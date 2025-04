Powiększony jeden migdał może świadczyć o poważnej chorobie. Sprawdź, jakie objawy powinny zaniepokoić

Powiększone oba migdały zwykle są objawem infekcji, a co oznacza powiększony jeden migdał? Niesymetryczne migdałki mogą oznaczać atypową infekcję, przerost tkanki limfatycznej po nawracających zakażeniach, alergię lub ropień. Gdy powiększeniu ulega tylko jeden migdałek, warto udać się do lekarza, aby wykluczył poważne przyczyny. Sprawdź, jakie objawy powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza.