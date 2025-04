Nadciśnienie tętnicze nie jest groźne. MIT!

To jest najczęstszy mit, jaki krąży wśród pacjentów i ogólnie wśród Polaków. Szczególnie silny jest u tych osób, które o nadciśnieniu tętniczym dowiedziały się przypadkiem, np. podczas rutynowego badania u lekarza pierwszego kontaktu. Wciąż mnie to dziwi, ponieważ to najczęstsza przyczyna udaru mózgowego czy zawałów mięśnia serca.

Reklama

Jeżeli nic nie dolega, nadciśnienia tętniczego nie trzeba leczyć. MIT!

Wśród większości z nas pokutuje przekonanie, że jeżeli coś nie boli, nie sprawia problemów i nie utrudnia codziennego funkcjonowania, to albo nie jest groźne, albo wręcz nie istnieje. Po co więc zmieniać swój styl życia i niepotrzebnie stosować pigułki, jeżeli dobrze się czujemy? Jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nadciśnienie tętnicze przez długie lata rozwija się skrycie, ale już w tym okresie dochodzi do uszkodzenia serca, nerek, mózgu czy tętnic. Gdy zaczyna już coś dolegać, to oznacza, że problem jest poważny i często nieodwracalny.

Nadciśnienie tętnicze może być dziedziczne. FAKT!

Często zastanawiamy się, czy jeżeli babcia i ojciec mają nadciśnienie tętnicze, to rozwinie się ono również u nas. Faktem jest, że dzieci, których rodzice lub jedno z rodziców choruje na nadciśnienie, częściej doświadczają tej choroby. Oczywiście nie musi tak być, ale dla nas jest to sygnał, że powinniśmy częściej mierzyć ciśnienie krwi i starać się prowadzić zdrowy tryb życia.

Nadciśnienie tętnicze to choroba osób starszych. MIT!

Każda grupa wiekowa jest narażona na rozwój choroby. Co więcej, nadciśnienie tętnicze mogą mieć również dzieci i młodzież. Styl życia i dieta powodują, że choroba ta rozwija się coraz wcześniej. Prawdą jest, że u osób starszych częściej rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze, ale dzieje się tak dlatego, że częściej chodzą oni do lekarza, podczas gdy młodzi raczej unikają gabinetu lekarskiego.

Warto wiedzieć: Co powinny jeść osoby z nadciśnieniem tętniczym?

Nadciśnienie tętnicze dotyka tylko osób otyłych. MIT!

Oczywiście statystyki pokazują, że większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym cierpi również z powodu otyłości. Nie oznacza to jednak, że jeżeli nie mamy nadwagi, to nadciśnienie tętnicze nam nie grozi. Jest wiele innych czynników, które mogą wpływać na rozwinięcie się tej choroby, a jednym z nich jest styl życia. Nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej, brak snu czy stres mogą przyczyniać się do wzrostu ciśnienia, a powtarzalność tych sytuacji może być przyczynkiem do rozwoju nadciśnienia tętniczego (tzw. nadciśnienia wtórnego).

Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny być leczone do końca życia. FAKT!

Niestety nadciśnienia tętniczego u większości pacjentów nie można wyleczyć, a w konsekwencji odstawić leków obniżających ciśnienie tętnicze. Aby osiągnąć powodzenie terapii tej choroby, a tym samym normalizację ciśnienia tętniczego, trzeba systematycznie przyjmować leki zazwyczaj przez całe życie.

Natomiast wszystkie podejmowane działania mają na celu zapobieganie rozwojowi skutków choroby. W przypadku wstępnej fazy choroby jest to zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej czy utrata masy ciała. Gdy jest to konieczne, włączane są również leki przeciwnadciśnieniowe. Ponieważ przyjmowanie kilku tabletek dziennie może być uciążliwe, stosuje się również preparaty wieloskładnikowe, które zawierają kilka potrzebnych substancji w jednej pigułce.

Kobiety, u których wystąpiło nadciśnienie w ciąży są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia w przyszłości. FAKT!

Nadciśnienie tętnicze w ciąży może wystąpić nawet u co 10. kobiety, szczególnie u rodzących po raz pierwszy. Stosowanie leków i regularne pomiary ciśnienia to podstawowe sposoby radzenia sobie z tym problem. Najczęściej nadciśnienie zanika niedługo po porodzie, jednak badania pokazują, że u kobiet, u których rozwinęło się nadciśnienie podczas ciąży, choroba ta może rozwinąć się w przyszłości i mieć charakter przewlekły. Większe jest też ryzyko rozwoju w dalszym życiu kobiety różnych powikłań w układzie krążenia.

Osoby z nadciśnieniem nie mogą pić kawy. MIT!

Ponieważ traktujemy kawę jak używkę, często wydaje nam się, że podobnie jak alkohol czy papierosy, wpływa ona na rozwój nadciśnienia tętniczego. Powinniśmy jednak rozróżnić dwie grupy używek. Alkohol i papierosy rzeczywiście nasilają ciężkość choroby, jednocześnie sprzyjają też wzrostowi ciśnienia tętniczego i powstawaniu chorób układu krążenia. Jednak kawa czy mocna herbata z reguły nie powodują wzrostu ciśnienia tętniczego i nie ma dowodów na to, że sprzyjają rozwojowi choroby.

Polecamy: Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze?

Reklama

Źródło: materiały przygotowane w ramach programu „Zdrowa ONA”/ mk