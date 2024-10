7 sposobów na uśmierzenie bólu zęba z dziurą. Pomogą przed wizytą u dentysty

fot. Adobe Stock, WavebreakmediaMicro

Domowe sposoby mogą zmniejszyć ból zęba z dziurą, ale trzeba pamiętać, że stanowią tylko doraźną pomoc. Próchnica, która jest bakteryjną chorobą zakaźną, zawsze wymaga leczenia u stomatologa. Celem zabiegów u dentysty jest ochrona zęba oraz zapobieganie rozwojowi infekcji.

Nieleczone choroby zębów mogą prowadzić nie tylko do rozprzestrzenienia się zakażenia bateryjnego w jamie ustnej, ale drogą naczyń krwionośnych do odległych miejsc w organizmie, takich jak serce nerki czy stawy. Dlatego gdy boli cię ząb, nie odkładaj wizyty u dentysty, a domowe środki stosuj tylko tymczasowo.

Ząb z dziurą potrafi boleć bardzo mocno, a często do wizyty u stomatologa musi upłynąć trochę czasu i trzeba sobie poradzić z dolegliwościami samodzielnie. Podstawą jest dbanie o prawidłową higienę uzębienia, aby problem próchnicy się nie pogłębiał.

W walce z bólem pomocne są domowe środki, dzięki którym zmniejszysz nieprzyjemne objawy próchnicy, jednak nie licz na to, że zlikwidujesz ich przyczynę.

Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Na ból zęba z dziurą możesz zastosować leki przeciwbólowe (np. paracetamol) albo leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. ibuprofen). Skutecznie zmniejszą dolegliwości, jednak nie wyleczą przyczyny, dlatego mogą być stosowane tylko przez krótki czas. Leki nie rozwiążą problemu próchnicy, z którą trzeba udać się do dentysty.

Zimny okład

Kolejnym domowym sposobem na ból zęba z dziurą jest przykładanie zimnego okładu do policzka od zewnętrznej strony. Włóż kilka kostek lodu do foliowego woreczka, owiń ścierką i przykładaj do skóry w okolicy bolącego zęba przez około 10 minut kilka razy dziennie. Zimny ​​kompres działa na zasadzie obkurczania naczyń krwionośnych, co ogranicza ból i zmniejsza stan zapalny.

Olejek goździkowy

Goździki i olejek goździkowy to bardzo popularne domowe środki na ból zęba z dziurą. Olejek goździkowy posiada właściwości przeciwbólowe, antyseptyczne i przeciwzapalne. Zawarty w goździkach eugenol jest stosowany w stomatologii, m.in. do odkażania kanałów zębowych.

Aby zmniejszyć ból zęba z próchnicą, nasącz wacik olejem goździkowym, a następnie przez około 10 minut przykładaj go do zęba. Możesz też użyć całych goździków, gdy nie masz olejku pod ręką. Rozgnieć je i przyłóż do bolącego miejsca.

Pieprze cayenne i imbir

Wymieszaj starty lub sproszkowany imbir i pieprz cayenne z kilkoma kroplami wody. Papkę nałóż na wacik i przyłóż do bolącego zęba, nie dotykając dziąseł, ponieważ taka mieszanka może je podrażnić.

Imbir ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Z kolei pieprz cayenne zawiera kapsaicynę słynącą ze swoich przeciwbólowych właściwości.

Płukanie ziołami

W łagodzeniu bólu zęba z dziurą sprawdzą się zioła o działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym oraz przeciwbólowym. Polecany jest szczególnie napar z szałwii. Zalej łyżkę ziół wrzątkiem, zaparzaj pod przykryciem 10 minut, a następnie po ostygnięciu płucz jamę ustną kilka razy dziennie. Szałwia ma właściwości odkażające i przeciwbakteryjne, które zapobiegają rozwojowi infekcji. Inne zioła polecane do płukania jamy ustnej na ból zęba z dziurą to:

mięta pieprzowa (zawarty w niej mentol łagodzi ból),

(zawarty w niej mentol łagodzi ból), rumianek (działa przeciwzapalnie),

(działa przeciwzapalnie), kora wierzby (działa podobnie jak aspiryna, przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo).

Olejek z drzewa herbacianego

Olejek z drzewa herbacianego jest popularnym domowym środkiem na problemy z uzębieniem i składnikiem preparatów do higieny jamy ustnej. Aby uśmierzyć ból zęba z dziurą, dodaj 1-2 krople olejku z drzewa herbacianego do 1 łyżeczki oliwy, a następnie zanurz w miksturze wacik i przykładaj do bolącego zęba.

Możesz też płukać jamę ustną wodą z kilkoma kroplami olejku, jednak bardzo ostrożnie, ponieważ płynu nie można połykać. Stosowany doustnie olejek działa toksycznie. Używa się go tylko miejscowo. Olejek z drzewa herbacianego działa antyseptycznie i przeciwbakteryjnie.

Płukanie wodą z solą

Sprawdzonym środkiem na ból zęba z dziurą jest roztwór wody z solą. Słona woda działa ściągająco, bakteriobójczo i łagodzi ból. Rozpuść 1 łyżeczkę soli w szklance ciepłej wody i płucz jamę ustną kilka razy dziennie. Dodatkowo płukanie tą miksturą pomaga usunąć resztki jedzenia z przestrzeni międzyzębowych i pozwala utrzymać lepszą higienę jamy ustnej.

Unikaj słodyczy i kwaśnych pokarmów

Aby nie pogłębiać próchnicy i dolegliwości z nią związanych, zrezygnuj ze słodkich przekąsek i napojów. Sięganie po nie może tylko spotęgować ból zęba. Unikaj nadmiernych ilości kwaśnych pokarmów – mogą osłabiać szkliwo i przyspieszać rozwój próchnicy. Neutralne w smaku jedzenie i picie (ale też niezbyt gorące i zimne) nie powinno sprawiać dodatkowych dolegliwości.

