Dokucza Ci ból w klatce piersiowej? Sprawdź, jaka może być jego przyczyna. Oto 6 najczęstszych przyczyn nieprzyjemnych dolegliwości:

Reklama

1. Zapalenie oskrzeli/płuc

Brakuje ci tchu i w czasie ataków kaszlu odkrztuszasz szarożółtą lub zielonkawą flegmę? Masz gorączkę co najmniej 38 st. C lub nawet wyższą? Czujesz się osłabiona? To może być zapalenie płuc lub oskrzeli! Infekcję spowodowały wirusy lub bakterie. W oskrzelach lub płucach zebrała się zapalna wydzielina, którą trzeba będzie odkrztusić. Nasze rady:

Konieczna jest wizyta u lekarza i przyjmowanie leków na receptę. Zwykle stosuje się preparaty sterydowe, które zmniejszają skurcz oskrzeli i płuc oraz leki rozrzedzające wydzielinę. Dość często konieczny jest antybiotyk.

Zwykle stosuje się preparaty sterydowe, które zmniejszają skurcz oskrzeli i płuc oraz leki rozrzedzające wydzielinę. Dość często konieczny jest antybiotyk. Dopilnuj, by w domu było chłodne i wilgotne powietrze. To ułatwi pozbycie się wydzieliny z płuc i oskrzeli.

To ułatwi pozbycie się wydzieliny z płuc i oskrzeli. Dodatkowo możesz sięgnąć po napar z tymianku (łyżeczka ziela na szklankę wrzątku), który działa przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie.

(łyżeczka ziela na szklankę wrzątku), który działa przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie. Poproś kogoś, by kilka razy dziennie oklepał ci plecy.

Co oznacza ucisk w klatce piersiowej?

2. Niestrawność

Odczuwasz palący ból pośrodku klatki piersiowej? Dolegliwości pojawiają się po jedzeniu, szczególnie tłustych dań albo gdy jesz szybko i kiedy jesteś zdenerwowana? Niestrawność najczęściej pojawia się wskutek przejedzenia lub spożywania posiłków w pośpiechu i stresie. Nasze rady:

Zażyj lek poprawiający trawienie, np. Hepatil Trawienie, Raphacholin, Sylimarol. Nie bierz tylko ich wszystkich naraz! Zdecyduj się na jeden.

np. Hepatil Trawienie, Raphacholin, Sylimarol. Nie bierz tylko ich wszystkich naraz! Zdecyduj się na jeden. Dodatkowo możesz wspomagać się naparami ziołowymi: z mięty, dziurawca, nasion kolendry, kminku, kopru włoskiego nagietka (łyżeczka ziół na szklankę wrzątku). Wypijaj 3–4 filiżanki dziennie.

z mięty, dziurawca, nasion kolendry, kminku, kopru włoskiego nagietka (łyżeczka ziół na szklankę wrzątku). Wypijaj 3–4 filiżanki dziennie. Wielu osobom pomaga także picie ciepłej wody – koniecznie małymi łyczkami.

– koniecznie małymi łyczkami. Jeśli objawy są bardzo nasilone, dobrze ci zrobi kilkugodzinna głodówka. Potem stopniowo wprowadzaj lekkostrawne dania – gotowany ryż, lekkie zupy, gotowane lub pieczone warzywa.

3. Naciągnięcie mięśnia

Ból występuje tylko po jednej stronie klatki piersiowej? Nasila się w czasie ruchu, np. podczas skrętów tułowia lub podnoszenia ręki? Czy ostatnio coś dźwignęłaś lub intensywnie ćwiczyłaś? To może być skutek zbyt mocnego rozciągnięcia włókien mięśniowych, ścięgien lub wiązadeł. Najczęściej zdarza się po wysiłku fizycznym. Nasze rady:

Spróbuj nie naprężać bolących mięśni – jak najwięcej wypoczywaj.

– jak najwięcej wypoczywaj. Postaraj się rozmasować bolące miejsce. Możesz do tego użyć maści rozgrzewającej, która ma także działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. Fastum, Dip Rilif. Wtedy efekt będzie jeszcze lepszy.

Możesz do tego użyć maści rozgrzewającej, która ma także działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. Fastum, Dip Rilif. Wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Możesz dogrzewać bolące miejsce termoforem lub po prostu wziąć ciepłą kąpiel.

lub po prostu wziąć ciepłą kąpiel. Jeśli dolegliwości są nasilone, przyjmij lek przeciwzapalny zawierający kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen (np. Aspirin, Nurofen).

lub ibuprofen (np. Aspirin, Nurofen). Jeżeli ból nie minie w ciągu 48 godzin, zgłoś się do lekarza. Trzeba będzie zrobić prześwietlenie, by wykluczyć np. złamanie żebra.

4. Półpasiec

Oprócz bólu w klatce piersiowej odczuwasz również pieczenie skóry w tych okolicach? Czy pojawiły się czerwone plamy na skórze lub pęcherzyki wypełnione surowicą? To może być półpasiec, czyli choroba wirusowa wywołana tym samym wirusem co ospa wietrzna. Nasze rady:

Jeśli nie masz jeszcze pełnych objawów choroby (np. tylko niewielką wysypkę), lekarz może zlecić ci leki przeciwwirusowe, które zahamują namnażanie się wirusów i złagodzą przebieg choroby. Przyjmuj je według zaleceń specjalisty!

które zahamują namnażanie się wirusów i złagodzą przebieg choroby. Przyjmuj je według zaleceń specjalisty! Dolegliwości bólowe zmniejszą leki zawierające paracetamol. Na wysypkę możesz zastosować dostępny bez recepty Pudroderm – zawiesinę z mentolem i benzokainą, które działają przeciwbólowo oraz tlenkiem cynku o właściwościach ściągających i odkażających.

Na wysypkę możesz zastosować dostępny bez recepty Pudroderm – zawiesinę z mentolem i benzokainą, które działają przeciwbólowo oraz tlenkiem cynku o właściwościach ściągających i odkażających. Staraj się dużo wypoczywać. Do czasu zniknięcia pęcherzyków zostań w domu, dużo pij, jedz warzywa i owoce, by dostarczać organizmowi składników wspomagających układ odpornościowy.

5. Dusznica

Ból ma charakter gniotący, ściskający, piekący? Masz wrażenie, że promieniuje od środka klatki piersiowej w stronę szczęki szyi lub ramienia? Rozchodzi się po całej klatce piersiowej? To może być dusznica, czyli dolegliwość wywołana zaawansowaną chorobą wieńcową. Powoduje ją zaawansowana choroba wieńcowa. Bóle w klatce piersiowej mogą pojawiać się po wysiłku, stresie. Nasze rady:

Gdy dolegliwości są nasilone, wybierz się do lekarza. Zapewne zleci ci wykonanie EKG i RTG klatki piersiowej. Jeśli diagnoza się potwierdzi, dostaniesz leki, które złagodzą ból i zmniejszą intensywność ataków.

Zapewne zleci ci wykonanie EKG i RTG klatki piersiowej. Jeśli diagnoza się potwierdzi, dostaniesz leki, które złagodzą ból i zmniejszą intensywność ataków. Aby poprawić stan serca, postaraj się zmniejszyć ilość tłuszczów zwierzęcych w diecie, rzuć palenie i bądź bardziej aktywna – gimnastykuj się, biegaj, spaceruj 3 razy w tygodniu po 30 min.

6. Uwaga! Ryzyko zawału!

Ból ma charakter gniotący, ściskający, piekący? Masz wrażenie, że promieniuje od środka klatki piersiowej w stronę szczęki szyi lub ramienia? Rozchodzi się po całej klatce piersiowej? Twoje dolegliwości utrzymują się w czasie wypoczynku? Są cały czas na tym samym poziomie, a nawet narastają? Trwają dłużej niż 20 minut? W przypadku osób z chorobą wieńcową – czy ból w klatce nie ustępuje, mimo że zażyłaś nitroglicerynę? Uwaga! Prawdopodobnie doszło do zablokowania jednej z tętnic doprowadzających krew do serca. Nasze rady.

Jak najszybciej wezwij karetkę pogotowia!

Otwórz okno – dostęp świeżego powietrza ułatwi oddychanie i odpręży cię.

– dostęp świeżego powietrza ułatwi oddychanie i odpręży cię. Rozluźnij ubranie – rozepnij bluzkę, poluzuj pasek, staraj się zachowywać jak najspokojniej.

– rozepnij bluzkę, poluzuj pasek, staraj się zachowywać jak najspokojniej. Weź lek zawierający kwas acetylosalicylowy (np. Aspirin, Polopiryna). Dawka zalecana to 150–235 mg.

Czytaj także:

8 objawów choroby, które wyczytasz z twarzy

6 zmian na paznokciach, które świadczą o chorobie

9 najczęstszych przyczyn gorączki

Reklama

Na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie "Pani Domu"