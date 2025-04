Spis treści:

Pajączki to poszerzenia drobnych naczyń krwionośnych określane też jako pękające naczynka lub pajączki naczyniowe. Pajączki mogą pojawiać się w różnych miejscach, jednak najczęściej występują na nogach i twarzy. Bywają ledwie widoczne, a czasami tworzą duże sieci naczyń.

Pajączki są bezbolesne, ale nie powinniśmy ich lekceważyć, ponieważ są pierwszym sygnałem niewydolności żylnej. Z czasem oprócz pajączków na nogach mogą pojawić się żylaki.

Naczynka to nie problem skórny, a naczyniowy. Pajączki na nogach pojawiają się przede wszystkim z powodu utrudnionego krążenia krwi w kończynach dolnych – mówi dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej z Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium.

Aby dopłynąć z nóg do serca, krew musi poruszać się wbrew siłom grawitacji do góry. Jej ruch musi więc być wspomagany. Odpowiedzialne są za to nie tylko serce, które pompuje krew, ale też zastawki żylne, dzięki którym krew nie cofa się w fazie rozkurczu serca. Poza tym żyły umieszczone są między mięśniami, których praca bardzo wspomaga przepływ krwi. Jeśli jednak zastawki stają się niewydolne, lub mięśnie nóg nie pracują, zwiększa się ciśnienie krwi w żyłach w obrębie łydek i ud, a naczynka krwionośne zaczynają się poszerzać. Z czasem zostają poszerzone na stałe, co jest widoczne gołym okiem w postaci pajączków.

Pajączki są bardzo częstą przypadłością. Szacuje się, że ma je ok. 60% dorosłych Polaków.

Pajączki naczyniowe mogą mieć podłoże dziedziczne, ale często są rezultatem naszych złych nawyków, jak siedzący tryb życia, otyłość, palenie papierosów, mogą również powstawać na skutek zmian hormonalnych.

Do głównych przyczyn pajączków na nogach zalicza się:

zmiany hormonalne w ciąży,

przewlekłą niewydolność żylną,

długotrwałe stosowanie miejscowo kortykosteroidów,

czynniki dziedziczne,

stosowanie tabletek antykoncepcyjnych,

zmiany hormonalne po menopauzie,

stany zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej (np. zaparcia, guz),

długotrwałą pracę stojącą lub siedzącą, w zawodach takich jak: fryzjer, pielęgniarka, nauczyciel.

Pajączki to siateczki żyłek czerwone, fioletowe lub niebieskie widoczne zaraz pod skórą. Przypominają sieć rzek na mapie. Mogą występować w niewielkich ilościach i być słabo widoczne (np. na twarzy), lub tworzyć gęste skupiska (np. pod kolanami na nogach lub na udach). Znikają pod wpływem przyciśnięcia palcem i szybko pojawiają się, gdy przestaniemy naciskać.

fot. Adobe Stock/eyepark

Według wielu specjalistów najskuteczniejsze na pajączki są zabiegi medycyny estetycznej.

Maści, kremy, suplementy na pajączki

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów - np. kremów na pajączki, maści na pajączki - których producenci obiecują skuteczne usuwanie pękających naczynek na nogach, jednak nie ma dowodów na ich skuteczność - uważa dr Marek Wasiluk.

Takimi metodami nie mamy w ogóle możliwości pozbyć się poszerzonych naczynek na nogach. Z kolei jeśli chodzi o profilaktykę tego typu problemów, to zdecydowanie lepiej jest zmienić tryb życia na bardziej sportowy, zmienić sposób odżywiania tak, aby przywrócić odpowiednią wagę ciała i wzmocnić naczynka, a także zmienić sposób antykoncepcji na mniej obciążającą (czynnikiem wpływającym na ryzyko wystąpienia pajączków jest również stosowanie antykoncepcji hormonalnej lub leczenie hormonalne i ogólnie zaburzenia hormonalne), niż próbować wpływać na ciśnienie krwi w nogach kremami czy suplementami – wyjaśnia dr Marek Wasiluk.

Jeśli poszukujemy najlepszej maści na żylaki i pajączki, warto sięgnąć wspomagająco po preparaty z diosminą. Substancja przeciwdziała powstawaniu pajączków. Jest to jeden z najbardziej polecanych naturalnych związków na objawy żylaków i pajączków, w tym uczucie ciężkich nóg oraz obrzęki nóg związane z niewydolnością żylną. Diosmina wspomaga przepływ krwi w naczyniach włosowatych i działa antyoksydacyjnie.[1]

Zabiegi na pajączki na nogach: laseroterapia, skleroterapia

W celu usunięcia pajączków na nogach stosuje się przede wszystkim dwa zabiegi medycyny estetycznej: laseroterapię lub skleroterapię.

Obie metody sprowadzają się do uszkodzenia ścian naczynka i skoagulowania zawartej w nim krwi, a następnie uszkodzone struktury ulegają wchłonięciu – mówi dr Marek Wasiluk.

Laseroterapia działa poprzez naświetlanie tkanki za pomocą odpowiedniej długości fali i energii. W laserach wykorzystywanych do usuwania naczynek na nogach, wykorzystuje się promieniowanie podczerwone.

Należy podkreślić, że w zależności od umiejscowienia, naczynka wymagają innej metody leczenia - inaczej usuwa się te na twarzy, a inaczej na nogach.

Naczynka na nogach mają większą średnicę, są głębiej położone, a krew krąży w nich pod wyższym ciśnieniem. Jeśli są usuwane laserowo, wymagają długości fali, która wnika głębiej i posiada większą moc. Przed zabiegiem zapytajmy więc lekarza, jakiego dokładnie sprzętu ma zamiar użyć. – mówi dr Marek Wasiluk.

W skleroterapii pajączki usuwa się przez wstrzyknięcie do żyły preparatu, który uszkadza ściany naczynka. Jest to dość prosty zabieg, który nie wymaga specjalnego sprzętu poza strzykawką, igłą i preparatem. – Jego wadą jest to, że procesu uszkadzania ścian naczynia nie do końca da się kontrolować. Dodatkowo po skleroterapii jest nieco większe ryzyko powstania przebarwień z krwi niż po laseroterapii – mówi dr Marek Wasiluk.

Trzeba pamiętać też o tym, że zamykanie naczynek może nie być skuteczne, jeśli przyczyna ich powstawania nie jest dobrze zdiagnozowana. Leczenie powinno być więc poprzedzone badaniami, które wykluczą niewydolność żylną.

Jeśli choroba jest powodem zmian na nogach, wówczas przy dużej niewydolności zamknięcie naczynka w jednym miejscu może spowodować powstanie nowego w innej partii nóg. Leczenie staje się w takim przypadku walką z wiatrakami, a pacjent nie doczeka się pożądanych efektów.

Według mnie do naczynek na nogach najlepszy jest laser Neodymowo-YAG-owy o długim impulsie. Dla osiągnięcia dobrego efektu trzeba wykonać od 3 do 5 zabiegów, a skuteczność laseroterapii sięga około 70%. Na pełne efekty trzeba czekać około 5-6 miesięcy – mówi dr Marek Wasiluk.

Domowe sposoby na pajączki

Kobiety, które mają skłonności do pojawiania się pajączków, a także kobiety w ciąży, u których ryzyko pojawienia się problemów tego typu jest wyższe, powinny zapobiegawczo zakładać rajstopy uciskowe.

Poza tym niestety, ale powinny zrezygnować z noszenia butów na wysokim obcasie, ponieważ utrudniają krążenie krwi w nogach.

Dodatkowo należy regularnie ćwiczyć mięśnie nóg i nie doprowadzać do sytuacji, kiedy za długo stoimy lub siedzimy. Na obniżenie ciśnienia w kończynach dolnych bardzo korzystnie wpływa spacer, ale powinien on trwać minimum 10 minut. Jest nawet lepszy niż leżenie z nogami do góry.

Ważna jest również dieta, która chroni przed nadwagą. Otyłość bardzo mocno sprzyja problemom z żyłami.

