Wystarczy dodać do wody i wypić, aby wywołać wymioty. Lekarze przestrzegają przed tymi sposobami

Sposoby na to, jak wywołać wymioty, są przydatne, gdy doszło do połknięcia ciała obcego lub szkodliwej substancji. Na sprowokowanie wymiotów niektórzy polecają picie wody z solą, octem, musztardą lub sodą oczyszczoną. Uważaj, bo może to być niebezpieczne. Sprawdź, jak wywołać wymioty bezpiecznie oraz kiedy nie wolno tego robić.