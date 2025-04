Zatrucia pokarmowe stanowią do 90% przyczyn dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Znaczna część z nich powodowana przez wirusy. Jednak to zakażenia o podłożu bakteryjnym charakteryzują się dramatycznym przebiegiem.

Jakie bakterie najczęściej wywołują problemy żołądkowo-jelitowe?

Zdecydowanie najczęściej stwierdzaną bakterią w przypadku zatruć pokarmowych jest Campylobacter jejunii. Rezerwuarem bakterii jest drób. Bardzo często stwierdza się ją również w odchodach innych zwierząt. Do zakażeń dochodzi na drodze fekalno-oralnej, tzn. za pośrednictwem zanieczyszczonego pokarmu lub "brudnych rąk". Przypuszcza się, że zakażenia C.jejunii mogą przyczynić się do rozwoju zapalenia wielonerwowego tzw. zespołu Guillain-Barre.

Innym niezwykle istotnym czynnikiem powodującym zatrucia pokarmowe jest Eschericha coli. Wyróżnia się wiele jej odmian jednak jedna z nich, E.coli typ O157:H7, warta jest zapamiętania. Powoduje ona nie tylko ciężką infekcję przewodu pokarmowego, ale również wytwarza toksynę, która doprowadzą do rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego! Śmiertelność w przebiegu zakażenia tym drobnoustrojem jest stosunkowo duża i wynosi ok 5%! Zarazić się można poprzez spożycie mięsa wołowego niepoddanego odpowiedniej obróbce termicznej.

Również Staphylococcus aureus czyli gronkowiec złocisty może być odpowiedzialny za infekcję pokarmową! O dziwo zatrucie w tym przypadku może być związane z kremem lub innymi wyrobami cukierniczymi!

Zatruć się można nie tylko surową wołowiną czy ciastami ale także i źle przygotowanymi owocami morza. W tym przypadku za dolegliwości żołądkowo-jelitowe odpowiedzialna jest bakteria w kształcie przecinka - Vibro paraheamolitycus.

Również czekolada, może okazać się powodem infekcji pokarmowej spowodowanej przez bakterię Yersina enterocolitica!

Jak się uchronić przed zatruciami pokarmowymi?

Profilaktyka w przypadku zatruć pokarmowych polega na przestrzeganiu wysokiego poziomu higieny osobistej. Jest to wymagane zwłaszcza od osób mających kontakt z żywnością. Podstawą postępowania jest mycie rąk wg techniki Ayliffe przed jedzeniem, po wyjściu z ubikacji lub przed przygotowaniem posiłku. Również produkty wykorzystywane w kuchni powinny zostać poddane odpowiedniej obróbce zanim zostaną spożyte!

Trzeba również pamiętać, że bakteryjne zatrucia mogą wymagać leczenia antybiotykami, dlatego w chwili ich podejrzenia należy zgłosić się do swojego lekarza aby on sam mógł ocenić sytuację i ewentualnie przepisać odpowiednie leki, mając na uwadze sytuację mikrobiologiczną w danym rejonie.

