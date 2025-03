Spis treści:

Nie, cola nie jest dobrym środkiem w walce z bólem zęba. W internecie można znaleźć porady mówiące, aby na bolącego zęba płukać jamę ustną zimną colą. Chłodny płyn może zmniejszyć obrzęk i stan zapalny, tak samo jak działa zimny okład na skórę, jednak cola zdecydowanie nie jest środkiem godnym polecenia.

Zawarta w napoju kofeina ma wprawdzie działanie przeciwzapalne, ale w tym przypadku nie pomoże. Nie ma żadnych medycznych dowodów, które potwierdzałyby skuteczność coli na ból zęba. Jej działanie raczej przyniesie więcej szkody niż pożytku. Lepiej wykonać zimny okład na twarz w okolicy chorego zęba lub zastosować inne domowe metody, o których przeczytasz niżej.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że cola i inne słodkie napoje gazowane są niezdrowe dla uzębienia. Po pierwsze zawarty w nich cukier może pogorszyć stan zdrowia jamy ustnej, w tym przyczyniać się do rozwoju próchnicy. Po drugie znajdujące się w coli kwasy fosforowy i cytrynowy przyczyniają się do erozji szkliwa, ponieważ zmieniają równowagę pH w jamie ustnej.

Problem może być nawet bardziej uciążliwy niż próchnica – łatwiej wyleczyć próchnicę czyszcząc i wypełniając ubytek, niż zlikwidować nadwrażliwość zębów powstającą wskutek erozji szkliwa. Erozja szkliwa powoduje też łatwiejsze przyleganie bakterii do zębów, a w rezultacie zwiększa ryzyko próchnicy.

Z bólem zęba należy udać się do stomatologa, który oceni, co jest przyczyną dolegliwości i jakie leczenie przyniesie ulgę. Zanim jednak trafimy do gabinetu specjalisty, można skorzystać z domowych sposobów, które złagodzą ból zęba. Należą do nich:

W przypadku pojawienia się dolegliwości dotyczących zęba pamiętaj, aby najpierw wyszczotkować bolące miejsce i oczyścić nicią dentystyczną.