fot. Adobe Stock, Pitchy

Spis treści:

Echo serca, inaczej echokardiografia, to nieinwazyjne badanie serca, które ocenia:

budowę serca,

budowę dużych naczyń krwionośnych,

pracę zastawek,

czynność skurczową i rozkurczową mięśnia sercowego,

przepływy krwi.

Echo serca określane jest też jako USG serca, ponieważ wykorzystuje się w nim ultradźwięki. Obraz jest obserwowany w czasie rzeczywistym na monitorze przy jednoczesnym przesuwaniu przez lekarza głowicy po skórze na wysokości serca. Echo serca jest też określane skrótem UKG (ultrasonokardiografia).

Badanie echo serca ma wiele zalet. Jest nieszkodliwe, bezbolesne, szeroko dostępne i nieinwazyjne (częściowo inwazyjna jest echokardiografia przezprzełykowa).

Jeśli wykonujesz echo serca prywatnie, to badanie kosztuje w zależności od miejsca od 120 do 250 zł w przypadku osoby dorosłej. Koszt wykonania echa serca z dopplerem u dziecka zaczyna zaczyna się od 250 zł. Pacjent ze skierowaniem wydanym przez lekarza w ramach NFZ wykona badanie bezpłatnie w wyznaczonym w wybranej placówce terminie.

Echo serca wykonuje się u osób, u których występują zaburzenia pracy tego narządu: szmery, zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej. Badanie pozwala potwierdzić lub wykluczyć chorobę serca, gdy występują inne niepokojące objawy, takie jak np. wzmożona męczliwość czy omdlenia. Badanie pozwala też na ustalenie przyczyny schorzenia.

Echo serca wykonuje się u osób z:

Wskazaniem do wykonania echokradiografii jest również kwalifikacja do niektórych form leczenia, np. operacji zastawek albo transplantacji serca.

Echo serca przeprowadza się na kilka sposobów. Można je także uzupełnić dodatkowymi technikami. Oto podstawowe metody wykonywania echa serca.

Echokardiografia przezklatkowa (TTE)

Wykonuje się je przez ścianę klatki piersiowej i jest najczęściej wykorzystywaną techniką do wykonywania echa serca. Stosuje się do wykrywania: przyczyn omdleń, bólu w klatce piersiowej, diagnostyce zawałów, schorzeniach wsierdzia i aorty.

Echokardiografia przezprzełykowa (TEE)

Pozwala dokładniej ocenić stan serca. Badanie przeprowadza się gastrofiberoskopem wprowadzanym do przełyku. Najczęściej stosuje się tę technikę przy podejrzeniu skrzepliny w jamie serca, rozwarstwienia aorty, stanach zapalnych u osób ze sztucznymi zastawkami.

Echokardiografia wysiłkowa (obciążeniowa)

Badanie stosuje się głównie do oceny czynności skurczowej i rozkurczowej serca podczas jego zwiększonego zapotrzebowania na tlen - wywołanego np. wysiłkiem fizycznym na rowerze stacjonarnym (cykloergometrze). Wskazane szczególnie gdy występują niska tolerancja wysiłku, zaburzenia rytmu serca, duszność czy bóle w klatce piersiowej.

Echokardiografia śródoperacyjna

W trakcie tego badania sonda przykładana jest bezpośrednio do mięśnia sercowego podczas operacji kardiologicznej. Jest to technika rzadziej wykorzystywana niż np. echo przezprzełykowe. Wskazaniami do zastosowania tej techniki są skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne.

Do wykonania badania echo serca wykorzystuje się fale ultradźwiękowe. Odbijają się one od struktur serca, co pozwala na uzyskanie obrazu serca na ekranie monitora. Uzyskane obrazy można nagrywać w postaci filmów lub zdjęć, a następnie drukować.

W trakcie najczęściej wykonywanej echokardiografii przezklatkowej pacjent kładzie się na leżance z odsłoniętą klatką piersiową. Lekarz przykłada do klatki piersiowej końcówkę aparatu i przesuwa nią po skórze, na której znajduje się wodny żel. Badanie jest zupełnie bezbolesne i trwa kilka-kilkanaście minut. Po badaniu żel należy wytrzeć i się ubrać.

Do badania przezprzełykowego pacjent kładzie się na lewym boku z lewą ręką pod głową. Gardło zostaje znieczulone, aby wyeliminować odruch wymiotny. Czasami pacjent otrzymuje dożylnie środek uspokajający. Do przełyku wprowadzony zostaje gastrofiberoskop z sondą pokrytą żelem.

Po badaniu pacjent pozostaje na czczo do 2 godzin, aby uniknąć problemów z połykaniem (czy nawet zachłyśnięciem), które ze względu na stosowane znieczulenie mogą wystąpić przy próbie jedzenia. Chory po badaniu może czuć przemijający dyskomfort w gardle przez klika godzin.

Na wynik badania echo serca składają się zdjęcia (lub film) i część opisowa. Lekarz uwzględnia poszczególne parametry w tym między innymi:

frakcję wyrzutową serca (EF) - norma u zdrowego człowieka to 50-75% ; EF jest to podstawowy parametr oceniający wydolność mięśnia sercowego; niższy wynik oznacza słabszą wydolność serca, a przez to niedostateczne zaopatrywanie organizmu w tlen i składniki odżywcze,

- norma u zdrowego człowieka to ; EF jest to podstawowy parametr oceniający wydolność mięśnia sercowego; niższy wynik oznacza słabszą wydolność serca, a przez to niedostateczne zaopatrywanie organizmu w tlen i składniki odżywcze, główne naczynia krwionośne - nie powinny być poszerzone,

jamy serca - nie powinny być poszerzone,

pracę i wygląd zastawek.

Wyniki echa serca pozwalają zaobserwować konkretne choroby serca, np. przebyty zawał czy skutki nieleczonego nadciśnienia tętniczego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.12.2019.

Czytaj także:

Troponina sercowa - normy oraz rola w diagnostyce zawału

EKG - wyniki + interpretacja badania EKG serca

Holter ciśnieniowy - co to jest, wskazania, przebieg, cena

Czy chore serce boli?

Jak uspokoić kołatanie serca? Możliwe przyczyny i sposoby leczenia

Jak żyć z arytmią?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!