1. Zacznij od jajka

Warto je zjeść na śniadanie, bo dobrze syci, dzięki czemu nie masz ochoty na podjadanie. To pozwala ci ograniczyć dzienną dawkę kalorii, nawet o 400.

2. Kręć się, wierć się

Machaj nogą, wierć się na krześle, napinaj i rozluźniaj mięśnie, a... będziesz szczuplejsza. Udowodniono bowiem, że każdy taki odruch powtarzany z dużą częstotliwością pozwala spalić nawet 350 kcal dziennie.

3. Czerp przyjemność z jedzenia

Wtedy łatwiej je strawisz i nie nabawisz się zgagi.

4. Dodaj otrąb...

...do masy na kotlety mielone, do koktajlu, twarożku, sałatki, zupy – po prostu wszędzie, gdzie się da. Są źródłem błonnika, który usprawnia przemianę materii i chroni przed nowotworami jelit.

5. Jedz owoce jagodowe

A więc porzeczki, jagody, maliny i truskawki – świeże, w postaci soku, konfitur, dżemu. Zawierają dużo antyoksydantów, witamin i soli mineralnych, które zwiększają odporność.

6. Dodaj sobie energii

Najczęściej spadki energii dopadają cię po południu, a ty próbujesz sobie pomóc, jedząc słodycze. Zamiast tego wypij mocną kawę, która doda ci sił, a nie będziesz już musiała sięgać po czekoladki.



7. Posyp cynamonem

Ta przyprawa doskonale pasuje do deserów, koktajli, a nawet owsianki. Już pół łyżeczki dziennie pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, co służy zdrowiu.

8. Smaż na rzepakowym

Mowa oczywiście o oleju, który świetnie nadaje się też do pieczenia. W porównaniu z innymi olejami zawiera więcej kwasów omega-3 i mniej omega-6. Taka proporcja jest korzystniejsza, bo chroni przed stanami zapalnymi i nowotworami.

9. Sięgaj po winogrona

Zawierają niewiele mniej antyoksydantów niż rekordziści, czyli owoce jagodowe. A jak wiadomo, składniki te są istotne w profilaktyce zawałowej i nowotworowej. Przedłużają też młodość. Warto więc je jeść – zwłaszcza te ciemne.



10. Śpij dobrze

Wszak spokojny sen to najlepsze lekarstwo na zmęczenie, skołatane nerwy lub ból głowy. Jeśli jednak masz problem z zasypianiem, na kolację wypij szklankę ciepłego mleka, zjedz banana lub makaron z owocami.

11. Pamiętaj o mleku...

...szczególnie jeśli ćwiczysz i dbasz o zgrabną sylwetkę. Zdaniem naukowców napój ten pomaga spalić więcej tłuszczu, a jednocześnie sprzyja wykształceniu większej masy mięśniowej. Jest skuteczniejszy niż soki lub napoje sojowe.

12. Wybierz taboret

...gdy zasiadasz do posiłku. Zaobserwowano bowiem, że jeśli w czasie jedzenia siedzimy niekomfortowo, zjadamy mniej. Gdy więc zamiast wygodnego fotela wybierzesz stołek, jest szansa, że nie skusisz się na dokładkę.

13. Podjadaj warzywa

Są przekąską doskonałą, bo niskokaloryczną, a jednocześnie bogatą w błonnik, witaminy i sole mineralne. Możesz więc nimi zaspokoić pierwszy głód, a nawet zastępować małe posiłki. Na pewno od nich nie przytyjesz!

14. Pij białą herbatę

Naukowcy uważają, że zawiera ona więcej antynowotworowych przeciwutleniaczy niż herbata zielona. Poza tym doskonale pobudza i dodaje energii, a przy tym ma przyjemny, delikatny smak.

15. Myj okna, pastuj podłogę

Godzina czyszczenia okien pozwala spalić około 250 kcal, a pastowania podłogi nawet o 100 więcej. Taka domowa forma ruchu usprawnia również krążenie krwi, a także wzmacnia ramiona i barki.

Jakie produkty nasilają migrenę?

Sery żółte i pleśniowe, czekolada, czerwone wino, śledzie, cytrusy, kawa oraz żywność zawierająca glutaminian sodu (zupki, sosy, konserwy).

Ćwicz i jeszcze raz ćwicz!

Nie musisz chodzić na zorganizowane zajęcia. Wystarczy, że kupisz sobie kasetę lub książkę z zestawem ćwiczeń. Pamiętaj, że ruch to nie tylko ładna figura, ale też mniej chorób!

