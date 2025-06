Lawenda do wieloletnia roślina ceniona za walory dekoracyjne, ale też lecznicze. Pod koniec wiosny pokrywa się fioletowymi kwiatostanami, które można ścinać i wykorzystywać w ziołolecznictwie. Poznaj właściwości zdrowotne lawendy, sprawdź, jak wykorzystać jej potencjał oraz kiedy szkodzi.

Nie tylko na uspokojenie. Właściwości zdrowotne lawendy

Lawenda została wielokrotnie przebadana pod kątem właściwości prozdrowotnych. Ta pięknie kwitnąca bylina ma działanie uspokajające, poprawiające sen, a także przeciwzapalne. Badania pokazują, że wpływa również korzystnie na trawienie i może wspomagać redukcję wagi.

Inne właściwości kwiatów lawendy to łagodzenie bólu i poprawa nastroju. Preparaty stosowane miejscowo na skórę działają przeciwbólowo (np. smarowanie olejkiem skroni łagodzi ból głowy), a także przeciwzapalnie i łagodząco.

Co można zrobić z lawendy, aby korzystać z potencjału rośliny?

Najczęściej stosowaną postacią rośliny są ziołowe napary z lawendy. Aby przyrządzić lawendową herbatę, wystarczy zalać 1-2 łyżeczki suszonych lub świeżych kwiatów szklanką wrzącej wody, a następnie zaparzyć pod przykryciem około 15 minut.

Napar można pić 1-2 razy dziennie doraźnie w stanach napięcia, trudności ze snem lub na poprawę trawienia. Innym sposobem na ukojenie nerwów jest dodawanie do kąpieli lub aromaterapii olejku lawendowego.

Można również przygotować syrop z lawendy, który jest naturalnym środkiem uspokajającym, poprawiającym sen oraz wspomagającym trawienie. Wystarczy wypić 1-2 łyżeczki lub dodać je do napoju.

Aby zrobić syrop, należy kwiaty lawendy (1 szklanka) zalać 2 szklankami wody, zagotować i odłożyć na 12 godzin. Następnie odcedzić, dodać pół szklanki cukru i sok z połowy cytryny, ponownie zagotować do rozpuszczenia cukru. Przelać do słoiczków lub butelek.

Napar z lawendy działa relaksująco i poprawia sen, fot. Adobe Stock, Mniej

Kiedy lawenda może szkodzić?

Lawenda może być trująca, jeżeli jest przyjmowana w zbyt dużej ilości. Szczególnie szkodliwy bywa olejek lawendowy, który jest skoncentrowaną postacią wyciągu z tej rośliny. Olejku lawendowego w ogóle nie można spożywać. W przypadku dzieci efekt toksyczny powoduje już zaledwie 2 ml tej substancji.

W postaci naparów czy syropu lawenda jest przeważnie bezpieczna. W dużych ilościach może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty, ból brzucha i biegunka. Zaleca się, aby herbatę z kwiatów lawendy pić doraźnie: nie więcej niż 1-2 razy dziennie. Produkty lawendowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

