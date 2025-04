Posmak krwi w ustach na ogół jest niegroźnym objawem, ale zdarzają się też poważniejsze przyczyny. Może wynikać ze złej higieny jamy ustnej, przyjmowania niektórych leków, ciąży czy refluksu. Smak krwi można opisać też jako smak żelaza lub metaliczny. Co oznacza posmak krwi w ustach i kiedy ten objaw powinien niepokoić?

Smak to jeden z podstawowych zmysłów człowieka. Za odczuwanie smaku odpowiadają kubki smakowe – receptory rozmieszczone na języku, podniebieniu, gardle, przełyku i nagłośni – które są połączone z ośrodkiem smaku w mózgu. Dlatego zaburzenia smaku mogą wynikać zarówno ze zmian w obrębie ust i górnych dróg oddechowych (np. nosa, zatok), jak i mózgu.

Smak pozwala rozróżnić pokarmy, a przy tym wyczuć produkt potencjalnie szkodliwy, jako ostateczny po wzroku i węchu punkt kontrolny żywności. Smak pobudza też apetyt. Uznaje się, że człowiek rozróżnia 5 smaków: gorzki, słodki, kwaśny, słony i umami. Chociaż niektórzy naukowcy proponują tę listę rozszerzyć, np. o smak kwasów tłuszczowych.

Znaczenie wyczuwania smaków wybiega daleko poza odczuwanie przyjemności jedzenia. Uważa się, że np. smaki słony, słodki i umami pozwalają wyczuć potrzebne organizmowi składniki odżywcze, ale unikamy ich nadmiernych stężeń. Smaki kwaśny i gorzki mają chronić przed szkodliwymi związkami. Zdarza się, że odczuwamy nieprawidłowo smaki. Co oznacza posmak krwi w ustach?

W większości przypadków odczuwanie posmaku krwi w ustach nie jest groźne i nie świadczy o poważnych problemach ze zdrowiem. Jednak długotrwałe odczuwanie metalicznego posmaku może przyczynić się do utraty apetytu, niedożywienia, zaburzeń nastroju i depresji.

Czasami problem może wynikać z poważnych chorób. Dlatego lepiej go nie bagatelizować. Poniżej przedstawiamy możliwe przyczyny.

Posmak krwi w ustach pojawiają się u osób z refluksem lub innymi problemami ze strony układy pokarmowego, np. nadkwasotą oraz wrzodami żołądka. Cofanie się treści pokarmowej powoduje zmianę smaku, na ogół na gorzki lub kwaśny. Jednocześnie refluks powoduje czasami podrażnienie przełyku i niewielkie krwawienia, które także mogą odpowiadać za odczuwanie posmaku krwi w ustach. Typowe objawy refluksu to zgaga i ból w nadbrzuszu.

Leczenie tych chorób oraz właściwe zasady odżywania, powinny zlikwidować problem z nieprzyjemnym smakiem. Jeśli podejrzewasz wrzody żołądka, zgłoś się do lekarza, ponieważ konieczne jest w tym przypadku przyjmowanie antybiotyku.

Zaburzenia smaku mogą mieć podłoże psychogenne i wynikać z nerwicy. Warto pamiętać, że zaburzenia nerwicowe mogą powodować suchość w ustach, zmniejszone wydzielanie śliny, a przez to posmak krwi w ustach.

Inną przyczyną mogą być związane z napięciem emocjonalnym problemy żołądkowe, których objawem również bywa metaliczny posmak. Z drugiej strony częste odczuwanie dziwnego smaku może przyczynić się do obniżenia nastroju i odczuwania niepokoju. Jeśli objaw jest dokuczliwy, należy skonsultować się z lekarzem, aby odnaleźć faktyczne źródło problemu.

Za odczuwanie posmaku krwi w ustach mogą odpowiadać infekcje w obrębie nosa, zatok oraz jamy ustnej. Zaburzenia węchu spowodowane chorobą wpływają na zmysł smaku. Możesz mieć metaliczny posmak, jeśli masz alergię, zapalenie zatok, przeziębienie i inne choroby górnych dróg oddechowych. Nieprawidłowa higiena jamy ustnej również może być przyczyną.

Po wyleczeniu zakażenia, problem powinien ustąpić. Sprawdź stan zębów i dziąseł u stomatologa. Dbanie o uzębienie oraz regularna higiena jamy ustnej mogą wyeliminować zmiany smaku.

Przeczytaj więcej: zapalenie dziąseł.

Posmak krwi przy kaszlu

W czasie infekcji wydzielina z dróg oddechowych może zawierać niewielką ilość krwi z podrażnionej śluzówki, co bywa przyczyną metalicznego posmaku podczas kaszlu. Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli kaszel jest nasilony i śluzowa wydzielina jest często odkrztuszana (więcej: przewlekły kaszel z flegmą). Plwocina z krwią przedostaje się na kubki smakowe i odczuwalny jest przez to posmak krwi przy kaszlu. Wraz z ustąpieniem infekcji objaw powinien zniknąć. Pomocne może być stosowanie inhalacji oraz preparatów wykrztuśnych, które rozrzedzają wydzielinę, ułatwiają jej usuwanie i łagodzą kaszel. Przeczytaj też: domowe sposoby na flegmę w gardle.

Oczywiście odkrztuszanie krwi może mieć poważne przyczyny, takie jak nowotwory układu oddechowego, dlatego jeśli problem jest przewlekły i trwa kilka tygodni, albo gdy pojawiają się inne niepokojące objawy (np. chudnięcie, gorączka), trzeba skonsultować się z lekarzem.

Posmak krwi w ustach może być skutkiem ubocznym niektórych metod leczenia. Do leków, które mogą powodować metaliczny posmak, należą: antybiotyki, leki przeciwhistaminowe, lit, niektóre witaminy i suplementy (np. żelazo, wapń), leki na nadciśnienie, osteoporozę, dnę moczanową oraz jaskrę. Do zmiany smaku mogą przyczynić się chemioterapia i radioterapia w obrębie głowy i szyi.

Dolegliwość powinna ustąpić po zaprzestaniu leczenia. Aby poprawić smak, stosuj intensywne przyprawy, np. imbir. Według badań posmakowi krwi w ustach przy leczeniu onkologicznym zapobiegają witamina D oraz cynk. Niedobory tych składników mogą przyczyniać się do odczuwania posmaku krwi w ustach.

Jeżeli doszło do urazu lub choroby, która powodują przedostawanie się krwi do jamy ustnej, to może być przyczyną odczuwania metalicznego posmaku w ustach. Podobny skutek może pojawić się po operacji w obrębie nosa, jamy ustnej, gardła lub zatok.

Także samoistne krwawienia z nosa mogą powodować ten problem. Urazy nie muszą być duże, wystarczy zjedzenie twardego pokarmu, który zrani delikatną błonę śluzową, aby doszło do drobnego krwawienia w ustach i odczuwania dziwnego smaku.

Kubki smakowe są połączone nerwami z mózgiem. Jeśli region mózgu odpowiedzialny za zmysł smaku nie działa prawidłowo, może dojść do odczuwania nietypowych smaków. Z tego powodu wszelkie urazy czy choroby ośrodkowego układu nerwowego (np. udar) są możliwą przyczyną posmaku krwi w ustach.

Do zaburzeń smaku, w tym metalicznego posmaku, może dochodzić wskutek zmian neurologicznych postępujących z wiekiem. U osób z demencją problemy mogą pojawić się wcześniej.

W czasie ciąży kubki smakowe mają zwiększoną wrażliwość. Jest to na szczęście stan przejściowy. Niektóre kobiety odczuwają apetyt na konkretne produkty, ale mogą też silniej wyczuwać konkretny smak, np. metaliczny posmak w ustach. Naukowcy uważają, że zmiany smaku są najbardziej dokuczliwe w I trymestrze ciąży. Posmak krwi w ustach w czasie ciąży może też być skutkiem ubocznym przyjmowanych suplementów lub leków. Po ich odstawieniu, dolegliwość powinna zniknąć. Nie należy odstawiać leków bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli odczuwanie dziwnego smaku wynika z choroby czy przyjmowanych leków, należy problem przedstawić lekarzowi. W innych przypadkach, aby zapobiegać posmakowi krwi w ustach, wypróbuj polecanych sposobów:

picie dużej ilości płynów, by zapewnić organizmowi nawodnienie - możesz pić wodę, ale smak mogą też poprawić herbaty ziołowe,

żucie gumy miętowej bez cukru,

stosowanie intensywnych przypraw,

nieużywanie metalowych sztućców i naczyń,

unikanie palenia papierosów,

mycie zębów po posiłkach i płukanie płynem do ust.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 26.01.2022

