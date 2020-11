fot. Adobe Stock

Katar, czyli wydzielina (wyciek) z nosa, jest objawem, który może wiele powiedzieć na temat choroby. Należy zwrócić uwagę na jego konsystencję, to, czy dotyczy jednego otworu nosowego czy obu, a także na barwę.

Szczególnie niepokojący jest kolor zielony kataru, ponieważ przez lata utarła się opinia, że świadczy on o bakteryjnej infekcji nosa i wymaga leczenia antybiotykami. Jednak jest to jeden z powszechniejszych zdrowotnych mitów, który może być szkodliwy.

Zielony katar przeważnie oznacza infekcję wirusową, najczęściej przeziębienie. W takich przypadkach nie należy leczyć go antybiotykami. Przyjmowanie antybiotyków w trakcie zakażenia wirusami nie pomaga w leczeniu, a może osłabić odporność, co tylko wydłuży chorobę. Zielony katar rzadziej jest związany z działaniem bakterii. Z kolei wodnisty bezbarwny katar raczej świadczy o alergii.

W przypadku przeziębienia, zielony katar jest poprzedzony wystąpieniem wydzieliny płynnej, wodnistej, chory często wyciera nos, następnie ok. 4 dnia pojawia się gęsty katar o zabarwieniu żółtawym lub zielonkawym, a pod koniec infekcji może nawet stać się ciemny, niemal brązowy.

Katar towarzyszy niemal każdej infekcji wirusowej i bakteryjnej. Początki choroby najczęściej charakteryzują się katarem wodnistym i bezbarwnym, który z czasem staje się bardziej gęsty i śluzowy – zazwyczaj oznacza to ostatnią fazę infekcji i informuje o tym, że dziecko zdrowieje

– mówi lek. Joanna Pietroń.

Czasem zdarza się, że przeziębienie nie ustępuje, a towarzysząca mu wydzielina zmienia barwę na zieloną lub żółto-zieloną. Dlatego jeśli mimo upływu kilku dni dziecko nadal czuje się źle i ma gorączkę, albo doszło do pogorszenia objawów, może to oznaczać, że doszło do „nadkażenia” infekcji wirusowej bakteriami. Konieczny jest wtedy kontakt z lekarzem.

Zielonym katarem u dziecka nie zawsze należy się martwić – zazwyczaj pod koniec choroby wydzielina z rzadkiej i bezbarwnej zmienia się w gęstą i zabarwioną.

Za zielony kolor kataru odpowiada m.in. obecność w nim białych ciałek krwi, czyli komórek odpornościowych. Zawierają one zielonkawy barwnik, który nadaje wydzielinie z nosa taki właśnie kolor. Dlatego zielony katar nie musi świadczyć o zakażeniu bakteryjnym.

Mimo wszystko, jeśli pojawi się zielony katar u naszego dziecka, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy konieczne będzie podanie antybiotyku (który stosujemy w przypadku infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych)

– mówi lek. Joanna Pietroń.

Jak zaleca lekarz, w celu szybszego powrotu dziecka do zdrowia przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie nawilżenie pokoju oraz nawodnienie małego pacjenta. Trzeba podawać mu dużo płynów – najlepiej przestudzone zioła, np. rumianek, herbatę z sokiem malinowym lub wodę. Warto też stosować inhalacje lub kropelki z olejkami eterycznymi, które pozwolą udrożnić zatkany nos.

Zielony katar z krwią zwykle wynika z podrażnienia śluzówki lub pękających naczynek krwionośnych. Czasem krew pojawia się także, gdy zbyt długo i często korzystamy z kropli do nosa (wysuszają śluzówkę i podrażniają ją).

Czasem mamy do czynienia z bardzo rzadko spotykanym rodzajem kataru. Chodzi o sytuację, gdy jedna dziurka nosa jest zapchana, a z drugiej wypływa zielona lub żółta wydzielina, czasem z dodatkiem krwi. Może to być sygnał, że jednostronny brak drożności wywołany jest obecnością w kanale nosowym ciała obcego (np. klocka czy koralika)

– mówi lek. Joanna Pietroń.

W przypadku utkwienia ciała obcego w otworze nosowym dziecka, konieczne jest udanie się z dzieckiem do lekarza i wyjęcie przedmiotu.



Więcej: Jak usunąć ciało obce z nosa dziecka.

Zielony katar może pojawić się u kobiet ciężarnych. W takiej sytuacji wskazane jest udanie się do lekarza.

Kobiety w ciąży bez konsultacji z lekarzem nie mogą samodzielnie stosować żadnych leków. Nawet witaminy czy z pozoru niegroźne krople do nosa mogą zaszkodzić dziecku. Na własną rękę można stosować domowe sposoby na przeziębienie – pić dużo płynów, dbać o odpowiednie nawilżenie pomieszczeń, robić inhalacje (np. z rumianku) i utrzymywać komfort cieplny. O ewentualnym dalszym leczeniu powinien zadecydować lekarz

– mówi lek. Joanna Pietroń.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.09.2019.

lek. med Joanna Pietroń Internista, lekarz rodzinny z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych. W swojej pracy wykorzystuje nie tylko swoje doświadczenie, ale również rzetelną wiedzę, zgodną z aktualnym stanem rozwoju medycyny. Szczególną uwagę przywiązuje do profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!