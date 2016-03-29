Wiosna to doskonały czas, aby zrzucić zbędne kilogramy po zimie. Słońce i piękna pogoda zachęcają do ćwiczeń. Nie każdy ma jednak siłę do regularnych ćwiczeń. Udowodniono, że do wyrobienia nawyku wystarczy 28 dni. Niemniej jednak najtrudniej jest zacząć, a potem wytrwać w kształtowaniu pozytywnych nawyków. Aby uniknąć treningu najczęściej używamy różnych wymówek. Brak czasu, wsparcia, funduszy czy słabe zdrowie to tylko niektóre z nich. Jeśli tym razem znowu obiecałaś sobie, że będziesz biegać, jeździć na rowerze albo chodzić na siłownię, ale obawiasz się, że pomysł spali na panewce, poznaj 5 rad, dzięki którym podtrzymasz treningowe zaangażowanie.

1. Obierz cel

Żeby osiągnąć coś wielkiego, trzeba mieć jasno postawiony cel. Chcesz schudnąć? A może zrzucić 5 kilogramów? Marzy ci się piękna sylwetka na wakacje? Ustal konkretny cel. Możesz zapisać go na karteczce i powiesić nad biurkiem. Zawsze, gdy ogarnie cię pokusa leniuchowania w domu, zamiast aktywnych ćwiczeń na siłowni, pomyśl o zadaniu, jakie sobie wyznaczyłaś. Co jakiś czas sprawdzaj stan swojej wagi. Jeśli zobaczysz realne efekty, będziesz jeszcze bardziej zmotywowana do dalszej pracy. To naprawdę działa!

2. Planuj

Pamiętaj, że ćwiczenia, które mają faktycznie pomóc ci w utrzymaniu fit figury muszą odbywać się 2-3 razy w tygodniu. Koniecznie zaplanuj w jakie dni tygodnia będziesz trenować. Zaznacz w kalendarzu daty, kiedy będziesz chodzić na siłownię, a kiedy pobiegasz w parku. Jeśli masz napięty plan dnia, a czas jest dla ciebie bardzo ważny, zrób wszystko, by nie tracić go na dojazdy. Wybierz siłownię położoną blisko twojego domu.

3. Chodź na siłownię z koleżanką

Nic tak nie pomaga w regularnych ćwiczeniach, jak motywacja ze strony bliskiej osoby. Na treningi chodź z przyjaciółką, znajomą z pracy albo siostrą. Będziecie wzajemnie się motywować i nawet jeśli dopadnie cię lenistwo, to twoja koleżanka zachęci cię do dalszej aktywności. Podczas ćwiczeń będziecie mogły się asekurować i wspierać.

4. Trener personalny

Ważne, żebyś miała odpowiedniego nauczyciela, który nie tylko zaproponuje ci listę ćwiczeń, ale przede wszystkim będzie cię odpowiednio motywował do pracy. W tym celu wybierz odpowiedniego trenera personalnego. Opowiedz mu o swoich nawykach żywieniowych, trybie pracy, kondycji i koniecznie przedstaw mu swój cel. Stosuj się do jego zaleceń i nie obrażaj się, gdy narzuci ci spore tempo. Zaufaj specjaliście, a efekt będzie oszałamiający.

5. Odpowiedni strój

Psychologowie twierdzą, że zakup nowego, atrakcyjnego zestawu odzieży sportowej wzmaga motywację do wznowienia lub rozpoczęcia ćwiczeń. Żebyś nie straciła motywacji do treningów, kup odpowiedni strój. Niech to nie będzie zwykły, szary i smutny dres. Proponujemy ładny, kolorowy i modny strój, który aż sam będzie się prosił, abyś go założyła.

Możesz coś wybrać z najnowszej kolekcji 4F. Ponieważ ubrania łączą w sobie zaawansowane technologie, wysoką jakość i modny design, będziesz czuła się nie tylko modni, ale i atrakcyjnie na siłowni. Właśnie dlatego stroje sportowe 4F są wybierane nie tylko przez profesjonalistów i amatorów, ale także przez osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę ze sportem. Zacznij swoją treningową przygodę z 4F i przyłącz się do akcji WYZWANIE #bezwymówek!

Ubrania treningowe 4F wykonane są z materiałów szybkoschnących, oddychających i odprowadzających wilgoć. Inspiracją były motywy obecne w przyrodzie, nawiązujące do pierwotnych sił natury. Punktem wyjścia dla opracowania wzorów, kolorystyki i krojów były fragmenty z morskich głębin, pęknięcia w strukturze skał i lodowców oraz maskujący kamuflaż fauny. Dominuje pierwiastek bioluminescencji, inspirowany podwodnym życiem, widoczny w formie opalizujących tkanin oraz odblaskowych nadruków. Stylowi towarzyszy także morska kolorystyka, z odcieniami turkusu, kobaltu, głębokiej zieleni oraz odświeżającej mięty. Całość podkreślają elementy odblaskowe, spełniające dodatkowo funkcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas aktywności sportowej, a uzupełniają akcesoria, przede wszystkim obuwie o lekkiej, bezszwowej konstrukcji, wykonane z przewiewnej siatki i laserowo ciętego materiału.

4F daje wiele możliwości nie tylko związanych ze strojem sportowym. Dzięki odpowiednim programom treningowym, jakie oferuje marka odzieżowa, możesz ćwiczyć w domu, z koleżankami na siłowni, a nawet przy użyciu telefonu, oglądając autorskie treningi profesjonalnych trenerów: Adrianny Palki, Marcina Zontka i Tomasza Stańczyka.

Z myślą o wszystkich osobach, które chcą wygrać z każdą wymówką, marka 4F uruchomiła stronę internetową www.zacznijwytrwaj.com, na której cały czas będą się pojawiały nowe aktywności dla internautów. Jeśli chcesz być na bieżąco, odwiedzaj stronę regularnie. Dzięki programowi nie tylko zaczniesz ćwiczyć, ale i osiągniesz zauważalny sukces oraz ogromną satysfakcję.

Jak to osiągnąć? Wystarczy wypełnić kwestionariusz, by przez kolejne 28 dni otrzymywać indywidualny program treningowy od trenerów - Adrianny Palki, Marcina Zontka oraz Tomasza Stańczyka. Korzystając z porad profesjonalnych trenerów, masz gwarancję bezpieczeństwa oraz pewność, że trening przyniesie oczekiwane korzyści. Cykl treningowy trwa 28 dni, ponieważ taki czas potrzeby jest do wyrobienia nawyku, a ideą programu jest właśnie włączenie aktywności sportowej do codziennego kalendarza. Dla najbardziej wytrwałych uczestników przygotowane zostały nagrody: spersonalizowane koszulki z wymówkami i atrakcyjne akcesoria sportowe z kolekcji 4F. Można także wygrać profesjonalny, trzymiesięczny program treningowy z jednym z trenerów.

Rok 2016 jest wyjątkowy dla marki 4F. Na Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 w strojach 4F wystąpią nie tylko reprezentanci Polski, ale także zawodnicy z Serbii i Łotwy. To pierwszy przypadek w historii, kiedy polska marka odzieżowa ubierze sportowców z innych krajów.

Zobacz galerię zdjęć kolekcji 4F i sprawdź, kim są trenerzy. Zainspiruj się do podjęcia treningowego wyzwania #bezwymówek.