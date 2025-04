Spis treści:

Reklama

Odpowiedzi na to pytanie może udzielić wyłącznie lekarz po zbadaniu pacjenta. Pulsujący ból w klatce piersiowej może wynikać ze stosunkowo łagodnych stanów, jak zgaga, po zagrażające życiu choroby serca. Należy zwrócić uwagę na objawy towarzyszące - niektóre wskazują na problemy poważniejsze, a inne nie muszą niepokoić. Alarmujące objawy to:

osłabienie,

męczliwość,

duszność,

zawroty głowy,

arytmia (nieprawidłowa praca serca),

pocenie się,

sinica,

dezorientacja, splątanie,

omdlenie,

nagłe pojawienie się bardzo silnego bólu.

Nie wszystkie z tych objawów świadczą o stanie zagrażającym życiu, ale wszystkie powinny zapalić nam lampkę alarmową.

Pulsujący ból w klatce piersiowej to ból, który pojawia się i znika lub maleje. Może być gniotący, kłujący, przeszywający lub promieniujący do innych części ciała. Często towarzyszą mu inne objawy. Chorzy często nazywają go bólem serca, choć ból w klatce piersiowej może zwiastować choroby nie tylko związane z krążeniem.

Pulsujący (zmienny) ból w klatce piersiowej, może świadczyć o takich problemach zdrowotnych, jak:

zgaga,

ból mięśniowo-szkieletowy,

zaburzenia lękowe, depresja,

tętniak aorty,

zapalenie osierdzia,

zawał serca,

zapalenie mięśnia sercowego,

dławica piersiowa,

schorzenia kręgosłupa,

przeziębienie.

Zgaga

Pulsujący ból w klatce piersiowej może wskazywać na problemy ze strony układu pokarmowego, takie jak refluks lub zgaga. Najczęściej jako piekący ból za mostkiem, który pojawia się zwykle po obfitym posiłku, a nasila w pozycji leżącej lub w czasie pochylania się.

W przypadku zgagi pomocne mogą być leki zobojętniające kwas żołądkowy (np. Rennie, Ranigast, Gaviscon) i zmiana diety na lekkostrawną (zobacz: domowe sposoby na zgagę). Jeśli po przyjęciu leku na zgagę, objawy ustępują, to wskazuje na problem nadkwasoty lub cofania treści pokarmowej, wywołujący zgagę.

Ból mięśniowo-szkieletowy

Pulsujący ból w klatce piersiowej może pojawić się po urazie lub naciągnięciu. Koncentruje się w ścianie klatki piersiowej. Nasila się podczas ruchów, a także pod wpływem dotyku. Trwa kilka dni lub dłużej. Można zastosować leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne, w razie potrzeby. Trzeba unikać dalszego nadwyrężania tego miejsca i starać się ograniczać niepotrzebne ruchy powodujące dyskomfort.

Zaburzenia nerwicowe, depresja lub inne czynniki psychologiczne

Bóle w klatce piersiowej, które mogą mieć pulsujący charakter, opadający i narastający, występują czasami w przebiegu zaburzeń nerwicowych i depresji. Mogą być opisywane jako dyskomfort, ból i uczucie niepokoju w klatce piersiowej. U niektórych osób odczucia są na tyle nieprzyjemne i silne, że wzbudzają podejrzenie zawału serca. Bólu w klatce piersiowej nigdy nie powinniśmy lekceważyć i najlepiej opisać problem lekarzowi. Jeśli ból ma podłoże emocjonalne, to pomocna może być psychoterapia i/lub środki farmakologiczne.

Tętniak aorty

Tętniak aorty to stałe poszerzenie światła aorty - największego naczynia tętniczego człowieka. Jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu, ponieważ nieleczony tętniak może prowadzić do pęknięcia naczynia. Wczesne wykrycie utrudnia fakt, że zmiana długo może nie dawać żadnych objawów. Niektóre osoby z tętniakiem skarżą się na pulsowanie lub pulsujący ból w brzuchu lub klatce piersiowej (przypominający bicie serca). Ból często promieniuje do pleców. Jeśli mamy takie objawy, zgłośmy się do lekarza w celu wykonania badań obrazowych.

Zapalenie osierdzia

Pulsującym bólem w klatce piersiowej może objawiać się zapalenie osierdzia, czyli błony surowiczej, która otacza serce. Może być to też ból stały. Nasila się podczas oddechu, leżenia, połykania, a zmniejsza przy pochyleniu do przodu. Ból promieniuje do pleców lub łopatki. Często towarzyszy mu kaszel oraz duszność. Leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwzapalnych. Czasami konieczne jest zabiegowe usunięcie płynu, znajdującego się w worku osierdziowym.

Zawał serca

Zawał serca objawia się bólem gniotącym, dławicowym, czasami piekącym, zlokalizowanym tuż za mostkiem, często promieniującym do żuchwy i barku. Na ogół jest to ból stały. Mogą mu towarzyszyć:

bladość,

poty,

osłabienie,

zawroty głowy,

ból brzucha,

nudności lub wymioty,

kołatanie serca,

duszność.

Uwaga! W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie. Następnie można (o ile oczywiście chory jest przytomny), podać kwas acetylosalicylowy (aspirynę). Jeśli chory nie oddycha (lub oddycha nieprawidłowo) lub nie ma pulsu, konieczna jest resuscytacja.

Zapalenie mięśnia sercowego

Ból i kołatanie w klatce piersiowej mogą wskazywać na zapalenie mięśnia sercowego. Objawy pojawiają się najczęściej po przebytej infekcji wirusowej (kilka dni lub tygodni później).

Oprócz bólu pośrodku klatki piersiowej, pojawiają się:

duszność w spoczynku lub po niewielkim wysiłku,

obrzęki,

ogólne osłabienie,

objawy zakażenia (gorączka, ból głowy, ból gardła, biegunka, nudności).

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego zależy od nasilenia choroby. Czasami wymaga hospitalizacji. U większości chorych ustępuje samoistnie, bez leczenia. W niektórych przypadkach zapalenie mięśnia sercowego leczy się przyczynowo (np. gdy wynika z boreliozy, trzeba przyjmować antybiotyk). Chory powinien odpoczywać w łóżku, unikać aktywności fizycznej, alkoholu, a na początku również przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ leki z tej grupy mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg zakażenia.

Dławica piersiowa

Ból w klatce piersiowej jest jednym z objawów dławicy piersiowej, która występuje w przebiegu niedokrwiennej choroby serca (choroby wieńcowej). Wynika z niewystarczającego dopływu tlenu do mięśnia sercowego. Ból jest gniotący, ostry, promieniuje do żuchwy lub ramienia. Dolegliwości mogą pojawić się podczas wysiłku lub stresu, bo wtedy serce potrzebuje więcej tlenu.

W przypadku tego rodzaju bólu, ratunkiem jest wypoczynek i zażycie leków przepisanych przez lekarza (np. nitrogliceryny). Należy zgłosić się do lekarza i wykonać badania diagnostyczne. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające, przeprowadza się zabieg chirurgiczny. Bardzo ważne jest trzymanie się zdrowych nawyków, unikanie stresu oraz palenia papierosów.

Schorzenia piersiowego odcinka kręgosłupa

Gdy piersiowy odcinek kręgosłupa zostanie przeciążony, może dojść do ucisku nerwów, co w rezultacie powoduje nie tylko zmienny ból w klatce piersiowej, lecz także np. ręki. Ból jest przeszywający, zwykle nasila się przy wdechu i ruchu, może mu towarzyszyć duszność. Leczenie zależy od przyczyny. Często stosuje się leki przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz rehabilitację (ćwiczenia, masaże).

Przeziębienie i inne infekcje dróg oddechowych

Ból w klatce piersiowej może pojawić się nawet w trakcie przeziębienia lub innych infekcji dróg oddechowych. Zwykle dokucza nam wtedy męczący kaszel, który przyczynia się do uszkodzenia drobnych włókien nerwowych i przeciążenia chrząstek żebrowych. W konsekwencji rozwija się stan zapalny, który jest przyczyną dolegliwości. Po infekcji wszystko powinno wrócić do normy.

Wykorzystano fragmenty artykułu Agnieszki Czechowskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 18.08.2014.

Reklama

Czytaj także:

Nerwobóle w klatce piersiowej. Kiedy kłucie w sercu oznacza nerwoból?

Pieczenie w klatce piersiowej – nerwica, problemy z sercem czy żołądkiem?

Ucisk w klatce piersiowej - przy oddychaniu, w ciąży, w nocy. Co oznacza?

Objawy zawału serca u kobiet. Jakie są symptomy zwiastujące?