1 października - Międzynarodowy Dzień Lekarza

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków uroczyście przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać, służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, ...

...a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazywać należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście!”



(Przysięga Lekarska)

Lekarz w myśl ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, to osoba mająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

W dzisiejszych czasach osoba lekarza nie cieszy się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa. Poprzez nagłośnione przez media potknięcia lekarzy, większa część ludzi wyrobiła już sobie opinie na ich temat. Jednak przestępczość wśród nich jest zjawiskiem rzadkim, jedynie rozgłos medialny stworzył stereotyp lekarza oparty na błędach i pieniądzu. Niezaprzeczalnie w każdym zawodzie możemy wyliczyć profesjonalistów w każdym calu, ale również i takich, którzy przez przypadek uprawiają zawód. W przypadku lekarzy także znajdują się wyjątki skutecznie szargające i mające sobie za nic zacytowaną przysięgę lekarską. Na szczęście nie każdy z nich kieruje się profitami, a los chorych i zdrowych nie jest mu obojętny.

Przez trudy do tytułu lekarza medycyny

W naszym kraju tytuł lekarza medycyny zdobywa osoba, która ukończyła 6-letnie studia medyczne, na wydziale lekarskim uniwersytetu medycznego. Studia te są równoważne z magisterium. Po trzynastomiesięcznym stażu i pozytywnym zdaniu Państwowego Egzaminu Lekarskiego, przyznawane jest prawo do wykonywania zawodu lekarza. Młody medyk następnie decyduje się na specjalizację np. interna, pediatria, chirurgia, urologia, rehabilitacja. Taki kurs trwa kilka lat. W międzyczasie lekarz pracuje.

Obowiązki lekarza

Obowiązki te są ujęte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. Mówi ona, że lekarz ma m.in. obowiązek:

niesienia bezzwłocznej pomocy w takich momentach, gdy życie lub zdrowie człowieka jest zagrożone, a urazy czy choroba mogą znacznie pogorszyć stan poszkodowanej osoby

udzielania informacji o stanie zdrowia, sposobach diagnostyki i leczenia, skutkach takiego a nie innego postępowania medycznego oraz przewidywalnych efektów terapii lub jej zaniechania, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobom wskazanym przez chorego

uzyskać zgodę na badania i leczenie oraz uszanować wolę pacjenta

kierować się dobrem pacjenta

poszanowania godności i intymności pacjenta

zachowania tajemnicy zawodowej

prowadzenia dokumentacji pacjenta

systematycznego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy

W dniu dzisiejszym życzymy lekarzom aby ich trud i wkład w rozwój medycyny został należycie doceniony. Aby każdy z nich emanował spokojem, opanowaniem, wyrozumiałością, kulturą i szacunkiem dla chorych oraz żeby swoimi umiejętnościami zdobytymi podczas wieloletnich studiów i bezustannym dokształcaniu, odzwierciedlało się w liczbie wyleczonych osób.

Katarzyna Ziaja