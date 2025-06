Źródła:

Bui TT, Piao CH, Song CH, Shin HS, Shon DH, Chai OH. Piper nigrum extract ameliorated allergic inflammation through inhibiting Th2/Th17 responses and mast cells activation. Cell Immunol. 2017 Dec;322:64-73. doi: 10.1016/j.cellimm.2017.10.005. Epub 2017 Oct 16. PMID: 29066080,

Sharma H, Sharma N, An SSA. Black Pepper (Piper nigrum) Alleviates Oxidative Stress, Exerts Potential Anti-Glycation and Anti-AChE Activity: A Multitargeting Neuroprotective Agent against Neurodegenerative Diseases. Antioxidants (Basel). 2023 May 12;12(5):1089. doi: 10.3390/antiox12051089. PMID: 37237954; PMCID: PMC10215410,

Meghwal M, Goswami TK. Piper nigrum and piperine: an update. Phytother Res. 2013 Aug;27(8):1121-30. doi: 10.1002/ptr.4972. Epub 2013 Apr 29. PMID: 23625885,

Maeda A, Shirao T, Shirasaya D, Yoshioka Y, Yamashita Y, Akagawa M, Ashida H. Piperine Promotes Glucose Uptake through ROS-Dependent Activation of the CAMKK/AMPK Signaling Pathway in Skeletal Muscle. Mol Nutr Food Res. 2018 Jun;62(11):e1800086. doi: 10.1002/mnfr.201800086. Epub 2018 May 17. PMID: 29683271.