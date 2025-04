Jeśli wybierasz się na zagraniczne wakacje, koniecznie pomyśl o ubezpieczeniu zdrowotnym na wyjazd. Jedną z możliwości jest wyrobienie karty EKUZ, dzięki której będziesz mogła skorzystać z niezbędnej pomocy medycznej w ramach swojego ubezpieczenia w NFZ.

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ to skrót od pierwszych liter pełnej nazwy karty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta jest dokumentem potwierdzającym twoje prawo do bezpłatnego (na koszt NFZ) skorzystania z niezbędnej świadczeń medycznych na terenie krajów Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Karta EKUZ wydawana jest osobom, które mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, zarówno odprowadzającym składki zdrowotne, jak i np. tym, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny, pobierającym rentę czy emeryturę

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Sprawdź, jak w prosty sposób zrobić to w 3 krokach:

1. Wypełnij wniosek

Wniosek o wydanie karty EKUZ wraz z przykładowo wypełnionym dokumentem znajdziesz na rządowej stronie NFZ (www.nfz.gov.pl). Osoby wyjeżdżające za granicę w celach wypoczynkowych powinny wybrać wariant wniosku "Wyjazd turystyczny" (inne warianty to np. wyjazd na studia czy delegowanie do pracy). We wniosku zostaniesz poproszona o podanie następujących danych:

podstawowe dane osobowe,

tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. osoba zatrudniona, posiadająca rentę lub emeryturę, osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny),

w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia dane osoby odprowadzającej składki zdrowotne,

informacje o miejscu wyjazdu,

zakres czasu, na jaki ma zostać wydana karta,

sposób odbioru karty (np. osobiście, poprzez upoważnioną osobę, drogą pocztową)

W przypadku uczniów i studentów (po 18 roku życia) oraz doktorantów zgłoszonych do ubezpieczenia przez członków rodziny do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej legitymacji lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki.

2. Złóż wniosek

Wypełniony wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Oddziale NFZ lub jego delegaturze, odpowiednich dla miejsca zamieszkania, które podałaś we wniosku. Możesz zrobić to osobiście, zanosząc wniosek do oddziału lub wysłać:

skan podpisanego wniosku mailem,

korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej uPUAP,

faksem.

3. Odbierz kartę

Sposób, w jaki karta trafi w twoje ręce zależy od opcji, którą zaznaczyłaś wcześniej we wniosku. Jeśli zdecydowałaś się na odbiór osobisty, karta będzie czekać w delegaturze lub oddziale NFZ, do którego składałaś wniosek. W przypadku wybrania drogi pocztowej, na kartę możesz czekać w domu. Jeśli nie możesz odebrać karty osobiście, możesz upoważnić kogoś do odebrania jej za ciebie. Wzór upoważnienia również znajdziesz na rządowej stronie NFZ.

O czym warto pamiętać korzystając z karty EKUZ?

Jeśli zamieszasz skorzystać z EKUZ, upewnij się, że lekarz do którego się wybierasz działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Korzystając z EKUZ przysługują ci takie same prawa i warunki świadczenia opieki zdrowotnej, jakie posiadają ubezpieczeni w tym Państwie.

Okres ważności EKUZ zależy od przysługującego ci tytułu do ubezpieczenia (np. emerytura - 5 lat; osoba zatrudniona, zgłoszona do ubezpieczenia, pobierająca rentę - 6 miesięcy; bezrobotni - 2 miesiące).

