Do jakiego lekarza udać się z bólem nóg i innymi objawami w obrębie kończyn? Oto polecani specjaliści

W przypadku bólu nóg pomóc może po prostu lekarz rodzinny (POZ). Jeśli nie potrafi postawić diagnozy, konieczna jest konsultacja specjalistyczna, najlepiej u ortopedy, flebologa lub reumatologa, w zależności od charakteru bólu i ewentualnych objawów towarzyszących. Sprawdź, na co warto zwróci uwagę.

Czasami boli bez przerwy, niekiedy tylko pobolewa, czasem obejmuje stopy, łydki lub uda. W zależności od tego, jaki jest jego charakter i jakie towarzyszą mu objawy z pomocą może ci przyjść lekarz innej specjalizacji. Sprawdź, na jakiego konkretnie powinnaś postawić.

Flebolog jest to lekarz specjalizujący się w chorobach żył. Bóle łydek, obrzęk nóg w okolicy kostek, wieczorne uczucie ciężkich nóg mogą sugerować, że zaczynają dokuczać ci żylaki. Warto więc poprosić lekarz POZ o skierowanie do takiego specjalisty. Jeśli na nogach są już widoczne żylaki, zamiast do flebologa możesz udać się do chirurga naczyniowego.

Do wizyty u flebologa powinny skłonić cię takie problemy z nogami jak:

ból nóg,

uczucie ciężkości łydek,

obrzęk nóg,

pajączki,

skurcze łydek,

zmiana koloru skóry nóg,

żylaki,

swędzenie skóry nóg,

zaczerwienienie na nodze.

Chirurg naczyniowy zajmuje się głównie diagnozą i kwalifikacją do operacji naczyń krwionośnych oraz limfatycznych. Dolegliwości w obrębie nóg nie zawsze wymagają takiego postępowania, a wręcz jest ono uznawane za ostateczność. Dlatego z objawami, które mogą wskazywać na problemy z układem żylnym, warto najpierw udać się do flebologa.

Chirurg naczyniowy specjalizuje się w takich zabiegach jak m.in. skleroterapia żył, pomostowanie tętnic, udrażnianie naczyń, angioplastyka, zakładanie stentów oraz leczenie stopy cukrzycowej. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj swojego lekarza rodzinnego, który specjalista w twoim przypadku będzie właściwym wyborem.

Dokucza ci drętwienie, mrowienie w nodze, uczucie bezwładu? W takiej sytuacji warto skierować się do ortopedy, bo przyczyną może być chory kręgosłup, a dokładnie jego zwyrodnienie. Konieczne prawdopodobnie okaże się RTG kręgosłupa.

Ortopeda zajmuje się przede wszystkim schorzeniami układu mięśniowo-stawowo-kostnego. Jego gabinet będzie właściwym adresem wtedy, gdy dokuczają ci ból mięśni nóg, doznałeś urazu nogi, masz przykurcze albo wady postawy. Jeśli cierpisz na tępy ból nogi, lekarz może skierować cię na badanie densytometryczne, bo za twoimi dolegliwościami może stać osteoporoza.

Gdy poszukujesz lekarza od nóg z powodu bólu i obrzęku stawów, udaj się do reumatologa. Obrzęk stawów może mieć różne przyczyny - od dość błahych po bardzo poważne. U osób starszych, zwykle związany jest ze zwyrodnieniem w obrębie danego stawu. W takiej sytuacji stosuje się leki przeciwzapalne i zaleca umiarkowaną aktywność fizyczną.

Jeśli stawy puchną symetrycznie (np. oba kolana), może to sugerować reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), szczególnie gdy opuchliźnie towarzyszy sztywność stawów. RZS jest chorobą autoagresywną, która może mieć burzliwy przebieg, dlatego chorzy są pod stała opieką reumatologa.

Warto także wziąć pod uwagę dnę moczanową. Dotyka ona osób po czterdziestce, szczególnie otyłych, częściej mężczyzn. W leczeniu tego schorzenia stosuje się leki obniżające poziom kwasu moczowego we krwi. Konieczna jest także zmiana diety na uboga w puryny (ograniczyć należy tłuste mięsa, piwo).

Inne dolegliwości w obrębie nóg, które powinny skłonić do wizyty u reumatologa, to sztywność stawów, ograniczona ruchomość stawów, zmiany skórne lub podskórne guzki w ich obrębie.

W pewnych przypadkach "lekarzem od nóg" może być również internista, czyli specjalista chorób wewnętrznych. Do jego gabinetu warto się skierować, kiedy nie jest znana przyczyna twoich problemów z nogami lub pojawiają się dodatkowe objawy, np. gorączka, nocne poty, zmęczenie, osłabienie.

Lekarze tej specjalności zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób dotyczących wszystkich układów w organizmie człowieka, w tym układu krążenia, endokrynologicznego czy pokarmowego.

Podolog nie jest lekarzem (choć może nim być), lecz osobą, która ukończyła szkolenie z zakresu podologii. Często jest nazywany specjalistą od stóp. Do podologa warto się udać z takim problemami zdrowotnymi jak:

odciski,

modzele,

brodawki na stopach,

grzybica stóp,

nadpotliwość stóp,

haluksy,

pękające pięty.

Pomoc podologiczna może być wsparciem również dla osób borykających się ze schorzeniami skóry nóg w przebiegu cukrzycy.

