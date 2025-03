Spis treści:

Haluksy, nazywane też paluchem koślawym, to bolesna deformacja struktur kostnych stopy, występująca głównie u kobiet. Często wskutek noszenia obuwia na wysokim obcasie, z wąskimi noskami lub zbyt ciasnych butów. Zwyrodnieniu sprzyja otyłość i płaskostopie. Haluksy nie tylko nieładnie wyglądają, ale przede wszystkim powodują ból i dyskomfort, prowadząc do zniekształcenia utrudniającego chodzenie, warto więc wcześnie podjąć się ich leczenia.

Dokładne przyczyny powstania haluksów nie są dobrze poznane. Deformacja dotyczy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, który to w wyniku działania czynników wewnętrznych i zewnętrznych ulega zniekształceniu.

Do czynników wewnętrznych powodujących haluksy należą wrodzone predyspozycje (dziedziczna skłonność, anatomia). Przyczyny zewnętrzne haluksów to przede wszystkim noszenie niewłaściwego obuwia. Badania pokazują, że długotrwałe noszenie butów z ostro zakończonym przodem, zwłaszcza na wysokich obcasach, przyczynia się do nieprawidłowego nacisku na paluch, a w rezultacie do powstania palucha koślawego.

Do powstania haluksów przyczyniają się również inne nieprawidłowości w obrębie stopy, takie jak płaskostopie, reumatoidalne zapalenie stawów czy zaburzenia ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego.

Haluksy można poznać po odchyleniu dużego palca stopy w stronę pozostałych palców. Zwykle pojawia się też wybrzuszenie przy dużym palcu, obrzęk i ból.

Objawy haluksów to:

ból,

skrzywienie palucha,

guzek w okolicy palucha,

zaczerwienienie,

obrzęk wokół stawu,

ograniczony zakres ruchu,

dyskomfort,

trudności w chodzeniu,

ból nasilający się podczas chodzenia,

mrowienie,

uczucie pieczenia,

u niektórych pojawiają się: pęcherze, rogowacenie między palcami, podrażnienie skóry.

Powstanie deformacji stopy ma często przebieg przewlekły i postępujący.

fot. Haluksy są postępującą deformacją stopy / Adobe Stock, Bulgakova Kristina

Właściwym specjalistą zajmującym się leczeniem haluksów jest lekarz ortopeda. Aby udać się na wizytę w ramach NFZ, potrzebne jest skierowanie, które może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Z problemem koślawego palucha do specjalisty należy zgłosić się wtedy, gdy pojawią się pierwsze objawy haluksów: guzek przy dużym palcu, ból czy skrzywienie palca.

Haluksy leczy się przede wszystkim z pomocą przyrządów ortopedycznych (specjalnych separatorów, opasek, ortez) oraz chirurgicznie. Elementem terapii jest również rehabilitacja, np. w formie ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie.

Haluksy wymagają konsultacji z lekarzem ortopedą. W zależności od zaawansowania problemu specjalista może zalecić:

żelowe osłony i plastry na haluksy,

separatory na palce, które pomagają właściwie je ustawić,

specjalne wkładki w postaci poduszeczek wkładanych w butach pod stopami,

opaski na haluksy,

ćwiczenia, które są rodzajem rehabilitacji i opóźniają postęp choroby.

Przykładowym ćwiczeniem na haluksy jest odginanie dużego palucha jak najdalej od reszty palców w pozycji siedzącej z wyprostowanymi nogami. Czynność powtarzamy po 30 razy na każdy paluch.

Inne ćwiczenie na haluksy wykonujemy z piłeczką. Siadamy wygodnie i umieszczamy piłkę tenisową pod stopą. Następnie naciskając ją, przesuwamy do przodu i tyłu. Piłka powinna przesuwać się na całej długości podeszwy stopy.

fot. Ćwiczenia na haluksy / Adobe Stock, Oksana

Aby zmniejszyć haluksy, możemy również zrobić ćwiczenie z ręcznikiem papierowym. Stawiamy stopy na ręczniku papierowym, a następnie staramy się rwać go palcami.

Domowe metody mogą złagodzić ból i dyskomfort związany z haluksami. Stosuje się w tym celu:

noszenie butów z szerokim przodem,

unikanie noszenia zbyt ciasnych butów,

stosowanie wkładek ortopedycznych na haluksy,

okłady z lodu,

leki przeciwbólowe,

rozciąganie,

masaże,

kąpiele z solą,

utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

maść z biszofitu.

Domowe metody nie zawsze wystarczają, aby zatrzymać postęp choroby lub zmniejszyć objawy. Jeśli nie są skuteczne, konieczna jest wizyta u specjalisty.

Operacyjne leczenie haluksów jest niezbędne, jeśli inne metody zawiodły, a pacjent wciąż odczuwa ból i ma problemy z poruszaniem się. Lekarze podkreślają, że operacja haluksa to jedyna metoda, aby pozbyć się schorzenia na stałe. Uważa się ją za bezpieczny zabieg rzadko dający powikłania. Ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawów dosyć szybko mijają.

Technika operacji zależy od tego, z jakim stopniem deformacji mamy do czynienia. Lekarz może wykonać plastykę tkanek miękkich lub zabieg na tkance kostnej. Nowoczesne metody nie wymagają zakładania gipsu.

Operację na haluksy wykonuje się w znieczuleniu. Następnego dnia po zabiegu można pokonywać niewielkie odległości w odciążającym bucie przednią część stopy (potrzebny będzie on przez kolejnych kilka tygodni), chociaż pacjenci odczuwają wówczas jeszcze pewien dyskomfort.

Ważne, aby ok. 2 tygodnie po operacji haluksa trzymać możliwie najczęściej nogi w poziomie – to zmniejsza puchnięcie stóp. Po ok. 4 tygodniach warto udać się na rehabilitację, aby szybciej wrócić do zdrowia. Mówi się, że następuje to w pełni po 3 miesiącach.

Ogólnie prognozy co do skuteczności leczenia w przypadku haluksów są dobre. Najpierw wdraża się leczenie niechirurgiczne, a jeżeli objawy nie ustąpią, należy rozważyć operację. Rekonwalescencja po zabiegu trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Profilaktyka haluksów jest prosta i polega głównie na noszeniu odpowiedniego obuwia – nie powinno być one za ciasne. Warto zwrócić na to uwagę szczególnie u dzieci, których stopy szybko rosną i mogą wymagać kolejnej, większej pary butów.

Kobietom odradza się częstego chodzenia na wysokich obcasach (obcasy a powstawanie haluksów), a także zakładania butów ze zwężanymi noskami, które uciskają na stopy.

Warto także chodzić często boso po miękkim podłożu, a także ćwiczyć stopy, by zapobiegać zniekształceniom stawów.

