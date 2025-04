Inhalacja to jedna z najpopularniejszych metod leczenia infekcji dróg oddechowych. Można w ten sposób leczyć m.in. katar, kaszel, a nawet zatkane zatoki. Jedną z największych zalet inhalacji jest to, że możemy je samodzielnie przygotować w domu. To tani i łatwy sposób leczenia.

Czasami, zwłaszcza w przypadku poważniejszych schorzeń jak zapalenie oskrzeli czy astma, konieczne jest użycie dodatkowych narzędzi, czyli inhalatora kieszonkowego lub nebulizatora. Nie powinno to jednak sprawić nikomu większego kłopotu.

Inhalacja - na czym polega?

Inhalacja polega na wdychaniu pary z roztworów leków, olejków lub wód mineralnych. Dzięki temu możliwe jest podanie substancji leczniczych bezpośrednio do dróg oddechowych, co przynosi bardzo dobre efekty leczenia. Prawidłowo wykonana inhalacja rozrzedza zalegające wydzieliny i ułatwia oddychanie i odkrztuszanie. Istnieje kilka metod inhalacji.

Inhalacja parą wodną

To najpopularniejszy rodzaj inhalacji, często nazywany "parówką". Dobrze sprawdza się w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych. Leczy m.in. katar, zapalenie zatok, kaszel, choroby gardła i nosa. Do przygotowania tego typu inhalacji potrzebny jest ręcznik, miska z gorącą wodą oraz opcjonalnie substancje, które zamierzamy wdychać.

Inhalacje przygotować możemy w tradycyjny sposób - z samej pary wodnej lub z soli fizjologicznej czy olejków eterycznych. Warto jednak uważnie dobierać dodatki, zwłaszcza w przypadku kaszlu.

Suchy kaszel najlepiej leczy się inhalacjami z soli morskiej, rumianku i rozmarynu. Kaszel mokry zaś tymiankiem, koprem włoskim i solanką. Jeżeli nie wiemy, jakie dokładnie zastosować zioła - postawmy na zwykłą parę wodną.

Sposób przygotowania inhalacji domowej

Do miski wlewamy gorącą wodę (oraz opcjonalnie zioła lub olejki). W następnym kroku głowę chorego przykrywamy ręcznikiem, w taki sposób, aby zasłonił także miskę. Należy głęboko oddychać przez nos, a powietrze wypuszczać ustami.

Trzeba zachować szczególną ostrożność aby nie doszło do oparzenia. Inhalacja nie powinna być wykonywana tuż po jedzeniu, ponieważ może doprowadzić do wymiotów. Najlepiej wykonywać ją wieczorem, aby chory nie musiał później wychodzić już z domu. Tzw. parówka powinna trwać około 15 minut. Można ją powtarzać nawet 5 razy dziennie.

Inhalacja inhalatorem

Inhalacja inhalatorem polega na podaniu choremu specjalistycznych leków wypisanych przez lekarza. Polecana jest w przypadku astmy, alergii i ostrej mukowiscydozy. Inhalator zakupić można w aptece na receptę. Na rynku dostępne są modele kieszonkowe i proszkowe i ciśnieniowe. Chory wkłada ustnik do buzi, bierze głęboki oddech i jednocześnie naciska inhalator, z którego wydobywa się substancja lecznicza. Lekarstwo od razu trafia do oskrzeli i płuc. Inhalacje inhalatorem można powtarzać kilka razy dziennie - w zależności od zaleceń lekarza.

Nebulizator

To wygodniejszy rodzaj inhalatora, który dawkuje lekarstwo za pomocą aerozolu.W ten sposób podaje się m.in. sterydy, leki mukolityczne i leki rozszerzające oskrzela. Nebulizator szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku osób starszych, dzieci oraz pacjentów, którzy nie są w stanie wziąć głębokiego oddechu koniecznego w przypadku klasycznego inhalatora.

Inhalacja - przeciwwskazania

Inhalacje leczą wiele nieprzyjemnych dolegliwości, jednak nie są rozwiązaniem dla wszystkich pacjentów. Z inhalacji przede wszystkim powinny zrezygnować osoby z ciężką niewydolnością serca. Inne przeciwwskazania:

wysoka gorączka,

krwawienie z dróg oddechowych,

nowotwory,

gruźlica,

ostre zapalenie nosa, krtani lub gardła,

ropne zapalenie zatok bocznych nosa i migdałków.

Ostrożność w trakcie inhalacji powinny zachować również osoby palące. Nie należy palić papierosów na godzinę przed inhalacją oraz dwie godziny po niej. Dym papierosowy powodować bowiem może dodatkowe podrażnienie błon śluzowych.

