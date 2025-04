W czasach, kiedy wiele z nas wykonuje wolny zawód, prowadzi własną działalność lub zarabia na życie w inny "niestandardowy" sposób problemem często pozostaje ubezpieczenie zdrowotne. Narodowy Fundusz Zdrowia wychodzi tym osobom na przeciw oferując możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na czym ono polega?

Reklama

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - co to takiego?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to nic innego, jak składka ubezpieczeniowa, którą będziemy odprowadzać sami za siebie. Dzięki temu, mimo, że nie przysługuje nam ubezpieczenie zdrowotne z racji naszej sytuacji (np. podpisana umowa o dzieło) będziemy mogli bezpłatnie korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez publiczną służbę zdrowia.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Wysokość składki wyznaczana jest raz na kwartał (co 3 miesiące) na podstawie wydanego przez Główny Urząd Statystyczny oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wartość comiesięcznej składki zdrowotnej wynosi 9% wysokości tego wynagrodzenia.

Przykład: w ostatnim kwartale 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 689,81 zł. Wysokość comiesięcznej składki zdrowotnej, którą trzeba było zapłacić posiadając dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosiła zatem 332,08 zł, czyli 9% podanej przez GUS wartości.

Uwaga! Wartość ta dotyczy wszystkich, których zarobki brutto są równe, lub niższe od podanego przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zarabiasz więcej - składka ubezpieczeniowa będzie wynosiła 9% wartości Twoich przychodów.

Termin płatności składek ustalony został do 15. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że ubezpieczając się od lutego pierwszą składkę zdrowotną należy uiścić do 15. marca (a każdą kolejną do 15. dnia następnego miesiąca).

Jak się ubezpieczyć?

Aby podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy udać się do siedziby NFZ, pod którą podlega miejsce waszego zameldowania i wypełnić dwa egzemplarze wniosku o takie ubezpieczenie (dostępne w siedzibach NFZ i na stronie internetowej funduszu). W momencie składania wniosku należy mieć ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) oraz dowód ostatniego ubezpieczenia. Po zawarciu umowy ubezpieczony powinien udać się do siedziby ZUS, gdzie należy zgłosić się do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - opłaty dodatkowe

Narodowy Fundusz Zdrowia określił wysokość opłat dodatkowych dla osób, u których przerwa w płaceniu składek zdrowotnych wynosiła dłużej niż 3 miesiące. Im dłuższa przerwa, tym wyższa opłata dodatkowa. Narodowy Fundusz zdrowia na swojej stronie internetowej podaje następujące wartości opłat dodatkowych:

w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 737,96 zł

w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 844,91 zł

w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 3 689,81 zł

w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 5534,72 zł

w okresie powyżej 10 lat w wysokości 7379,62 zł

W uzasadnionych przypadkach NFZ może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty, jednak nie więcej niż na na 12 rat. Aby ubiegać się o jedno z tych wyjść należy wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny na stronie internetowej NFZ.

Czy posiadając dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można ubezpieczyć członków rodziny?

Tak, posiadając dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można ubezpieczyć członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu. Listę zgłaszanych do ubezpieczenia bliskich podaje się w głównym (swoim) wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie członków rodziny nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia żadnej dodatkowej opłaty.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia?

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej NFZ członkowie rodziny, których można zgłosić do ubezpieczenia to:

Reklama