Spis treści:

Reklama

Istnieje wiele możliwych przyczyn porannego bólu głowy. Oto najczęstsze z nich:

migrena - u niektórych osób migrena występuje rano, objawia się jako intensywny pulsujący ból głowy po jednej stronie; mogą mu towarzyszyć nudności, zawroty głowy, światłowstręt,

- u niektórych osób migrena występuje rano, objawia się jako intensywny pulsujący ból głowy po jednej stronie; mogą mu towarzyszyć nudności, zawroty głowy, światłowstręt, bezsenność - problemy ze snem, wczesne wstawanie lub sen niskiej jakości to częsty powód porannego bólu głowy,

- problemy ze snem, wczesne wstawanie lub sen niskiej jakości to częsty powód porannego bólu głowy, niewystarczająca ilość snu lub zbyt długi sen - zarówno zbyt mała ilość snu jak i za długi sen mogą powodować bóle głowy, optymalny czas snu to 7-8 godzin,

- zarówno zbyt mała ilość snu jak i za długi sen mogą powodować bóle głowy, optymalny czas snu to 7-8 godzin, bezdech senny - może powodować niedotlenienie mózgu, a przez to ból głowy i inne objawy; nawet połowa osób z tą chorobą doświadcza bólu głowy, zwykle jako ucisku po obu stronach,

- może powodować niedotlenienie mózgu, a przez to ból głowy i inne objawy; nawet połowa osób z tą chorobą doświadcza bólu głowy, zwykle jako ucisku po obu stronach, problem z kręgosłupem - choroby kręgosłupa, szczególnie w odcinku szyjnym, powodują bóle głowy; dodatkowo niewygodna pozycja w czasie snu będzie nasilać dolegliwości po przebudzeniu,

- choroby kręgosłupa, szczególnie w odcinku szyjnym, powodują bóle głowy; dodatkowo niewygodna pozycja w czasie snu będzie nasilać dolegliwości po przebudzeniu, chrapanie - jest ono związane z zablokowaniem dróg oddechowym i dostarczaniem zbyt małej ilości tlenu organizmowi, w rezultacie rano pojawiają się bóle głowy i zmęczenie,

- jest ono związane z zablokowaniem dróg oddechowym i dostarczaniem zbyt małej ilości tlenu organizmowi, w rezultacie rano pojawiają się bóle głowy i zmęczenie, stres - napięcie mięśni związane ze stresującymi sytuacjami nie musi znikać w nocy, dlatego powoduje bóle głowy po przebudzeniu (poranny ból głowy może być napięciowym bólem głowy),

- napięcie mięśni związane ze stresującymi sytuacjami nie musi znikać w nocy, dlatego powoduje bóle głowy po przebudzeniu (poranny ból głowy może być napięciowym bólem głowy), zgrzytanie zębami (bruksizm) - zgrzytanie i zaciskanie zębów często przyczynia się do bólu szczęki i napięciowego bólu głowy,

- zgrzytanie i zaciskanie zębów często przyczynia się do bólu szczęki i napięciowego bólu głowy, kofeina, alkohol - jeśli spożywasz dużo kawy w ciągu dnia, piłeś alkohol albo piłeś za mało wody, to może dokuczać się ból głowy po wstaniu z łóżka.

Specyficznym bólem głowy, który wybudza ze snu wczesnym rankiem, jest budzikowy ból głowy, inaczej hipniczny. To rzadka przypadłość. Charakteryzuje się wystąpieniem tępego, krótkotrwałego bólu głowy (do 30 minut), który przerywa sen i zazwyczaj pojawia się o podobnej porze (zwykle między godziną 2:00 a 4:00). Nie wiadomo dokładnie, co jest jego przyczyną. Budzikowy ból głowy, chociaż może niepokoić, nie jest uważany za groźny.

Aby złagodzić bóle głowy po przebudzeniu, można sięgnąć po różne metody, które powinny być dostosowane do przyczyny dolegliwości.

Gdy poranne bóle głowy powoduje migrena lub inny pierwotny ból głowy, udaj się do lekarza, aby przepisał ci skuteczne leki. Czasami nie da się zlikwidować inaczej bólu niż poprzez stosowanie środków farmakologicznych dostępnych na receptę.

Bóle głowy po przebudzeniu mogą ustąpić, gdy ograniczysz ilość spożywanej w ciągu dnia kofeiny oraz zrezygnujesz z picia alkoholu. Pamiętaj o piciu dużej ilości płynów (ok. 2 l dziennie). Zrównoważona zdrowa dieta też może pomóc w zmniejszeniu porannego bólu głowy.

W przypadku zgrzytania zębami skonsultuj się ze stomatologiem - jednym z rozwiązań jest specjalna szyna relaksacyjna do stosowania w czasie snu. Leczenie bruksizmu obejmuje też psychoterapię oraz trening relaksacyjny. Pomocne będą ćwiczenia na bruksizm, które pomagają zmniejszyć napięcie mięśni odpowiadających za zaciskanie szczęki.

Jeśli przyczyną porannego bólu głowy jest stres, napięcie czy bezsenność, powinny pomóc techniki relaksacyjne, takie jak medytacja oraz głębokie, spokojne oddychanie (praktykuj je zwłaszcza przed snem). Ważna jest też regularna aktywność fizyczna. Gdy to nie wystarcza, warto rozważyć konsultację psychologiczną.

Ból głowy pojawiający się po przebudzeniu, jeśli się powtarza (np. występuje 2-3 razy w tygodniu), jest wystarczającym powodem, aby udać się do lekarza.

Każdy ból głowy może oznaczać poważny problem, jeżeli:

jest bardzo silny i nagły (nieznany dotychczas),

pojawiają się objawy neurologiczne jak zaburzenia w mówieniu, widzeniu, niedowład lub osłabienie siły mięśniowej,

występuje wysoka gorączka i sztywność karku,

ból jest przewlekły, pojawia się niemal codziennie,

stale się nasila,

poprzedził go uraz głowy,

ból głowy często wybudza cię ze snu.

Występujący sporadycznie nie jest zwykle groźny. Spróbuj wprowadzić kilka pozytywnych zmian dotyczących stylu życia i sprawdź, czy to pomaga. Jeżeli nie, być może warto wykonać kilka badań zleconych przez lekarza.

Reklama

Czytaj także:

Ból głowy ze stresu - jak się objawia i jak sobie z nim radzić?

Kłujący sekundowy ból głowy - co oznacza i kiedy trzeba go leczyć?

Ból głowy po wysiłku - co oznacza i jak go leczyć?