aktywności wydzielniczej tarczycy. Można to porównać do sytuacji, w której próbujesz obudzić osobę, która mocno śpi. Najpierw delikatnie dotykasz ramienia, a potem coraz mocniej potrząsasz. Obudź się wreszcie! Tak właśnie działa TSH.

4. TSH ma inną normę laboratoryjną i funkcjonalną

TSH ma bardzo szeroką normę laboratoryjną. W zależności od laboratorium wynosi ona przeważnie od 0,27 do 4,2 uIU/ml. Jednak wiele wskazuje, że najlepsze funkcjonowanie tarczycy osób dorosłych uzyskuje się przy TSH wynoszącym maksymalnie 3. Przyjmuje się, że wynik idealny mieści się w graniach 1,5-2,5 uIU/ml/. Przy objawach, które mogą wskazywać na niedoczynność tarczycy i TSH powyżej 3 warto wykonać dodatkową diagnostykę.

5. Samo badanie TSH nie wystarcza!

Jeśli chcesz uzyskać pełen obraz pracy tarczycy samo badanie TSH nie wystarczy. W przypadku niepokojących objawów czy rodzinnej historii występowania chorób tarczycy należy sprawdzić także stężenie wolnych hormonów tarczycy ft3 i ft4 oraz przeciwciała anty TPO i anty TG, które pomogą zdiagnozować chorobę Hashimoto. Diagnostycznie ważniejsze są przeciwciała anty TPO.

6. Wysoki poziom stresu wypływa na TSH

Badania TSH warto jest przełożyć, jeśli w czasie ostatnich tygodni przeżyłaś lub aktualnie doświadczasz dużego stresu. Stres może znacząco zmieniać wynik. W ciągu tygodnia poprzedzającego badanie powinnaś także zadbać o sen. Jego niedostateczna ilość zwiększa stężenie TSH.

7. Problemy z podwzgórzem wpływają na stężenie TSH

TSH to hormon wydzielany przez przysadkę mózgową, którą rządzi podwzgórze, inna ważna część mózgu. To podwzgórze daje sygnał przysadce by uwalniała TSH. Na wydzielanie TSH mogą mieć zatem wpływ nie tylko zaburzenia w pracy tarczycy, ale także nieprawidłowości związane z podwzgórzem.

8. Stężenie TSH może rosnąć wraz z wiekiem

Z wiekiem spada tempo metabolizmu, a co za tym idzie zmniejsza się aktywność tarczycy. Z tego powodu osoby w podeszłym wieku mogą mieć podwyższone wartości TSH sięgające nawet 7 uIU/ml. W sytuacji, gdy TSH jest podwyższone zawsze warto sprawdzić poziom wolnych hormonów tarczycy ft3 i ft4, aby mieć pewność, że tarczyca, choć mniej intensywnie, wciąż pracuje prawidłowo.

