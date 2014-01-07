Napad apetytu - 7 rad jak go pokonać
Sprawdźcie, jak pokonać napady apetytu szybko i skutecznie!
Oto, jak pokonać napady apetytu szybko i skutecznie!
1. Przemyśl 2 razy
Masz wrażenie, że jesteś głodna? A może to tylko chwilowe? Zacznij trenować odróżnianie głodu od chwilowego kaprysu!
2. Prowadź notatki
Notuj wszystko co jesz - także z listą napojów, które nie są wodą lub herbatą bez cukru! To ważne, bowiem dzięki takiemu dziennikowi będziesz mogła poznać samą siebie i... swoje słabe strony jeśli chodzi o dietę.
3. Kupuj tyle, ile potrzebujesz
To filar każdej diety odchudzającej - im więcej znajduje się w twojej lodówce, tym większa szansa, że zjesz zbyt dużo i nie uda ci się oprzeć pokusie.
4. Nie rób zakupów, gdy jesteś głodna
Gdy jesteś głodna masz ochotę na wszystko, co znajduje się w zasięgu twojej ręki. A zjedzenie posiłku przed zakupami zagwarantuje ci nie tylko szczupłą sylwetkę, ale i nie lada oszczędność dla portfela.
5. Jedz na małych talerzykach
Optycznie powiększają porcje. Kawałek sernika na niewielkim talerzu wydaje się dużo bardziej okazały, niż gdy kładziesz go na ogromnym. Dlatego łatwiej wtedy poskramiasz apetyt i rezygnujesz z drugiego kawałka.
6. Usuń z domu słodycze
Kuszą - to jasne. Dlatego najlepiej jeśli w ogóle nie będą znajdywać się w pobliżu twojego miejsca pobytu. Od biurka w pracy, po cały dom!
7. Skupiaj się tylko na jedzeniu
W czasie jedzenia usiądź przy stole, nie włączaj telewizora ani nie czytaj książki. W przeciwnym razie możesz przesadzić z porcją tego, co właśnie zjadłaś!
