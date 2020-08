Inhalacje z soli fizjologicznej - jak przygotować i na co działają

fot. Adobe Stock

Sól fizjologiczna to wodny roztwór 0,9% chlorku sodu (NaCl). Sól fizjologiczna jest szeroko stosowana w medycynie, m.in. w kroplówkach w celu nawodnienia i uzupełnienia elektrolitów, sprawdza się również do inhalacji i nebulizacji (zobacz domowe inhalacje na zatoki), do przemywania, jest składnikiem niektórych leków. Inhalacje z soli fizjologicznej są obojętne dla tkanek, dlatego ich stosowanie jest uważane za bezpieczne i zazwyczaj nie powoduje podrażnień. Do inhalacji stosowane są również roztwory o większym stężeniu NaCl (3-5%). Roztwory chlorku sodu można kupić w aptece w ampułkach.

Spis treści:

Inhalacje na bazie soli fizjologicznej pomagają łagodzić objawy infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak grypa czy przeziębienie. Inhalacje udrożniają nos i zatoki, nawilżają też śluzówkę. Rozrzedzają wydzielinę, dzięki czemu łatwiej ją wykasłać.



Inhalacje z soli fizjologicznej są wskazane nie tylko u chorych. Sprawdzą się też u osób pracujących w pomieszczeniach z suchym, klimatyzowanym powietrzem.

Inhalacje z soli fizjologicznej wykonuje się przede wszystkim za pomocą urządzania zwanego inhalatorem (lub nebulizatorem), który za pomocą fal ultradźwiękowych, sprężonego powietrza lub innych mechanizmów (dostępne są różne aparaty) wytwarza chłodną „mgiełkę”, którą należy wdychać przez ustnik lub maseczkę. Inhalacje w nieżytach dróg oddechowych wykonuje się przeważnie 2-3 razy na dobę.

Można też wykonać tradycyjną inhalację parową z wykorzystaniem soli fizjologicznej.

Potrzebujesz:

niewielkiej miski,

gorącej wody,

soli fizjologicznej,

ręcznika.

Napełnij miskę gorącą wodą z dodatkiem soli fizjologicznej. Pochyl się nad parującą miską z ręcznikiem na głowie (chodzi o to, żeby para nie uciekała na boki za szybko). Wdychaj spokojnie opary przez kilka minut. Taką inhalację również można powtarzać 2-3 razy dziennie.

Sól fizjologiczna nadaje się też do nawilżania błony śluzowej nosa. Roztwór dodatkowo pomoże udrożnić zatkany katarem nos. Sól fizjologiczną można bezpośrednio wkroplić do otworów nosowych albo kupić w aptece spray na bazie soli morskiej. Zobacz: więcej domowych sposobów na katar.

Inhalacja z soli fizjologicznej może nie być dla wszystkich bezpieczna. Nie przeprowadza się jej w przypadku gruźlicy, nowotworów, niewydolności oddechowej, przy ropnym zapaleniu migdałków, przy wysokiej gorączce (zobacz, jak zbić gorączkę).

Czasami sól fizjologiczna może powodować nasilenie kaszlu, wtedy roztwór można rozrzedzić wodą do iniekcji. Ważne jest, aby przy stosowaniu inhalacji, nie zapominać nawadnianiu organizmu - dzięki temu zalegająca wydzielina będzie rzadsza i łatwiej będzie się jej pozbyć.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.12.2019.

