Zatrucie zęba to potoczne określenie dewitalizacji miazgi zębowej. Jego celem jest zapobieganie usunięciu chorego zęba i przygotowanie go do leczenia kanałowego.

Zabieg zatrucia zęba polega na wprowadzeniu substancji chemicznej (np. pasty z parafomaldehydem) na odkrytą miazgę zębową – żywą tkankę zęba z nerwami i naczyniami krwionośnymi. Ząb wcześniej musi być przygotowany i otwarty. Zatrucie prowadzi do martwicy miazgi w ciągu kilku dni, a następnie jej mumifikacji. Na zatruty ząb stomatolog zakłada opatrunek. Po określonym czasie ząb jest przygotowany do leczenia kanałowego.

Zabieg zatruwania zęba kilka lat temu był bardziej popularny, aktualnie stosowany jest rzadko. Związki używane do wywołania martwicy miazgi są uważane za toksyczne i rakotwórcze, jednak dewitalizacja miazgi przynosi szybki efekt w przypadku znacznego stanu zapalnego i silnego bólu zęba. Zatrucie zęba stosuje się również u pacjentów, którzy nie mogą otrzymać standardowego znieczulenia.

Obecnie zamiast zatrucia zęba częściej przeprowadza się całkowite usunięcie miazgi po znieczuleniu. Dzięki temu leczenie kanałowe może być przeprowadzone od razu. Jest to jednak zabieg bardziej czasochłonny i musi być zaplanowany.

Zatrucie zęba w domu nie jest możliwe, ponieważ w zabiegu wykorzystuje się specjalny środek chemiczny, który umieszcza się na odkrytej miazdze zębowej. Konieczne jest przygotowanie zęba sterylnymi profesjonalnymi narzędziami. Zatrucie zęba można wykonać jedynie w gabinecie stomatologicznym. Zęba może zatruć wyłącznie stomatolog. Nieprawidłowe wykonanie zabiegu może powodować powikłania

Przede wszystkim z bolącym zębem należy udać się do stomatologa, ponieważ dolegliwości mogą oznaczać infekcję bakteryjną. Zakażenie czasami rozszerza się, atakuje kolejne tkanki, a nawet narządy położone daleko od jamy ustnej (np. serce). Dlatego bólu zęba lepiej nie bagatelizować.

Jeśli potrzebujemy szybkiego działania, to najprostszym sposobem jest zażycie leku przeciwbólowego (np. paracetamolu) lub przeciwzapalnego (np. ibuprofenu). Z domowych metod na ból zęba polecane są:

płukanie ust szałwią, rumiankiem lub sodą rozpuszczoną w wodzie,

przyłożenie do zęba wacika nasączonego jodyną,

przyłożenie wacika z pastą z goździków, imbiru lub olejkiem imbirowym.

