Botwinka to warzywo sezonowe, które z pewnością zasługuje na częstą obecność na naszych talerzach. W dobie rosnących problemów z trawieniem, stanami zapalnymi jelit i chorobami metabolicznymi, warto dowiedzieć się o niej więcej. Bo botwinka to nie tylko wyjątkowy smak, to także realna korzyść dla organizmu.

Oto 3 argumenty, które warto wziąć pod uwagę i ugotować zupę z botwinki lub dodać to warzywo do koktajlu.

Wpływ botwinki na jelita

Najsilniejszym i najlepiej udokumentowanym działaniem prozdrowotnym botwinki jest jej wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Młode buraczki wraz łodygami i liśćmi zawierają duże ilości błonnika pokarmowego (zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego), który reguluje perystaltykę, wspiera wzrost korzystnej mikroflory oraz przeciwdziała zaparciom.

Obecność betainy – związku charakterystycznego również dla dojrzałych buraków – może działać ochronnie na błonę śluzową jelita, zmniejszając jej przepuszczalność i ryzyko stanu zapalnego.

Flawonoidy obecne w młodych liściach buraka wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, co jest szczególnie istotne w kontekście zespołu jelita drażliwego (IBS) i chorób zapalnych jelit (IBD). Choć badania skupiają się głównie na burakach korzeniowych, wykazano, że ich zielone części zawierają podobne fitozwiązki, często w jeszcze większych ilościach.

Co więcej, botwinka może działać prebiotycznie, czyli wspomagać namnażanie się dobrych bakterii jelitowych. To szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy ludzki mikrobiom jelitowy cierpi z powodu diety ubogiej w warzywa i bogatej w cukry proste.

Regularne spożywanie botwinki – np. jako składnika sałatek, zup lub smoothie (sprawdź, czy buraki można jeść na surowo) – może przyczyniać się do poprawy ogólnej kondycji przewodu pokarmowego oraz zmniejszenia wzdęć, niestrawność czy uczucia ciężkości brzucha.

Botwinka pod każdą postacią, zupy, sałatki czy koktajlu wspiera zdrowie jelit, fot. Adobe Stock, Piotr Krzeslak

Botwinka a wątroba i detoksykacja

Botwinka, dzięki obecności betainy, wspiera także funkcjonowanie wątroby.Betaina wykazuje właściwości hepatoprotekcyjne – pomaga chronić komórki wątroby przed uszkodzeniem przez toksyny i stres oksydacyjny. Betaina odgrywa także kluczową rolę w metabolizmie homocysteiny, a jej działanie wiąże się z niższym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zawarte w botwince przeciwutleniacze, takie jak witamina C, flawonoidy i karotenoidy, mogą wspomagać naturalne procesy detoksykacyjne organizmu. Spożywanie botwinki sprzyja również lepszej produkcji żółci, co poprawia trawienie tłuszczów.

Botwinka wspomaga też układ krążenia

Młode liście buraka to skarbnica żelaza, potasu, magnezu i wapnia. To pierwiastki niezwykle ważne dla funkcjonowania układu nerwowego i krwionośnego. Dla wegetarian szczególnie cenne jest naturalne żelazo niehemowe, które jest lepiej przyswajane w obecności witaminy C zawartej również w botwince.

Regularne spożywanie botwinki może wspierać produkcję czerwonych krwinek, więc to warzywo szczególnie polecane osobom z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Ponadto azotany zawarte w liściach buraka mogą pozytywnie wpływać na ciśnienie krwi – poprzez przekształcenie do tlenku azotu, który działa rozkurczowo na naczynia krwionośne.

