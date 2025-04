Spis treści:

Holter ciśnieniowy to badanie, które polega na 24-godzinnym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Założony pacjentowi specjalny aparat automatycznie monitoruje ciśnienie co 15-20 minut. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko ewentualnego błędu przy pomiarze. Wyniki pomiaru ciśnienia są gromadzone całą dobę, a następnie przetwarzane komputerowo.

Holter jest jednym z najbardziej wiarygodnych pomiarów ciśnienia, ponieważ pozwala je zmierzyć w warunkach domowych. Wielu pacjentów cierpi na tzw. efekt białego fartucha. Objawia się on wzrostem ciśnienia we krwi w obecności personelu medycznego. Dzięki holterowi ciśnieniowemu można całkowicie wykluczyć ten problem.

Aparat stosowany jest przede wszystkim w diagnostyce chorób serca. Dodatkowo wykorzystany może być również do diagnostyki pacjentów:

z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego,

leczonych na nadciśnienie - w celu oceny skuteczności leczenia,

z efektem tzw. białego fartucha,

z ciśnieniem tętniczym opornym na leczenie,

cierpiących na częste omdlenia, zawroty głowy i upadki,

z cukrzycą,

z podejrzeniem wahania ciśnienia w nocy.

Holter ciśnieniowy jest bezpiecznym badaniem, do przeprowadzenia którego nie ma żadnych przeciwskazań. Może być stosowany u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Jak zostało już napisane, badanie trwa 24 godziny. Pacjentowi zazwyczaj rano nakładany jest na ramie specjalny mankiet, którego nie może ściągać przez najbliższą dobę. Należy pamiętać o wygodnym stroju - dobrym pomysłem będzie włożenie koszulki z krótkim rękawem lub luźnej bluzy, która nie będzie krępowała ruchów.

W momencie, gdy sprzęt mierzy ciśnienie, napełnia się powietrzem. Podobnie jak tradycyjny ciśnieniomierz. Podczas badania pacjent powinien zachowywać się w możliwe jak najbardziej naturalny sposób - nie powinien unikać aktywności fizycznej, może wybrać się na spacer. Holter nie wyklucza również przyjmowania leków. W trakcie badania chory może przyjmować leki zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami lekarza.

Ostrożność należy zachować jedynie podczas mycia się. Sprzętu nie można moczyć. Wieczorem pacjent kładzie się spać z holterem. Sprzęt mierzy ciśnienie (rzadziej, bo co około 30 minut) również w nocy. Po 24 godzinach chory zwraca holter do placówki, która wykonywała badanie. Wyniki są zwykle gotowe do odbioru po około 2-3 tygodniach. W niektórych klinikach możliwe jest jednak odebranie ich w trybie ekspresowym już po kilkunastu godzinach od zakończenia badania.

Badanie wykonać można za darmo w ramach umowy NFZ. W takim wypadku konieczne jest skierowanie od lekarza specjalisty. Zdarza się jednak, że terminy badania są bardzo odległe. W takim wypadku pacjent może wykonać badanie również w prywatnych klinikach.

Holter ciśnieniowy kosztuje od 80 do nawet 250 zł w zależności od wybranej placówki. Należy również pamiętać o terminowym zwrocie sprzętu. Niektóre przychodnie nakładają bowiem kary na nieterminowych pacjentów.

