Oto, jak pokonać napady apetytu szybko i skutecznie!

[CMS_PAGE_BREAK: 1. Przemyśl 2 razy]



1. Przemyśl 2 razy

Masz wrażenie, że jesteś głodna? A może to tylko chwilowe? Zacznij trenować odróżnianie głodu od chwilowego kaprysu!

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:2. Prowadź notatki]



2. Prowadź notatki

Notuj wszystko co jesz - także z listą napojów, które nie są wodą lub herbatą bez cukru! To ważne, bowiem dzięki takiemu dziennikowi będziesz mogła poznać samą siebie i... swoje słabe strony jeśli chodzi o dietę.

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:3. Kupuj tyle, ile potrzebujesz]



3. Kupuj tyle, ile potrzebujesz

To filar każdej diety odchudzającej - im więcej znajduje się w twojej lodówce, tym większa szansa, że zjesz zbyt dużo i nie uda ci się oprzeć pokusie.

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:4. Nie rób zakupów, gdy jesteś głodna]



4. Nie rób zakupów, gdy jesteś głodna

Gdy jesteś głodna masz ochotę na wszystko, co znajduje się w zasięgu twojej ręki. A zjedzenie posiłku przed zakupami zagwarantuje ci nie tylko szczupłą sylwetkę, ale i nie lada oszczędność dla portfela.

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:5. Jedz na małych talerzykach]



5. Jedz na małych talerzykach

Optycznie powiększają porcje. Kawałek sernika na niewielkim talerzu wydaje się dużo bardziej okazały, niż gdy kładziesz go na ogromnym. Dlatego łatwiej wtedy poskramiasz apetyt i rezygnujesz z drugiego kawałka.

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:6. Usuń z domu słodycze]



6. Usuń z domu słodycze

Kuszą - to jasne. Dlatego najlepiej jeśli w ogóle nie będą znajdywać się w pobliżu twojego miejsca pobytu. Od biurka w pracy, po cały dom!

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu

[CMS_PAGE_BREAK:7. Skupiaj się tylko na jedzeniu]



7. Skupiaj się tylko na jedzeniu

W czasie jedzenia usiądź przy stole, nie włączaj telewizora ani nie czytaj książki. W przeciwnym razie możesz przesadzić z porcją tego, co właśnie zjadłaś!

Ciągle jesteś głodna? Poznaj 4 sposoby na zmniejszenie apetytu!

Zobacz też: Triki na oszukanie apetytu