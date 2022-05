fot. Adobe Stock, SB Arts Media

Trupi jad to potoczne określenie związków organicznych należących do grupy amin biogennych (głównie putrescyna i kadaweryna), które są wytwarzane przez ciało martwej osoby. Substancje powstają w wyniku rozpadu białek wskutek gnicia i działania bakterii. W rezultacie pojawia się cuchnący zapach, charakterystyczny dla rozkładających się zwłok. Trupi jad stanowi zagrożenie dla człowieka.

Kontakt z trupim jadem grozi zatruciem układu pokarmowego, powikłaniami ze strony układów krążenia, neurologicznego i oddechowego. W temperaturze pokojowej (ok. 20°C) trupi jad przyjmuje postać przezroczystej cieczy. Charakteryzuje się wyrazistym, brzydkim zapachem.

Związki zawarte w trupim jadzie, nie są typowe tylko dla zwłok. Są odpowiedzialne za zapach rozkładającej się materii organicznej, w tym mięsa, za nieświeży oddech oraz zapach świadczący o bakteryjnej infekcji pochwy. Występują powszechnie w żywności. Gromadzą się w dużych stężeniach w serach, rybach, dojrzewających wędlinach. Ich ilość w jedzeniu może być toksyczna dla ludzi, dlatego należy unikać ich nadmiernego spożycia.

Trupi jad jest toksyczny w dużych ilościach i mało prawdopodobne, aby krótkotrwałe przebywanie z ciałem zmarłego w jednym pomieszczeniu powodowało zagrożenie dla zdrowia lub życia. Niemniej mogą pojawić się objawy zatrucia trupim jadem, takie jak:

biegunka,

gorączka,

wymioty,

ból brzucha.

Po kontakcie z trupim jadem mogą również wystąpić kaszel oraz duszności. Objawy pojawiają się często po pewnym czasie od kontaktu z trupim jadem. Dlatego czasami nie są kojarzone z zatruciem putrescyną czy kadaweryną i są bagatelizowane. Po zauważeniu wyżej wymienionych objawów, trzeba koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Do zatrucia może dojść nie tylko po kontakcie z ciałem osoby zmarłej, ale też z rzeczami z najbliższego otoczenia zwłok. Aby uniknąć zatrucia, nie należy dotykać ciała ani ubrań zmarłego. Warto zaznaczyć, iż trupi jad przybiera najbardziej niebezpieczną formę po około 10 godzinach od śmierci.

Jest niewiele badań na temat wpływu trupiego jadu na zdrowie człowieka. Jedno z doświadczeń wykonane na szczurach dowiodło, że putrescyna i kadaweryna są toksyczne w dużych dawkach po spożyciu doustnym w ilości 2 g/kg masy ciała. Z analiz naukowców wynika, że trupi jad ma też działanie rakotwórcze.

Aby zlikwidować trupi jad, należy używać specjalnych bardzo silnych chemikaliów. Nie warto ryzykować i robić tego na własną rękę. Tym bardziej, że wydzieliny i gazy przenikają głęboko do różnych materiałów i samodzielne czyszczenie powierzchni bywa niemożliwe. W przypadku podejrzenia skażenia trupim jadem, należy skorzystać z usług firm zajmujących się sprzątaniem po zmarłych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.01.2020.

