Bezpośrednią przyczyną powstawania żylaków nóg są wady lub uszkodzenia zastawek żylnych, czyli niewielkich fałdów warstw wewnętrznych żył, które, zamykając się i otwierając, regulują przepływ krwi w górę ku sercu.

Do niesprawności zastawek w żyłach kończyn dolnych prowadzi wiele czynników, z których najważniejszy to brak ruchu, a ponadto długotrwała praca siedząca lub stojąca, nadwaga oraz palenie papierosów. Również predyspozycje genetyczne mogą znacznie zwiększać ryzyko rozwoju niewydolności żylnej.

Przy uszkodzonych zastawkach przepływ krwi ulega zwolnieniu, krew zaczyna zalegać, a nawet cofać się, co powoduje zwiększenie ciśnienia krwi w żyle i z czasem niewydolność żylną oraz powstanie żylaków. Żyły stają się poskręcane i uwypuklają się tuż pod powierzchnią skóry, tracąc elastyczność.

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na powstawanie żylaków, to: płaskostopie,

praca związana z noszeniem ciężkich przedmiotów,

antykoncepcja hormonalna,

długotrwałe siedzenie z podkurczonymi nogami,

zbyt częste stosowanie gorących kąpieli i przebywanie w saunie oraz solarium,

urazy nóg,

ciąża,

przewlekłe zaparcia,

choroby układu krążenia powodujące zakrzepicę żył,

unieruchomienie kończyn w wyniku złamań,

podwyższony poziom cholesterolu,

nadużywanie alkoholu,

zbyt ciasna, niewłaściwie dobrana odzież utrudniająca przepływ krwi.

Najprostszym i skutecznym sposobem zapobiegania powstawaniu żylaków jest aktywność fizyczna. Należy jednak unikać sportów siłowych, obciążających stawy, tenisa, kajakarstwa, narciarstwa. Zaleca się natomiast jazdę na rowerze, spacerowanie w dość szybkim tempie, taniec, pływanie, ćwiczenia rozciągające. Unikać należy częstego chodzenia na wysokich obcasach, nadmiernego rozgrzewania i opalania, długotrwałego siedzenia z założonymi noga na nogę, co utrudnia przepływ krwi, sprzyjając powstawaniu żylaków.

Przeczytaj też: Jak pozbyć się pajączków na nogach?

Leczenie operacyjne żylaków choć jest stosunkowo szybkie i skuteczne, nie jest zalecane każdemu. Dlatego warto stosować naturalne i domowe sposoby leczenia żylaków, które są łatwo dostępne, tanie i również skuteczne.

W warunkach domowych możesz skutecznie przeciwdziałać żylakom, dlatego:

Stosuj pończochy uciskowe. Ich dobór najlepiej uzgodnić z lekarzem. Ta metoda ułatwia przepływ krwi, obniżając ciśnienie w żyłach, poprawia pracę zastawek.

Ich dobór najlepiej uzgodnić z lekarzem. Ta metoda ułatwia przepływ krwi, obniżając ciśnienie w żyłach, poprawia pracę zastawek. Odpoczywaj z uniesionymi nogami powyżej ud.

powyżej ud. Wykonuj regularnie ćwiczenia usprawniające przepływ krwi w kończynach, np. połóż się na plecach ze stopami opartymi o ścianę i wolno, równomierne oddychaj przeponowo, co powoduje odpływ krwi z nóg w stronę dużych żył w klatce piersiowej.

w kończynach, np. połóż się na plecach ze stopami opartymi o ścianę i wolno, równomierne oddychaj przeponowo, co powoduje odpływ krwi z nóg w stronę dużych żył w klatce piersiowej. Stosuj naprzemienne natryski wodą ciepłą i zimną na każdą nogę, zaczynając od stóp.

na każdą nogę, zaczynając od stóp. Unikaj pokarmów tuczących , powodujących zaparcia, a także słonych i soli zatrzymujących wodę w organizmie.

, powodujących zaparcia, a także słonych i soli zatrzymujących wodę w organizmie. Spożywaj dużo owoców i warzyw , zwłaszcza tych bogatych w błonnik, rutynę, witaminy B, C, PP, E.

, zwłaszcza tych bogatych w błonnik, rutynę, witaminy B, C, PP, E. Wykonuj masaże dwa razy dziennie, w kierunku od stóp do pachwin.

dwa razy dziennie, w kierunku od stóp do pachwin. Unikaj gorących kąpieli .

. Unikaj palenia papierosów .

. Unikaj picia dużych ilości kawy i herbaty .

. Unikaj długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej .

. Gdy wykonujesz pracę siedzącą, jak najczęściej poruszaj stopami , podnoś kończyny do góry; możesz położyć je np. na krześle.

, podnoś kończyny do góry; możesz położyć je np. na krześle. Zrezygnuj z noszenia obcisłych spodni oraz butów na wysokich obcasach .

. Dbaj o prawidłową masę ciała. Nadwaga sprzyja powstawaniu żylaków.

Rośliny również mają zastosowanie w leczeniu żylaków. Mogą działać na różne sposoby: przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, wzmacniająco na żyły, ale też zmniejszać nadwagę czy zaparcia, co także pomaga przy żylakach.

Naturalne produkty na żylaki to:

Ocet jabłkowy - jest środkiem ułatwiającym przepływ krwi w żyłach. Należy trzy łyżeczki octu dodać do szklanki wody i wmasowywać przed snem i po przebudzeniu w miejscach, gdzie widoczne są żylaki. Można też pić tę miksturę dwa razy dziennie przez co najmniej 30 dni.

- jest środkiem ułatwiającym przepływ krwi w żyłach. Należy trzy łyżeczki octu dodać do szklanki wody i wmasowywać przed snem i po przebudzeniu w miejscach, gdzie widoczne są żylaki. Można też pić tę miksturę dwa razy dziennie przez co najmniej 30 dni. Oliwa z oliwek - wmasowuje się ją w żylaki (można dodać płynną witaminę E), co zmniejsza ból i redukuje stany zapalne żył.

- wmasowuje się ją w żylaki (można dodać płynną witaminę E), co zmniejsza ból i redukuje stany zapalne żył. Pieprz cayenne - łagodzi niedrożność żył, z przyprawy można przygotować domową maść na żylaki.

- łagodzi niedrożność żył, z przyprawy można przygotować domową maść na żylaki. Kasztanowiec - w postaci maści wcierany w kończyny wspomaga krążenie krwi oraz likwiduje obrzęki.

- w postaci maści wcierany w kończyny wspomaga krążenie krwi oraz likwiduje obrzęki. Nagietek - działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Można go pić, dodawać do kąpieli, a także nanosić miejscowo na żylaki domową maść nagietkową (można ją też kupić w aptece).

- działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Można go pić, dodawać do kąpieli, a także nanosić miejscowo na żylaki domową maść nagietkową (można ją też kupić w aptece). Arnika - działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Można stosować w formie okładów lub jako dodatek do kąpieli, a także w postaci domowej maści (do kupienia także w aptece)

- działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Można stosować w formie okładów lub jako dodatek do kąpieli, a także w postaci domowej maści (do kupienia także w aptece) Oczar wirginijski - ma właściwości wzmacniające i obkurczające naczynia krwionośne, zmniejsza opuchliznę i działa przeciwbólowo. Należy nasączone w wyciągu oczaru wirginijskiego waciki nakładać na żylaki dwa razy dziennie przez 2 miesiące.

- ma właściwości wzmacniające i obkurczające naczynia krwionośne, zmniejsza opuchliznę i działa przeciwbólowo. Należy nasączone w wyciągu oczaru wirginijskiego waciki nakładać na żylaki dwa razy dziennie przez 2 miesiące. Papka ze świeżych liści podbiału - nakładana na skórę w miejscu występowania żylaków działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Najlepsze maści na żylaki to te zawierające wyciągi z kasztanowca, nagietka, arniki oraz preparaty z substancjami takimi jak diosmina, heparyna, escyna czy rutozyd.

Co ważne, tabletek przeznaczonych na żylaki, również tych z naturalnymi składnikami, nie powinniśmy stosować zbyt długo. Są one przeznaczone do doraźnego leczenia.

Do naturalnych terapii na żylaki należą też drenaż limfatyczny oraz hirudoterapia (leczenie pijawkami).

Jeśli nie metody naturalne i domowe, to zastosowanie mają zabiegowe metody leczenia żylaków. Zależnie od stanu zaawansowania choroby stosuje się operacyjne usuwanie w przypadku dużych żylaków, w przypadku mniejszych – wstrzykiwanie do uszkodzonych naczyń żylnych specjalnego środka, który je zamyka, a w przypadku najmniejszych, czyli tzw. pajączków – to m.in. usuwanie ich za pomocą lasera. Zdarzają się jednak przeciwwskazania do wymienionych zabiegów i o tym, czy można je przeprowadzić decyduje lekarz.

