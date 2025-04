Ból zęba prawie zawsze wymaga wizyty u stomatologa. Może mieć różne przyczyny: rozwijającą się próchnicę, uszkodzenie szkliwa lub nadwrażliwość. Ból zęba może pulsować, promieniować, mieć różny stopień natężenia. Zanim trafimy na fotel dentystyczny z pomocą przyjdą domowe sposoby uśmierzające dolegliwości, które można zastosować również na ból zęba z dziurą.

Najczęstszą przyczyną bólu zęba jest próchnica. Jeśli w zębie pojawiła się dziura, to ból pomogą złagodzić czosnek, szałwia, goździki, kłącza tataraku, imbir lub olejek eukaliptusowy. Mają one działanie odkażające, więc dodatkowo przeciwdziałają bakteriom powodującym próchnicę oraz stanom zapalnym.

Czosnek i cebula na ból zęba

Środkiem zaradczym na ból zęba może być czosnek, nazywany przez wiele osób „naturalnym antybiotykiem”. Posiada on właściwości antybakteryjne i przeciwbólowe, dzięki zahamowaniu namnażania bakterii. Zawiera także antyoksydanty, zwalczające nadmiar wolnych rodników. Podczas rozgniatania ząbków wydziela się allicyna, która ma działanie przeciwgrzybicze. Podobnie jak czosnek działa cebula, połączenie tych dwóch produktów może skutecznie złagodzić ból zęba. Zarówno czosnek, jak i cebulę powinno się rozgnieść lub poszatkować i wymieszać. Tak przygotowaną miazgę trzeba żuć lub przyłożyć do chorego miejsca.

Szałwia na ból zęba

Liście szałwii zawierają m.in. olejek eteryczny. Roślina ta posiada właściwości odkażające i grzybobójcze, które zapobiegają rozwojowi infekcji. W walce z bólem zęba skuteczny może okazać się napar z liści szałwii, które należy zalać wrzątkiem i zaparzyć. Po ostygnięciu płynu, powinno się nim płukać jamę ustną.

Goździki na ból zęba

Na ból zęba mogą pomóc goździki, powszechnie znane jako przyprawa kulinarna. Są to nierozwinięte i wysuszone pąki kwiatowe drzewa goździkowego, które stosuje się jako lek w medycynie indyjskiej i chińskiej. Olejek goździkowy ma właściwości przeciwbólowe i antyseptyczne. Nasączony olejem goździkowym wacik, należy przykładać do zęba przez około 15 minut. Można również zmiażdżyć goździki i umieścić je w bolącym miejscu.

Kłącza tataraku na ból zęba

Kłącza tataraku to staropolska metoda walki z bólem zęba. Zawierają olejek eteryczny, gorycze, garbniki, witaminę C i sole mineralne. Mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Ich żucie działa również przeciwbólowo.

Imbir na ból zęba

Imbir jest głównie znany jako przyprawa, ale posiada również właściwości lecznicze. Korzystnie wpływa na jamę ustną, ponieważ ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Te szczególne właściwości wynikają z leczniczego działania zawartych w nim żywic oraz olejku eterycznego. Zmielony imbir powinno się wymieszać z niewielką ilością wody, umieścić na waciku i przyłożyć go do zęba. Można również skorzystać z olejku imbirowego.

Olejek eukaliptusowy na ból zęba

Pacjenci gabinetów stomatologicznych mogą kojarzyć charakterystyczny, intensywny zapach eterycznego olejku eukaliptusowego. Stosuje się go w medycynie naturalnej i aromaterapii. Jego głównym składnikiem jest cyneol, który zwalcza bakterie, a także seskwiterpeny o właściwościach przeciwzapalnych. Olejek eukaliptusowy działa chłodząco i rozkurczowo. Jest składnikiem past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej.

Na ból zęba z dziurą można też wypróbować jodynę, alkohol oraz sodę. Te łatwo dostępne i niedrogie środki hamują rozwój bakterii i złagodzą ból oraz stan zapalny. Pamiętaj jednak, aby nie zwlekać z wizytą u stomatologa, gdy masz próchnicę. Nieleczona prowadzi do powikłań.

Jodyna na ból zęba

W uśmierzeniu bólu zęba może pomóc również jodyna. Jest to rozcieńczony w etanolu roztwór jodu z dodatkiem jodku potasu, który przeważnie służy do dezynfekcji skóry przy zranieniach lub otarciach. Preparat ten zabija szkodliwe bakterie, wirusy i grzyby, a także posiada właściwości przeciwbólowe. Aby znieczulić zęba, należy przyłożyć do niego nasączony jodyną wacik lub płukać bolące okolice wodą z dodatkiem kilku kropel tego brunatnego roztworu.

Alkohol na ból zęba

Do pozbycia się bólu zęba może być użyty również alkohol, który ma właściwości znieczulające i odkażające. Nasączony alkoholem wacik należy przykładać do bolącego zęba lub płukać jego okolice.

Soda oczyszczona na ból zęba

Na ból zęba może okazać się pomocna soda oczyszczona. Blokuje rozwój bakterii, stanów zapalnych, a także ułatwia procesy naprawcze w tkankach miękkich (pod tym względem soda sprawdzi się na ból dziąsła). Jamę ustną należy płukać rozpuszczoną w szklance wody łyżką sody.

Domowe metody mogą przynieść ulgę, ale trzeba pamiętać, że są to tylko doraźne środki. Przyczyn bólu zęba może być wiele. Zawsze należy zgłosić się do stomatologa, który znajdzie źródło problemu i podejmie leczenie. Odkładanie wizyty może doprowadzić do powikłań, które mogą być niebezpieczne dla całego organizmu - mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja Stomatologii”.

Dlaczego lepiej nie zwlekać z wizytą u dentysty?



Na nieleczonych zębach zaatakowanych przez próchnicę znajduje się wiele bakterii i toksyn. W jej zaawansowanym stadium szkodliwe mikroorganizmy mogą przedostać się nawet do miazgi.

W konsekwencji dentysta musi zastosować leczenie kanałowe, a ząb staje się martwy i podatny na uszkodzenia mechaniczne. Bakterie przedostają się do układu krwionośnego, co może doprowadzić do zapalenia mięśnia sercowego i innych poważnych chorób.

Źródło: Na podstawie materiałów prasowych kampanii „Lekcja Stomatologii”. Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.01.2015.

