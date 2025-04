Spis treści:

Ból nóg występujący w trakcie lub po infekcji oznacza zazwyczaj łagodne ostre dziecięce zapalenie mięśni (ang. Benign Acute Childhood Myositis, BACM). Manifestuje się silnym bólem łydek, który utrudnia chodzenie. Choroba dotyczy dzieci w wieku 3-14 lat, ale rozwija się najczęściej u chłopców w wieku szkolnym. Wzrost przypadków obserwuje się w okresie jesienno-zimowym.

Ból łydek u dzieci poprzedza infekcja dróg oddechowych – najczęściej wirusowa, w wielu przypadkach jest to grypa typu B. Chorobę mogą powodować też zakażenia adenowirusami, wirusem opryszczki, koronawirusami, wirusem Epsteina-Barr (mononukleoza), RSV, enterowirusami, wirusami świnki, odry, a także mykoplazmami.

Poinfekcyjne zapalenie mięśni rozpoznaje się na podstawie charakterystycznych objawów (występujących w trakcie lub po infekcji) oraz badań laboratoryjnych.

Ważne jest odróżnienie tej choroby od innych schorzeń, które wymagają specjalistycznego leczenia, np. zespołu Guillaina-Barrégo. Jest to groźne postępujące zaburzenie powodujące osłabienie i porażenie mięśni, które również rozwija się po infekcji.

Choroba zaczyna się nagle. W ciągu 4 dni rozwijają się objawy zwiastujące, tj. ból głowy, symptomy zakażenia dróg oddechowych (ból gardła, kaszel, gorączka). Następnie pojawia się silny obustronny ból łydek i trudności w chodzeniu (dziecko chodzi na wyprostowanych nogach lub odmawia chodzenia), a także osłabienie siły mięśni.

Ból nóg u dzieci po infekcji pojawia się często w momencie ustępowania innych objawów, w tym gorączki. Ból łydek po infekcji jest najbardziej nasilony rano oraz po dłuższym bezruchu. Zdarza się, chociaż rzadziej, że pojawia się ból innych mięśni, np. rąk. Czasami dzieci odczuwają złagodzenie objawów, a następnie ich pogorszenie.

U dzieci z ostrym dziecięcym zapaleniem mięśni obserwuje się również zmiany w badaniach krwi. Prawie u wszystkich występuje podwyższone stężenie kinazy fosfokreatynowej (CPK), enzymu obecnego m.in. w mięśniach, którego wzrost świadczy o ich zapaleniu lub uszkodzeniu. Za to wskaźniki stanu zapalnego, takie jak CRP i OB, zazwyczaj pozostają w normie. Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych znikają w ciągu 2 tygodni.

Ból nóg u dziecka po infekcji ma tendencje do samoistnego wycofywania się. Zdarza się, że ustępuje bardzo szybko, nawet po jednym dniu. Wraz z innymi objawami zakażenia, ból nóg u dziecka mija zazwyczaj w ciągu 7 dni bez leczenia.

W przypadku wystąpienia bólu nóg u dzieci oraz trudności w chodzeniu po infekcji należy zgłosić się do lekarza, ponieważ ważne jest odróżnienie choroby od innych potencjalnie groźnych schorzeń.

Ból nóg u dzieci po infekcji leczy się objawowo, celem jest łagodzenie dolegliwości. Dziecku podaje się leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen), ewentualnie paracetamol. Nie podaje się antybiotyków i leków przeciwwirusowych. Oprócz tego dla szybszego powrotu do zdrowia ważne są:

Czasami dzieci są kierowane do szpitala po to, żeby wykluczyć inne bardziej niebezpieczne przyczyny bólu nóg.

Ostre dziecięce zapalenie mięśni ma u wszystkich dzieci dobre rokowanie. Rzadko nawraca. Nie jest to groźna przypadłość i ustępuje w krótkim czasie niezależnie od leczenia.