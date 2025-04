Piszecie do nas z prośbą o tekst dotyczący suplementów stosowanych w chorobie Hashimoto. Odpowiadamy na waszą potrzebę. W tym tekście dowiecie się, które suplementy i dlaczego są istotne we wspomaganiu terapii choroby Hashimoto.

Reklama

Istotne jest, by zrozumieć, że suplementacja zawsze będzie wspierała, ale nigdy nie będzie głównym działaniem terapeutycznym.

Najpierw konsultacja ze specjalistą

Suplementację zawsze należy dopierać indywidualnie, we współpracy z dietetykiem i lekarzem, ponieważ zapalenie tarczycy Hashimoto u każdego przebiega inaczej. Dawkę i czas stosowania danego preparatu ustala się w oparciu o analizę jadłospisu i aktualne wyniki badań.

Doświadczony dietetyk dobiera preparaty tak, aby ograniczyć stan zapalny w tarczycy, wspomagać jej funkcje i regenerację. Naszą listę suplementów traktuj wyłącznie jako sugestię. Przy najbliższej rozmowie z dietetykiem/ endokrynologiem zapytaj o plan suplementacji.

Sprawdź, czy masz chorobę Hashimoto!

Kupuj świadomie

Zwróć także uwagę, by zawsze kupować suplementy wyłącznie w aptece. Unikaj zamawiania ich z nieznanego źródła, np. przez internet. Wiele spośród oferowanych tam suplementów bywa zanieczyszczonych metalami ciężkimi (np. ołowiem).

Zanim kupisz suplement w aptece ustal także, jaką formę chemiczną ma mieć. Przyswajalność suplementów oraz ich działanie zależą od zastosowanego w preparacie związku. Do apteki idź z gotową listą zakupową.

Nie daj się reklamie. Choroba Hashimoto jest diagnozowana coraz częściej, szczególnie u kobiet w wieku rozrodczym. Rynek rządzi się prawem popyt-podaż, dlatego w ofercie aptek znajdziesz coraz więcej suplementów złożonych dla osób z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. Lepsze efekty osiąga się stosując pojedyncze składniki, w określonych dawkach, dobrane indywidualnie do twoich potrzeb.

1. Magnez

Niedobory magnezu są powszechne. Niewystarczające spożycie tego minerału przyczynia się do nasilenia zmęczenia, problemów ze snem, wystąpienia zespołu niespokojnych nóg. Większość objawów niedoboru magnezu jest podobnych do objawów choroby Hashimoto. Suplementacja magnezem poprawia samopoczucie osób chorujących na Hashimoto już po 6 tygodniach. Najskuteczniejszą formą chemiczną tego suplementu jest cytrynian magnezu.

2. Selen

Selen chroni komórki tarczycy przed działaniem wolnych rodników, które je uszkadzają i inicjują stan zapalny. Pierwiastek ten jest także niezbędny do przekształcenia nieaktywnego hormonu tarczycy T4 do aktywnej formy T3. Badania wykazały, że suplementacja selenem może zmniejszać ilość, charakterystycznych dla Hashimoto, przeciwciał anty TPO. Najskuteczniejszą formą chemiczną tego suplementu jest selenometionina.

3. Omega 3

Kwasy omega 3 wykazują silne działanie przeciwzapalne, dlatego ich suplementacja może być pomocna w łagodzeniu objawów zapalenia tarczycy typu Hashimoto. W Polsce dostęp do świeżych ryb i owoców morza jest utrudniony, dlatego kwasy omega 3 warto suplementować. Zaleca się stosowanie suplementów omega-3 z kryla antarktycznego.

4. Witamina D

Niedobór witaminy D jest powszechny wśród osób z chorobą Hashimoto, nawet w krajach, które mają znacznie lepsze nasłonecznienie niż Polska. Wiele badań potwierdza, że im powszechniejsze występowanie niedoboru witaminy D tym częstsze choroby z autoagresji. Jedną z tych chorób jest Hashimoto, w której układ immunologiczny atakuje własną tarczycę. Przed wprowadzeniem suplementacji witaminą D warto wykonać badanie określające jej stężenie. Dawka preparatu zależy bowiem od stężenia metabolitów witaminy D we krwi.

Plan suplementacji witaminą D. Czy wiesz, jakie dawki powinnaś przyjmować?

5. Cynk

Cynk jest niezbędny, by przekształcać nieaktywny hormon tarczycy T4 do aktywnego T3. Składnik ten wykorzystywany jest także do syntezy TSH. U chorych na Hashimoto TSH zazwyczaj jest podwyższone, dlatego są one bardziej narażone na ryzyko niedoboru cynku. Najlepiej przyswajalną formą cynku jest pikolinian cynku. Suplement należy zażywać razem z jedzeniem. Uwaga! Wraz z dietetykiem starannie dobierz z dawkę cynku, zbyt wysoka może prowadzić do obniżenia zapasów żelaza i miedzi w organizmie.

Reklama

Mam Hashimoto. Co mogę jeść?