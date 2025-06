Lawenda to popularna roślina pochodząca z rejonów śródziemnomorskich, która nie tylko pięknie wygląda i pachnie, ale też ma cenne właściwości lecznicze. Są wykorzystywane na wiele dolegliwości. Roślinę często stosuje się w postaci naparu w celu poprawy trawienia, jakości snu, zmniejszenia napięcia i stresu. Innym zastosowaniem jest też wspomaganie odchudzania (lawenda na odchudzanie).

Faktycznie badania naukowe potwierdzają jej korzystne działanie, ale mówią też o możliwej szkodliwości. Nie każdy może pić napary z lawendy. Niebezpieczne jest też stosowanie ich w nadmiarze (doraźnie można pić 1-2 filiżanek napoju dziennie). Dlatego zanim zdecydujemy się na lawendową kurację, warto poznać przeciwwskazania oraz możliwe skutki uboczne.

Przeciwwskazania zdrowotne do picia naparów z lawendy

Lawenda, podobnie jak inne rośliny lecznicze, ma wpływ na organizm i nie każdy może ją stosować. W niektórych przypadkach bywa niebezpieczna.

Oto 7 głównych przeciwwskazań do stosowania naparów z lawendy:

ciąża i karmienie piersią – ponieważ brakuje badań na temat bezpieczeństwa w tych grupach,

– ponieważ brakuje badań na temat bezpieczeństwa w tych grupach, uczulenie na lawendę – chociaż występuje bardzo rzadko, jest możliwe, i może wywołać wysypkę, a nawet trudności z oddychaniem,

– chociaż występuje bardzo rzadko, jest możliwe, i może wywołać wysypkę, a nawet trudności z oddychaniem, choroby wątroby – nieprawidłowo działający organ może mieć problem z metabolizowaniem związków pochodzących z lawendy,

– nieprawidłowo działający organ może mieć problem z metabolizowaniem związków pochodzących z lawendy, choroby nerek – lawenda może nadmiernie obciążać nerki, a także brakuje danych o bezpieczeństwie stosowania w przypadku takich schorzeń,

– lawenda może nadmiernie obciążać nerki, a także brakuje danych o bezpieczeństwie stosowania w przypadku takich schorzeń, niskie ciśnienie krwi – roślina może dodatkowo obniżać ten parametr i powodować skutki uboczne,

– roślina może dodatkowo obniżać ten parametr i powodować skutki uboczne, przygotowanie do operacji – lawenda może wchodzić w interakcje z lekami znieczulającymi,

– lawenda może wchodzić w interakcje z lekami znieczulającymi, dzieci do 12 roku życia – podobnie w przypadku ciężarnych brakuje danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Z jakimi lekami nie należy łączyć naparów z lawendy?

Napar z lawendy może być szkodliwy również wtedy, kiedy zażywamy go w tym samym czasie, co niektóre leki. Substancje farmakologiczne mogą wchodzić w interakcję ze związkami w roślinie, co zmienia ich działanie.

Leki, których nie wolno łączyć z naparem lawendowym, to:

leki obniżające ciśnienie krwi,

leki nasenne i uspokajające,

leki przeciwdepresyjne,

leki stosowane przed operacjami,

leki przeciwpadaczkowe.

W niektórych przypadkach rozwiązaniem może być zachowanie odstępu czasowego pomiędzy piciem naparu a przyjęciem leku, ale nie zawsze to wystarczy. Pomóc powinna wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Skutki uboczne picia naparów z lawendy

Przyjmowana w nadmiernych ilościach herbata dla lawendy może powodować różne nieprzyjemne objawy, np.:

senność,

złe samopoczucie,

nudności,

osłabienie koncentracji,

bóle i zawroty głowy,

spadek ciśnienia krwi

biegunka,

wysypka.

Mogą też wystąpić inne dolegliwości po piciu lawendy – np. związane z działaniem leków albo alergią na tę roślinę. Niektóre badania sugerują, że lawenda, szczególnie w stężonej postaci (jak olejek lawendowy), może działać podobnie jak estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Dlatego warto obserwować swój organizm, chociaż przeważnie jest bezpieczna dla ludzi. W razie wystąpienia działań niepożądanych wskazane jest przerwanie kuracji, ewentualnie udanie się do lekarza.

